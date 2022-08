Verzögerung bei der Schulraumerweiterung in Aristau

Aristau Rohstoffengpässe verzögern den Zeitplan: So laufen die Arbeiten auf der Schulhausbaustelle Das Schulhaus in Aristau wird saniert, umgebaut und aufgestockt. Seit der Kranstellung ist auf der Baustelle einiges gegangen. Während die Verantwortlichen auf das neue Stockwerk aus lokalem Holz warten, verankern sie das Gebäude zwölf Meter tief in den Boden. Melanie Burgener Jetzt kommentieren 15.08.2022, 16.00 Uhr

Nach der Sanierung und dem Umbau soll das Schulhaus Aristau in modernem Weiss-Grau erscheinen. Das zusätzliche Stockwerk besteht aus Aristauer Holz. Visualisierung: zvg

Die Aristauer Schulkinder sind am Montag unter etwas speziellen Umständen ins neue Schuljahr gestartet. Anstatt im Schulhaus trafen sie sich nach fünf Wochen Sommerferien in anderen Gemeindeliegenschaften und in Containern wieder. Mindestens bis zu den Herbstferien werden sie an diesen Orten unterrichtet.