Die Freiämter Ringerstaffel sammelt für die Ukraine

Aristau Freiämter Ringer sammeln für die Ukraine: Wo der Alltag auf den emotionalen Ausnahmezustand trifft Die Ringerstaffel Freiamt steht zusammen, um die Menschen in der Ukraine zu unterstützen. Mittendrin ist Andrey Maltsev, Greco-Trainer des Vereins und besorgter Ukrainer, der mit allen Mitteln versucht, seine Verwandten im Krisengebiet zu unterstützen. Nathalie Wolgensinger Jetzt kommentieren 21.03.2022, 20.10 Uhr

Vor dem Ringerlokal in Aristau werden die Hilfsgüter sortiert. Nathalie Wolgensinger

Die Stimmung vor dem Aristauer Ringerlokal an diesem Samstagmorgen ist surreal. Hier stehen die Ukrainerinnen, die seit knapp einer Woche in Mühlau leben und gemeinsam angelieferte Hilfsgüter sortieren. Wenige Meter neben ihnen nimmt der Alltag seinen Lauf. Eltern bringen ihre Söhne zum Auswärtsmatch, unterhalten sich über Alltägliches, wünschen den Kindern Glück und steigen dann wieder in ihre Autos.

Währenddessen sortieren die Frauen weiter, begutachten die gespendeten Kleider und packen sie in grosse Säcke um. Die Kleider und Schuhe gehen in den nächsten Tagen in ihre alte Heimat, nach Saporischschja im Südwesten der Ukraine.

Die Stadt erlangte traurige Berühmtheit, als Anfang März das dortige Atomkraftwerk von Russland angegriffen und ein Brand ausgelöst wurde. Dass die Ukrainerinnen nun im Freiamt leben, haben sie Andrey Maltsev und seiner Ringerstaffel zu verdanken. Maltsev stammt aus Saporischschja, kam 1997 als ausländische Verstärkung zu den Ringern ins Freiamt und ist mittlerweile bewährter Greco-Trainer der Freiämter.

«Wir sind froh um die Solidarität der Menschen aus dem Freiamt»

Der Trainer befindet sich seit dem Kriegsausbruch in seiner Heimat in einem emotionalen Ausnahmezustand. Gemeinsam mit seiner Frau fährt er in einem weissen Van vor das Trainingslokal. Seine Frau hat frischen Kaffee für die Frauen dabei. Maltsev telefoniert. Das Ladekabel seines Handys ist mit der Powerbank verbunden, die in der Seitentasche seines Trainingsanzuges steckt.

Warme Kleider und vor allem Schuhe werden dringend benötigt. Nathalie Wolgensinger

Der 48-Jährige beendet das Telefonat und räuspert sich. «Es ist schwer», sagt er. Nur diese drei Worte. Dann lässt er den Blick über die Kleider, Schuhe und Spielzeuge schweifen und fügt an: «Wir sind froh um die Solidarität und Unterstützung des Vereins und der Menschen aus dem Freiamt.»

Wanderschuhe, Kleider, Decken, Spielzeug und Schlafsäcke: All die angelieferten Hilfsgüter werden in Aristau verpackt und dann an den Verein Deti weitergeleitet. Vor vier Jahren wurde dieser gegründet, um junge Menschen in der Ukraine beim Übergang ins Erwachsenenleben zu unterstützen. Der Genfer Verein arbeitet mit der ukrainischen Botschaft in Bern und der ständigen Vertretung der Ukraine beim Büro der Vereinten Nationen in Genf eng zusammen.

Ein Teil dieser Hilfsgüter gehe aber auch ins Dorf seines Bruders, erzählt Maltsev. Sein Bruder lebt in Kosiv im Westen der Ukraine, in der Nähe der rumänischen Grenze. Dort werden die Hilfsgüter in Transportern bis zu den besetzten Gebieten gebracht. Maltsev sagt:

«Die Fahrer, die diese Transporte machen, nennen wir Kamikaze. Sie setzen ihr Leben aufs Spiel. Jeden Tag.»

