Aristau Heftige Kollision zwischen zwei Autos – beide Lenker müssen verletzt ins Spital Am Freitagmittag kam es in Aristau zu einer Frontalkollision. Beide Lenker wurden mittels Ambulanz ins Spital gebracht. Die Unfallursache ist noch unbekannt. 15.05.2021, 15.03 Uhr

Der Saab-Fahrer geriet mit seinem Wagen aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn. Kapo AG

Der Unfall ereignete sich am Freitag, 14. Mai 2021, kurz nach 13 Uhr, in Aristau. Ein 75-jähriger Automobilist fuhr mit seinem Saab von Bremgarten in Richtung Sins. Dabei geriet er, aus noch unbekannten Gründen, kontinuierlich auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Auto.