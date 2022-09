Schwinger Joel Strebel und Lukas Döbeli in Aristau empfangen

aristau Döbeli kam mit dem Helikopter zum Eidgenossen-Empfang: So feierte der Schwingklub Freiamt seine Kranzgewinner Mehrere hundert Schwingfans feierten Joel Strebel und Lukas Döbeli am Freitagabend in Aristau für ihre Leistungen am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Pratteln. Mit dabei war auch die 12-jährige Luana, als Fan von Strebel war der Abend für sie ein grosses Highlight. Laura Koller 10.09.2022, 13.38 Uhr

Grosse Freude auf dem Wagen und in der Menge. Joel Strebel und Lukas Döbeli (rechts) werden feierlich in Aristau empfangen. Die beiden Schwinger werden für ihren Kranzgewinn am Eidgenössischen Schwingfest gefeiert. Laura Koller

Die 12-jährige Luana aus Althäusern und ihre Freundin stehen aufgeregt am Strassenrand und warten auf den feierlichen Einzug der Freiämter Schwinger in Aristau. «Du machst ein Video und ich mache Fotos», besprechen sich die Zwei. Eine Bekannte nebenan sagt mit einem Lächeln zu den beiden:

«Ihr habt ja Herzchen in den Augen.»

Viele Menschen haben an diesem Freitagabend trotz bedrohlich wirkenden Gewitterwolken den Weg nach Aristau gefunden. Sie wollten die zwei eidgenössischen Kranzgewinner, Joel Strebel und Lukas Döbeli gebührend empfangen und feiern.

Während Strebel im Dorfteil Althäusern gleich nebenan wohnt und einen kurzen Weg hatte, reiste «Neueidgenoss» Döbeli per Helikopter an. Sein Vater Magnus Döbeli hat ihm den Flug geschenkt, als Anerkennung für seine Leistung am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Pratteln. «Was ich Lukas auf den Königs-Titel schenken würde, weiss ich noch nicht», scherzt er.

Aristau und Sarmenstorf feiern «ihre» Schwinger bereits zum zweiten Mal

Hunderte von Leute stehen am Strassenrand und begleiten den kleinen Umzug, angeführt von der Rottenschwiler Trychler-Gruppe, durch das Dorfzentrum bis zum Sportplatz. Die Zuschauer jubeln und auch Luana winkt Joel Strebel zu. Als er fröhlich zurückwinkt, kichern sie und ihre Freundin aufgeregt.

Auf dem Sportplatz angekommen, können sich Strebel und Döbeli kaum fortbewegen, bei jedem Schritt gibt es neue Hände zu schütteln und Gratulationen, die sie entgegennehmen dürfen. Nachwuchsschwinger lassen sich von ihren Idolen Shirts und Hüte signieren und Luana kann sogar ein Foto mit «ihrem» Schwinger machen.

Endlich ein Foto mit Joel Strebel! Luana (Zweite von rechts) fieberte diesem Moment entgegen. Die zwei Schwinder Döbeli (links) und Strebel durften am Freitagabend viele Glückwünsche entgegennehmen. Laura Koller

Die Freude im Ort ist gross, bestätigt der Aristauer Gemeindeammann Erwin Gerber. In seiner Rede erklärt Gerber: «Das Schwingen gehört zu unserem Dorf. Wir konnten es wieder hautnah miterleben, dank Joel.» Besonders als er den Königsanwärter Samuel Giger mit einem Wyberhaken bezwungen hat, «da ist kein Auge im Freiamt trocken geblieben».

Auch Meinrad Baur, Gemeindeammann von Sarmenstorf, freut sich, dass die zwei Dörfer bereits zum zweiten Mal ihre Eidgenossen gemeinsam zelebrieren können. Vor drei Jahren wurden Joel Strebel und Andreas Döbeli, der ältere Bruder von Lukas, bereits als Kranzgewinner in Sarmenstorf empfangen. «Gemeinsam trainieren sie in der Schwinghalle in Aristau und gemeinsam feiern wir heute in Aristau», erklärt Baur.

Der einsetzende Regen störte das Schwingervolk nicht

Nebst den Gemeindevertretern hatten auch die zwei Schwinger die Gelegenheit, sich an die Anwesenden zu wenden. Mit einem verschmitzten «Hoi zäme», stand Strebel ans Rednerpult. Mit seinen ersten Worten begann es auch zu Regnen, er sagte dazu: «Wir vom Schwingervolk wissen uns zu helfen.» Zugleich wurden für die Ehrendamen Regenschirme nach vorne gereicht und Mitglieder vom Schwingklub standen mit grossen Schirmen bereit. Strebel blickte zurück auf seine Leistungen und berichtete, wie er locker und mit einer guten Einstellung ans Fest ging, «erst auf der Passarelle zur Arena in Pratteln wurde ich nervös.»

Die Feierlichkeiten wurden durch den einsetzenden Regen nicht gestört. Der Schwingklub stand mit Schirmen bereit, so konnte sich Joel Strebel im Trockenen bei seinen Unterstützenden bedanken. Laura Koller

Auch Döbeli erinnerte sich an seinen erfolgreichen Schwingsommer, nachdem er Anfang Jahr noch von Verletzungen geplagt wurde. Der 22-jährige erzählte, wie er sich mit dem eidgenössischen Kranz einen Kindheitstraum erfüllen konnte.

Guido Thürig hat als technischer Leiter des Nordwestschweizer Schwingerverbandes in den letzten Jahren mit den beiden Eidgenossen zusammengearbeitet und trainiert. Er fand viele lobende Worte für Strebel und Döbeli und gab ihnen einen Ratschlag mit: «Geniesst den Erfolg, saugt es auf. Das gibt Motivation für den nächsten harten Trainingswinter.»