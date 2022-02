Corsin Stöckli und Fabian Trüb sind Gemeinderäte in Aristau

Aristau Gleich zwei Gemeinderäte unter 25: «Ich hätte erwartet, dass die Leute keinen zweiten so jungen wollen» Nach dem 22-jährigen Fabian Trüb wählte das Aristauer Stimmvolk am Sonntag auch den 20-jährigen Corsin Stöckli in den Gemeinderat. Während letzterer noch immer darüber erstaunt ist, dass er gewonnen hat, ahnt Gemeindeammann Erwin Gerber den Grund für diesen Entscheid. Melanie Burgener Jetzt kommentieren 15.02.2022, 05.00 Uhr

Der 20-jährige Corsin Stöckli (links) und der 22-jährige Fabian Trüb freuen sich auf ihre erste Legislatur im Aristauer Gemeinderat Melanie Burgener

Das Rennen am Sonntag war eng – sowohl in China als auch in Aristau. Mit einem knappen Zeitvorsprung von zwei Zehntel ist Marco Odermatt im Riesenslalom an den Olympischen Winterspielen zuoberst aufs Podest gefahren. Corsin Stöckli verfolgte die Goldfahrt des Schweizer Skifahrers am Morgen am Fernseher im Freiamt und ahnte nicht, dass auch er bald Grund zum Jubeln haben würde.

Denn zur selben Zeit, als sich in Peking die Sportlerinnen und Sportler im Schneegestöber duellierten, wurden im Aristauer Gemeindehaus die letzten Stimmzettel zur Wahl des fünften Gemeinderatmitgliedes ausgezählt. Auf 194 stand der Name von Corsin Stöckli. Damit hat der junge Fleischfachmann nicht nur das absolute Mehr von 186 erreicht, sondern auch seinen Konkurrenten Bruno Niederberger um 37 Stimmen geschlagen. Stöckli sagt:

«Ich sass am Frühstückstisch, als der Anruf kam. Ich habe mich auf ein ganz anderes Resultat eingestellt und war deshalb sehr überrascht, dass ich gewonnen habe.»

Mit Stöckli wählten die Aristauerinnen und Aristauer nicht nur einen der zwei jüngsten Gemeinderäte des ganzen Kantons in ihre Exekutive – die Gemeinde Reitnau im Bezirk Zofingen hat mit Nando Suter ebenfalls einen 20-jährigen Gemeinderat – sondern auch den zweiten Politiker unter 25. Gemeinsam mit dem im vergangenen Herbst gewählten 22-jährigen Fabian Trüb möchte Stöckli in der neuen Legislative zeigen, dass der Inhalt politischer Leistung nichts mit dem Alter zu tun hat.

«Ich sehe das als grossen Vertrauensvorschuss»

Bereits vor seiner Wahl sagte Stöckli in einem Interview mit der AZ, dass er gerne seinen jungen Geist und seine Ideen im Rat einsetzen würde, um in Aristau unter anderem weiterhin gute Lebensbedingungen für künftige Generationen zu schaffen. Dass er das nun tatsächlich umsetzen kann, freut den gelernten Fleischfachmann. «Ich hätte erwartet, dass die Leute keinen zweiten so jungen Gemeinderat wollen», sagt er und ergänzt: «Dass mich trotzdem so viele gewählt haben, und dass die Bevölkerung zwei so jungen die Möglichkeit gibt, sich zu beweisen, sehe ich als grossen Vertrauensvorschuss.»

Als einen Vorteil gegenüber seinem Mitkandidaten, dem 50-jährigen Bruno Niederberger (SVP), sieht der Parteilose Stöckli vor allem in seiner Bekanntheit im Dorf. Er sagt:

Der gelernte Fleischfachmann Corsin Stöckli ist der fünfte Gemeinderat von Aristau. Melanie Burgener

«Ich bin hier aufgewachsen, viele kennen mich, weil ich zum Beispiel mit ihren Kindern zur Schule gegangen bin. Aber auch meine Eltern sind in Aristau verwurzelt.»

Eine ähnliche Einschätzung gibt auch Gemeindeammann Erwin Gerber auf Anfrage der AZ. «Einer der Gründe ist sicher, dass Corsin Stöckli ein Einheimischer ist. Er kennt die Vereine, die Schule und jedes Strässchen in unserem Dorf. Bruno Niederberger hingegen ist kaum bekannt, da er erst kürzlich zugezogen ist», so Gerber.

Im Gegensatz zum Frischgewählten denkt Gerber aber, dass auch dessen junges Alter in diesem Wahlkampf ein Vorteil gewesen sein könnte. «Die Jungen drücken, das spürt man im Dorf. Ich habe in letzter Zeit vor allem von jungen Familien häufig gehört, dass sie möchten, dass die Jungen über die Zukunft ihrer Kinder mitentscheiden können», erzählt der Gemeindeammann.

Der restliche Rat möchte die beiden jungen Politiker unterstützen

Viel Zeit, sich einzugewöhnen, hat Corsin Stöckli nicht. Gleich am Montag nach seiner Wahl hat seine erste Gemeinderatsitzung stattgefunden. Doch grosse Sorgen schien ihm das nicht zu bereiten. «Ich hoffe, dass ich schnell viel lernen kann», sagte er am Montagmorgen.

Der 22-jährige Student Fabian Trüb wurde im vergangenen Herbst in den Aristauer Gemeinderat gewählt. Melanie Burgener

Daran, dass diese und auch die folgenden Sitzungen in dieser Legislatur gut laufen, zweifelt auch Gemeindeammann Gerber nicht. «Klar, mit Niederberger hätten wir einen wärmeren Start hinlegen können, weil er bereits viel Erfahrung in der Gemeindepolitik mitgebracht hätte», sagt er. Doch hätten er und die anderen Ratsmitglieder von Anfang an gesagt, dass sie mit beiden Kandidaten sehr zufrieden wären. Gerber fügt an:

«Ich hatte selbst Mühe, mich zu entscheiden, wer von beiden sich wohl für den Gemeinderat besser eignen würde.»

Für die Ratsälteren sei klar, dass sie sich in den kommenden Monaten die Zeit nehmen, die beiden jungen Politiker Trüb und Stöckli zu unterstützen. «Für sie ist es ein Kaltstart. Aber Fabian Trüb und Corsin Stöckli sind beide sehr willig, Neues zu lernen. So ist auch das Einarbeiten gut machbar.»

Zur Nichtwahl von Kandidat Bruno Niederberger sagt er: «Er möchte gerne im Dorf aktiv sein und seine Erfahrung einbringen, das ist schön. Ich bin sicher, dass wir ihn irgendwann wieder auf einer Liste sehen werden.»