Mit jedem Anruf befürchtet er eine Hiobsbotschaft

Andrey Maltsevs Handy klingelt fast ununterbrochen. Und zwischendrin ist da immer wieder die bange Frage: «Wie geht es meinen Verwandten in der Ukraine?» Heute sei es wieder besonders schlimm, sagt er. Ab 16 Uhr gelte für 30 Stunden eine Ausgangssperre. Eine ungewisse Zeit für den Ringer, der mit jedem Anruf eine Hiobsbotschaft aus der Heimat befürchtet.

Die Hilfsgüter werden auf die verschiedenen Säcke verteilt und anschliessend in Richtung Ukraine gefahren. Nathalie Wolgensinger

Neben ihm steht Ivo Bucher, ehemaliger Mühlauer Gemeinderat. Er ist eine wichtige Stütze für Maltsev und sein Team. Bucher organisierte innerhalb weniger Stunden die Unterkunft im alten Pfarrhaus in Mühlau, wo die Frauen mit ihren Kindern für die nächsten sieben Wochen unterkommen.

Die Hilfsbereitschaft im Freiamt ist gross Am Samstag, 26. März, von 9 bis 14 Uhr, sammelt der Verein Help Now Switzerland auf dem Firmenareal des Transportunternehmens Felix Stöckli AG in Bremgarten (West), Rüttenenstrasse 6, Hilfsgüter. Gefragt sind Babynahrung, Windeln, Feuchttücher, Hygieneartikel, Wolldecken und Erste-Hilfe-Sets. Mit den gespendeten Waren werden Flüchtende an der ungarisch-ukrainischen Grenze sowie in den Aufnahmegemeinden im Osten Ungarns unterstützt. Die Anteilnahme am Schicksal der Menschen ist gross. Im Freiamt haben bereits zahlreiche Privatpersonen Flüchtende aufgenommen. Wie eine Umfrage bei den Gemeindeverwaltungen ergab, bereitet man sich intensiv auf die Flüchtenden vor und klärt ab, wo leerstehende Wohnungen oder Häuser belegt werden könnten. In Muri überlegt man sich zudem, ob die Geschützte Operationsstelle (GOPS) wieder als Unterkunft aktiviert werden soll. In Auw prüft man derzeit, ob die neu bezogene Flüchtlingsunterkunft Flüchtenden aus der Ukraine zur Verfügung gestellt werden kann. In Boswil wurde eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die sich um die Bedürfnisse der Flüchtlinge kümmert und die Gemeinde Niederwil spendete 5000 Franken für die Kriegsopfer. (nw)

Andrey Maltsev sammelt Hilfsgüter für seine Landsleute in der Ukraine. Nathalie Wolgensinger

Bucher spricht fliessend Russisch. Er erzählt: «Ich habe sechs Jahre lang in Russland gelebt und gearbeitet.» Nun lebt er gemeinsam mit seiner russischen Frau und den Kindern im beschaulichen Freiamt. Er hilft den sechs Frauen mit ihren zwölf Kindern unter anderem auch bei den Behördengängen.

Von den sechs Frauen will einzig Marina Auskunft geben. Die 35-Jährige ist geschieden und reiste gemeinsam mit ihrer 10-jährigen Tochter via Slowakei und Österreich in die Schweiz. In der Ukraine arbeitete sie als diplomierte Masseurin. Das würde sie gerne auch in der Schweiz tun, erzählt sie. Zurück in die Heimat will sie nicht. Sie sagt:

«Was soll ich da? Es ist alles zerstört, ich sehe dort keine Zukunft für mich und meine Tochter. Ich möchte mir hier etwas Neues aufbauen.»

Maltsev holt tief Luft, rückt die Brille zurecht und sagt: «Morgen gehen wir mit allen in den Zoo. Wir brauchen eine Auszeit. Das wird uns bestimmt guttun.»

