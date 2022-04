Ukrainische Flüchtlinge trainieren mit der Ringerstaffel Freiamt

Aristau Vor ihrer Flucht wollte Amina Profisportlerin werden – wie die Ringerstaffel Freiamt sie nun unterstützt Die 19-jährige Amina Ponomareva hat in ihrer Heimat Ukraine hart dafür trainiert, damit sie das Ringen einmal zu ihrem Beruf machen kann. An der Weltmeisterschaft schaffte sie es sogar schon aufs Podest. Dann kam der Krieg. Wie es jetzt um ihren Traum steht ist ungewiss. Ein Lichtblick verschaffen ihr die Freiämter Ringer. Melanie Burgener Jetzt kommentieren 09.04.2022, 05.00 Uhr

Amina Ponomareva ist aus der Ukraine ins Freiamt geflüchtet. Melanie Burgener

Amina Ponomareva hat ein grosses Lebensziel: Sie möchte Profiringerin werden. Dafür trainiert die 19-Jährige hart und das seit sie neun Jahre alt war. Doch der Traum, diesen Sport einmal als Beruf ausüben zu können, droht nun zu platzen. Denn was sie in den vergangenen beiden Monaten erleben musste, hat die Welt der jungen Frau schlagartig auf den Kopf gestellt.

Als in ihrer Heimat Ukraine der Krieg ausbrach, reiste Ponomareva in einer der ersten Flüchtlingswellen in die Schweiz ein. «Seit dem 5. März lebe ich hier», sagt sie in ihrer Muttersprache. Mit ihr am Tisch sitzt Andrey Maltsev, Trainer der Ringerstaffel Freiamt. Auch er und seine Familie stammen aus der Ukraine, seit 1997 lebt der 48-Jährige im Freiamt.

Sie trainiert mit der Ringerstaffel Freiamt in Aristau für ihre ersten Wettkämpfe. Auf dem Bild Trainiert sie mit Kimi Käppeli. Melanie Burgener

Im Gespräch mit Ponomareva übersetzt er ihre Worte und ergänzt, wo sie selbst keine Antwort weiss. Maltsev kennt ihre Geschichte gut, er hat zusammen mit seiner Ringerstaffel dafür gesorgt, dass sie und weitere Flüchtende im alten Pfarrhaus in Mühlau unterkommen. «Seit kurzem lebe ich aber in Aristau. In dieser Wohnung können wir längerfristig bleiben», sagt Ponomareva und lächelt.

Seit rund zwei Wochen trainiert die 19-Jährige zusammen mit zehn weiteren jungen Ukrainerinnen und Ukrainern in der Ringerstaffel Freiamt. So hat sie wenigstens die Möglichkeit, einen Teil der vielen Trainingsstunden, die sie bisher wöchentlich absolvierte, beizubehalten. Bald möchte sie auch hierzulande wieder an Meisterschaften teilnehmen.

In der Ukraine trainierte sie zwölf Mal pro Woche

In ihrer Heimat hat Amina Ponomareva ein Sportgymnasium besucht. «Ich trainierte zwei Mal täglich, also 12 Mal in der Woche», erzählt sie.

Die Ringerstaffel Freiamt und Trainer Andrej Maltsev haben ukrainischen Flüchtlingen geholfen, im Freiamt unterzukommen. Nathalie Wolgensinger

Nebenbei besuchte sie den Unterricht. Andrey Maltsev ergänzt: «In der Ukraine ist dieses System viel weiter fortgeschritten als hier. Zwar kommt dieses Angebot auch in der Schweiz immer mehr. Doch in der Ukraine ist das anders strukturiert.»

Dank dem harten Training und ihrem Ehrgeiz hat es Ponomareva bereits weit gebracht. Sie holte einst Silber bei der Ukrainischen Landesmeisterschaft in der Kategorie U23, in der Kategorie Aktive wurde sie Dritte. Maltsev sagt:

«2018 konnte Amina an der Kadetten Weltmeisterschaft in Kroatien teilnehmen und hat dort die Bronzemedaille geholt.»

Ziel sei es nun, den Fokus wieder auf Wettkämpfe zu legen. «Bald sollen sie an offenen Jugendwettkämpfen teilnehmen», so Maltsev. Ob das reichen wird, damit sich Ponomareva für die bevorstehende Europameisterschaft in Bukarest qualifizieren kann, sei ungewiss.

«Dafür hätte ich an der ukrainischen Landesmeisterschaft teilnehmen müssen. Aber das geht ja jetzt nicht», erklärt sie. An Schweizermeisterschaften kann sie nicht antreten, denn dafür müsste sie seit zwei Jahren im Land wohnhaft sein.

Auf der Matte spielt die Sprache zwar keine Rolle, doch wünscht sich Amina Ponomareva, sie könnte sich mit Teamkollege Kimi Käppeli und den anderen Freiämter Ringern verständigen. Melanie Burgener

Dass sie noch Profisportlerin werden kann, scheint derzeit unmöglich

Aktuell trainiert Amina Ponomareva fünf Mal pro Woche mit der Ringerstaffel Freiamt. «Ich habe noch immer den Wunsch, Profiringerin zu werden», sagt sie. Trainer Maltsev ergänzt: «Jetzt scheint das aber fast unmöglich. Zuerst muss sie jetzt Deutsch lernen.»

Dass es während des Kampfs selbst keine Worte braucht, das beweist die Sportlerin und der 18-jährige Nachwuchsringer Kimi Käppeli auf der Matte in der Trainingshalle in Aristau. Sie wirbelt ihn durch die Luft, nach dem beide wieder auf den Füssen stehen, können sie wieder gemeinsam lachen. Trainer Maltsev beobachtet das Spektakel schmunzelnd.

Amina Ponomareva zwingt im Training Nachwuchsringer Kimi Käppeli auf die Matte. Melanie Burgener

Jedoch, erklärt Ponomareva, wäre das Training einfacher, wenn sie sich mit den Mitgliedern verständigen könnte. Deshalb besucht sie den Deutschunterricht, den der Frauenverein Mühlau organisiert.

Sie ist zusammen mit ihrer Trainerin geflüchtet

Dass Ponomareva überhaupt zum Nationalsport der Ukraine gekommen ist, hat mit ihrer grossen Schwester zu tun. Sie sagt:

«Sie ist auch Ringerin. Wegen ihr habe ich in der dritten Klasse mit dem Training begonnen.»

Ihre Trainerin ist unterdessen für sie wie eine Mutter. «Amina ist mit fünf Geschwistern in schwierigen Verhältnissen aufgewachsen. Ihre Trainerin hat sie adoptiert», sagt Maltsev. Sie sei eine Bekannte von Andrey Maltsev und seiner Frau, die ebenfalls einmal Ringerin war. «Sie hat Amina wie auch ihre eigenen Kinder mit auf die Flucht von Saporischschja in die Schweiz genommen.»

