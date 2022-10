Kunsteisbahn in Aristau funktioniert ohne Strom und Wasser

Der Familienverein von Aristau kauft sich eine mobile Kunsteisbahn. Am 3. Dezember wird sie eröffnet. Im Dorf selber wird sie aber nicht lange bleiben. Sie soll günstig an Institutionen und Schulen vermietet werden und so das ganze Jahr über für Freude sorgen.

Pascal Bruhin 20.10.2022, 05.00 Uhr