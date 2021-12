Baggenstos aus Aristau gibt Tipps für den perfekten Christbaum

Ursprünglich ist der Weihnachtsbaum ein heidnischer Brauch, er symbolisierte Fruchtbarkeit und Lebenskraft. In den Anfängen wurden in unseren Breiten in der kalten, garstigen Zeit grüne Zweige im Haus und an öffentlichen Orten platziert. Dies nicht zuletzt, da es zu wenig Bäume hatte. In nördlichen Regionen sollten die grünen Zweige, die im Haus aufgehängt wurden, böse Geister am Eindringen hindern und Hoffnung auf den nächsten Frühling wachhalten.

Heute symbolisiert der Weihnachtsbaum neben den Geschenken das Zentrum der Weihnachtsfeier. Egal, wie er geschmückt wird, ob mit Kugeln, Lichterkette, Lametta oder Schokolade. In den Anfängen wurde der Weihnachtsschmuck zum Teil aus Äpfeln, Lebkuchen, Nüssen, Wachslichtern behängt. Im Laufe der Zeit wurden die Bäume mit Handwerkskunst geschmückt. Da gehören Strohsterne, selbst gegossene Glaskugeln, getöpferte Keramikglöckchen genauso dazu wie gefaltete und geschnittene Kunstwerke aus Papier und Draht.

Bereits 1611 wurden die ersten Kerzen an einem Weihnachtsbaum erwähnt. Mitte des 18. Jahrhunderts wurde erwähnt, dass die ersten mundgeblasenen Christbaumkugeln hergestellt wurden und in den USA ist vermerkt, dass um 1882 die ersten Lichterketten an den Baum gehängt wurden.

Zu Beginn des Brauchs wurden einfach Zweige montiert, das lag daran, dass Bäume kostbar waren. In den Anfängen wurden Tannenbäume verwendet. Im 19. Jahrhundert wurden vermehrt Tannen- und Fichtenpflanzungen angelegt, um die hohe Nachfrage abzudecken. Die Erfahrung zur Haltbarkeit der Bäume in den warmen Stuben und die Nachfrage nach verschiedenen Arten von Bäumen brachten auch Nordmannstannen, Blaufichten, Korktannen und Rottannen in unsere Stuben.