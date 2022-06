Aristau Jetzt sind sie in 10 Minuten in Muri – das Murimoos hat 50 neue Velos kaufen können Die alten Velos bestanden teilweise nur noch aus Ersatzteilen. Und das Murimoos ist zu Fuss schon etwas weit ab vom Schuss. Jetzt sind die Klientinnen und Klienten wieder mobiler. Denn das Murimoos werken und wohnen hat 50 neue Fahrräder für sie angeschafft. 18.06.2022, 05.00 Uhr

Beat Brunner (Murimoos, links) nimmt per Handschlag die 50 neuen Velos von Philipp Lötscher (Lötscher Moto Velo) in Empfang. zvg

Nach langem Warten durch coronabedingten Ausverkauf ist das Murimoos nun mit einer ganzen Flotte von 50 neuen Fahrrädern ausgestattet worden. Sie werden den Klientinnen und Klienten abgegeben, damit diese an ihren Arbeitsort auf dem Areal, nach Muri und in die Umgebung fahren können. «Dank der neuen Fahrräder erhalten die Klientinnen und Klienten mehr Bewegungsfreiheit und Unabhängigkeit und tun etwas für ihre Gesundheit» heisst es in der Medienmitteilung aus dem Murimoos.