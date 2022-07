Aristau: Der Aristauerhof hat nun einen Barockgarten

Aristau Der Aristauerhof ist zurück im 18. Jahrhundert: Neu ziert ein Barockgarten das Schmuckstück der Gemeinde Lange bevor der Aristauerhof eine Beiz mit typischem Stammtisch war, wurde das schmucke Gebäude auf den Ruinen des Sempacherkrieges errichtet. Sein neuer Besitzer hat das Haus restauriert und wieder in der Zeit zurückversetzt. Nun sind auch die Arbeiten im Garten abgeschlossen – das Ergebnis zieht die Blicke auf sich. Verena Schmidtke Jetzt kommentieren 20.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auf den Ruinen aus dem Sempacherkrieg errichtet und nun ins 18. Jahrhundert zurückversetzt. Der Aristauerhof erstrahlt in neuem Glanz und zieht seit neustem auch mit dem geometrischen Barockgarten die Blicke auf sich. Verena Schmidtke

Wer durch Aristau fährt, der oder dem fällt sicher bald das hohe, helle Gebäude auf, das sich markant im Stil des frühklassizistischen Klassizismus am Strassenrand präsentiert – der Aristauerhof. Das historische Gebäude, das mit für diesen Stil typischen klaren Linien und strukturierten Formen daherkommt, wurde noch bis vor einigen Jahren als Restaurant genutzt.

An diese Zeiten, als man im Innern des Gebäudes noch am Stammtisch geraucht hat, erinnert heute nichts mehr. Denn der emeritierte Juraprofessor Heinz Rey ergriff vor rund fünf Jahren die Gelegenheit und renovierte das Bauwerk.

Wie es für Barockgärten typisch ist, zeichnet sich auch jener beim Aristauerhof durch strenge geometrische Formen mit Sichtachsen aus. Verena Schmidtke

Unterstützt wurde er von Handwerksbetrieben aus der Region und der Denkmalpflege. Als i-Tüpfelchen wurde der Aristauerhof nun noch mit einem Barockgarten versehen. «Bis der Garten sich in voller Pracht entfaltet, wird es aber noch ein bisschen dauern», schränkt Heinz Rey zu grosse Erwartungen lächelnd ein.

Den Aristauerhof kenne er seit seiner Kindheit und seine Geschichte interessiere ihn sehr, so der 79-Jährige. Wo das Gebäude heute steht, habe sich im Mittelalter eine kleine Burg befunden, das Anwesen sei 1351 von Katharina von Baar an den Ritter Hartmann von Heidegg verkauft worden.

Bausünden wurden entfernt und das Haus in der Zeit zurückversetzt

Während des Sempacherkrieges sei der Bau von den Eidgenossen zerstört worden. Auf den Ruinen habe Heinrich Stierli im 18. Jahrhundert den Aristauerhof erbauen lassen, der deswegen auch Stierlihaus genannt wird. In einer Pfarrchronik aus der Zeit heisst es: «An der Stelle der Burg erhebt sich ein Steinbau von dreimal drei Achsen unter Mansardendach, das sogenannte Stierlihaus. Am Portal Datum 1797 und Wappen Stierli.» Das Wappen befindet sich noch heute über dem Portal.

Als ihm der Aristauerhof 2013 zum Kauf angeboten wurde, konnte Heinz Rey als Aristauer Ortsbürger nicht ablehnen. Sein Traum: Er wollte das Bauwerk wieder in den Zustand aus der Zeit seiner Erbauung «zurückversetzen». Oder das ehemalige Restaurant so originalgetreu wie möglich renovieren.

Während der Restaurierung konnten altes Fachwerk und alte Balkenkonstruktionen wieder sichtbar gemacht werden. Verena Schmidtke

Keine einfache Aufgabe, vor die er sich gestellt sah. Dazu berichtet Rey: «Das Gebäude wurde in den 1960er-Jahren in ein Hotel mit Restaurantbetrieb umgebaut. Damals sind viele Bausünden geschehen.» Zu der Zeit habe sich die Denkmalpflege vermutlich recht zurückgehalten.

Mühevoll arbeitete der handwerklich talentierte Rey gemeinsam mit Handwerkern aus der Umgebung daran, das Schmuckstück mit seinen zwölf Räumen aus seinem Dornröschenschlaf zu wecken. Und die Bausünden der Vergangenheit wiedergutzumachen. Was sie dabei entdeckten, beeindruckte die Handwerkenden. Unter Spanplatten verbargen sich Decken und Böden aus Holz. Altes Fachwerk konnte wieder sichtbar gemacht werden, ebenso wie alte Balkenkonstruktionen.

Aus den schmucken Räumen könnten Büros werden

Nicht alles habe gerettet werden können, doch Rey bemühte sich, etwa Türen möglichst originalgetreu zu ersetzen. Dazu gab es in einem Raum schönen Stuck, der heute die Blicke auf sich zieht. In dem zweistöckigen Dachgewölbe erwartete den Hausherrn viel Müll, der containerweise entsorgt werden musste.

Doch der Aufwand hat sich gelohnt, der Aristauerhof erstrahlt in neuem «altem» Glanz und nimmt Besuchende sofort mit seinem Charme für sich ein. Besonders beeindruckend ist ein Saal mit einem Boden und einer Decke aus Holz. An den Wänden hängen verschiedene Gemälde aus der Zeit des 18. Jahrhunderts.

Nicht nur die Baustruktur, sondern auch das Inventar, wie zum Beispiel die Bilder an den Wänden, erinnern heute wieder ans 18. Jahrhundert. Verena Schmidtke

Doch der Aristauerhof ist ebenfalls modern. Eine Küche und moderne Bäder ergänzen das Ambiente. Aber, betont Rey, die letztendliche Bestimmung sei noch nicht geklärt. Er selber werde nicht in dem Anwesen wohnen, zusammen mit seiner Frau lebe ein Stückchen entfernt in einem anderen alten Haus. «Der Aristauerhof wäre gut für Büros, vielleicht für einen Architekten geeignet oder für Veranstaltungen», merkt er an. Sicher sei aber, an solch alter Bausubstanz gebe es immer etwas zu tun.

Ein Blickfang ist seit kurzem auch der Barockgarten vor dem Haus

So seien nach dem Abschluss der Renovation die Arbeiten am Aussenbereich in den Vordergrund gerückt. Auch hier legte der Eigentümer sein Augenmerk auf Historisches: Ein Barockgarten sollte den Aristauerhof zieren. Diese Gärten zeichnen sich durch strenge geometrische Formen mit Sichtachsen aus.

Im Februar 2022 befand sich der Barockgarten vor dem Aristauerhof noch im Bau. Nun erstrahlt er bereits grün. Verena Schmidtke

Früher habe sich einer hinter dem Anwesen befunden. In Absprache mit der Denkmalpflege habe er einen jungen, talentierten Gartenarchitekten für das Vorhaben gewinnen können. «Im Winter haben die ersten Arbeiten dafür begonnen», führt der ehemalige Rechtsprofessor Rey aus. «Wie zu erkennen ist, hat der Garten die Proportionen des Hauses aufgenommen. Er ist sehr schön passend geworden.»

Doch seine wahre Pracht werde er vermutlich erst in etwa zwei Jahren richtig präsentieren können. Heinz Rey erzählt: «Es wurden Hunderte Blumenzwiebeln gepflanzt, nur wenige Rosen.» Er sei selbst schon gespannt, wie der blühende Garten aussehen werde.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen