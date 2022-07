Aristau Anwohner überrascht einen Mann bei Einschleichdiebstahl Am Samstagnachmittag traf ein Mann in seinem Einfamilienhaus auf einen Einschleicher. Dieser konnte nach kurzer Flucht durch die Polizei verhaftet werden. 31.07.2022, 11.52 Uhr

Polizei fasst einen Einschleicher in Aristau. Keystone / Aargauer Zeitung

Ein Anwohner meldete am Samstagnachmittag, 30. Juli, der Kantonalen Notrufzentrale, dass er in seinem Einfamilienhaus im Hauacker in Aristau eine fremde männliche Person angetroffen habe, die jetzt die Flucht ergreife.