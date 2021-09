Aristau - Johannenskapelle wird ein halbes Jahrtausend alt

Aristau Vom Johannes zum Johannes: Dieses Gebäude im Dorf wird ein halbes Jahrtausend alt Die Johanneskapelle in Aristau wurde 1521 fertiggestellt und ist damit heute das älteste Gebäude der Gemeinde. Welchem Johannes sie aber gewidmet ist, das bleibt bis heute ihr Geheimnis. Pascal Bruhin 09.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Johanneskapelle in Aristau wurde 1521 errichtet. Pascal Bruhin

1521 ist das Jahr, in dem der portugiesische Seefahrer Ferdinand Magellan auf seiner Weltumsegelung auf der Insel Mactan bei einem Gefecht mit Häuptling Lapu-Lapu gewaltsam zu Tode kam. 1521 ist das Jahr, in dem Papst Leo X. den deutschen Reformator Martin Luther der katholischen Kirche verwies. Und 1521 ist das Jahr, in dem die Johanneskapelle in Aristau errichtet wurde. Heute, 500 Jahre später, erstrahlt sie noch immer in strahlendem Glanz. Respektive wieder.