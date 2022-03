Baubewilligung für Schulhauserweiterung Aristau erteilt

Aristau Weil die Bildung mehr Platz braucht: Das Schulhaus wird aufgestockt und das Treppenhaus nach draussen verlegt Die Gemeinde Aristau plant aktuell ihr finanziell grösstes Projekt. Damit der Schulraum im Dorf bildungs- sowie auch energietechnisch wieder den neusten Standards entspricht, soll das Schulhaus umfassend saniert werden. Auch eine Aufstockung um eine Etage steht auf dem Plan. Melanie Burgener 10.03.2022, 05.00 Uhr

In den Jahren 2014 und 2015 wurden an der Schulanlage Aristau zum letzten Mal Sanierungsarbeiten durchgeführt. Nun soll das Gebäude aufgestockt werden. Stefan Kaiser (22. April 2015)

Das finanziell grösste Projekt in Aristau nimmt Formen an. Am 14. Februar konnte die Gemeinde die Baubewilligung für die notwendige Schulraumerweiterung erteilen und damit einen wichtigen Meilenstein in der Realisierung des Vorhabens erreichen. Nachdem während der öffentlichen Auflagefrist keine Einsprachen eingegangen sind, steht den Planungsarbeiten nun nichts mehr im Weg.

«Aktuell befinden wir uns in der Submissionsphase», sagt die verantwortliche Frau Vizeammann Isabelle Hediger. Die dafür gebildete Baukommission plant also momentan die Aufstockung des bestehenden Schultrakts, die Anpassungen der Schulräume sowie die Umsetzung energetischer Massnahmen.

Denn dem Projekt und dem dazu notwendigen Kredit von 3,3 Mio. Franken hat das Stimmvolk im vergangenen Juni zwar zugestimmt. Jedoch wurde von den Aristauerinnen und Aristauer der Antrag gestellt, dass eine Fotovoltaikanlage auf dem neuen Dach realisiert wird.

«Das werden wir natürlich umsetzen. Zudem werden auch die Fenster ersetzt und die Fassade eingedämmt, damit wir künftig Heizkosten sparen können. Und es wird eine kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung eingebaut werden», erläutert Hediger weiter.

Das bestehende Schulhaus wird um eine Etage aufgestockt

Die Schulanlage Aristau hat unterdessen über 50 Jahre auf dem Buckel. Erbaut wurde sie samt Turnhallentrakt in den Jahren 1968/69. Rund 20 Jahre später wurden zwei zusätzliche Klassenzimmer gebaut und in den Jahren 2014 und 2015 kamen neue Gruppenräume und ein Büro für die Schulleitung dazu. Gleichzeitig wurden auch die WC- und Duschanlagen erneuert und die ehemalige Militärunterkunft im Untergeschoss der Turnhalle zu einem Musik- und Aufenthaltsraum umgewandelt.

Mit dem nun anstehenden Um- und Anbau möchte sich Aristau den stark verändernden Unterrichtsformen und den kantonalen Schulstandards anpassen und sich für die Bildung in ihrer Gemeinde einsetzen. Demnach muss mehr Raum für Gruppenarbeiten, aber auch für individuelles Arbeiten der Schülerinnen und Schüler und auch für den integrativen Förderungsunterricht entstehen. Hediger zählt auf:

«Es wird ein zusätzliches Stockwerk mit drei neuen Schulräumen, zwei Gruppenräumen und einem Sitzungszimmer samt sanitärer Anlage geben.»

Diese neuen Räumlichkeiten würden beispielsweise für den Deutschunterricht benötigt. «Und falls in Aristau die Zahl schulpflichtiger Kinder zurückgehen würde – was aber in den kommenden zehn Jahren nicht der Fall sein wird – wird das Stockwerk so angelegt, dass man es auch für externe Zwecke benützen könnte», sagt Hediger.

Das Treppenhaus wird entfernt, die Schulzimmer erhalten neu Garderoben

Aber auch in den bestehenden Räumen stehen Arbeiten an. Das gesamte Gebäude soll hindernisfrei und mit einem Lift begehbar werden. «Das Treppenhaus wird entfernt und ausserhalb des Gebäudes angebracht. So entsteht mehr Platz, um die Klassenzimmer zu vergrössern», sagt die Gemeinderätin. Denn die sechs bestehenden Schulzimmer sollen alle mit einem Gruppenraum und Garderoben ergänzt werden. «Dann erfüllen wir alle aktuellen Vorgaben des Kantons.»

Das Bauprojekt soll insgesamt in drei Etappen realisiert werden. Hediger erklärt:

«Wir können noch keine genauen Termine nennen, aber es ist geplant, dass die Arbeiten unmittelbar vor den nächsten Sommerferien beginnen.»

So können die lauten Arbeiten an den bestehenden Räumen gemacht werden, wenn die Schülerinnen und Schüler nicht im Unterricht sind.

Dass die Gemeinde ein solch grosses Projekt realisiere, zeige, wie wichtig ihr die Bildung sei, sagt Hediger zufrieden und ergänzt: «Mit dem Projekt schaffen wir die notwendigen Kapazitäten für unsere zukünftigen Schülerinnen und Schüler.»