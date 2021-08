Von Basel-Chiasso: Marco Ruf sammelt Spenden für 22nd Wildlife

Aristau 320 Kilometer und 10'400 Höhenmeter: dieser 24-Jährige kämpft sich innert zehn Tagen von Basel nach Chiasso durch Der Aristauer Marco Ruf läuft innerhalb von zehn Tagen mit Rucksack und Zelt die «ViaGottardo». Mit dieser Aktion sammelt er Geld für die Organisation «22nd Wildlife», die sich für Katastrophenhilfe, humanitäre Hilfe und gegen Wilderei einsetzt. Melanie Burgener 11.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gut 25 Kilo wiegt der Rucksack von Marco Ruf. Für seinen Fussmarsch von Basel nach Chiasso benötigt er einiges an Proviant. Bild: Melanie Burgener

«Ich weiss jetzt schon, dass ich leiden werde. Eine schlimme Verletzung wäre aber der einzige Grund für mich, aufzuhören.» Marco Ruf weiss genau, wo seine körperlichen Grenzen liegen, und auch, wie es sich anfühlt, wenn er diese überschreitet.

Oft genug hat der junge Aristauer das während seiner Ausbildung in der Grenadier-Rekrutenschule erlebt. Die Herausforderung, die er sich nun gesetzt hat, wird ihm wieder viel abverlangen. Nur meistert er diesmal alles alleine und erst noch freiwillig.

Marco Ruf läuft in den kommenden Tagen die nationale Wanderroute Via Gottardo ab. Die Reise führt ihn von Basel nach Luzern, über den Gotthard bis nach Chiasso. Die Idee, sich alleine auf eine solche Wanderung zu begeben, schwirrt schon länger in seinem Kopf. Der gelernte Landwirt sagt:

«Ursprünglich wollte ich das für mich machen, um einfach mal Abstand von allem, vor allem vom Handy zu bekommen.»

Sein Handy wird der 24-Jährige nun aber trotzdem mitnehmen müssen. Denn Ruf hat sich dazu entschieden, aus seiner Wanderung einen Spendenlauf zu machen und damit Geld für eine Herzensangelegenheit zu sammeln.

Er marschiert und setzt sich für die Katastrophenhilfe ein

Seine Begeisterung für das Militär und der Wunsch, mit seiner Ausbildung etwas Gutes zu tun, hat Ruf zu «22nd Wildlife» geführt (siehe Infobox). Seit diesem Jahr ist er Mitglied der Non-Profit-Organisation und war während der vergangenen Wochenenden selbst in der Katastrophenhilfe tätig. «Wir haben in Deutschland geholfen, die vom Hochwasser zerstörten Dörfer aufzuräumen und die Toten zu bergen. Das war brutal, aber für die Hinterbliebenen sehr wichtig», erzählt er.

Damit solche Rettungsaktionen überhaupt möglich sind, braucht die Organisation Geld und Einsatzmaterial. «Wir arbeiten alle ehrenamtlich, auch der Gründer, der das als Vollzeitjob macht», so Ruf. Mit seinem Spendenlauf einen finanziellen Beitrag leisten zu können, sei ihm wichtig. «Mein ursprüngliches Ziel lag bei 1000 Franken. Das habe ich bereits zusammen» freut er sich.

Sie setzen sich für Mensch, Tier und Umwelt ein Die Schweizer Non-Profit-Organisation «22nd Wildlife» setzte sich ursprünglich gegen die Wilderei in Südafrika ein. Im Laufe der Jahre spezialisierte sich die Organisation zusätzlich auf Rangerwork, humanitäre Hilfe und Buschfeuerbekämpfung. In diesen Bereichen sind sie unterdessen nicht mehr nur in Afrika, sondern auch in der Katastrophenhilfe in Europa tätig. Ihr Fokus liegt neben der Hilfe für Mensch und Tier auch auf dem Erhalt des globalen Ökosystems. Weitere Informationen unter www.22ndwildlife.org

Damit ihn all jene, die ihn mit einer Spende unterstützen, verfolgen können, wird er auf seinem Instagram-Profil (@22nd_rum) und auf jenem von «22nd Wildlife» (@22ndwildlife) eine Art Reisetagebuch führen.

Auch über den See rudert er aus eigener Kraft

Seinen Marsch startet Marco Ruf am Mittwochmorgen in Basel. 320 Kilometer lang ist die Strecke, die vor ihm liegt. Offiziell sind dafür 20 Etappen vorgesehen. «Ich habe aber nur 12 Tage Zeit, danach muss ich ein letztes Mal in den WK einrücken», sagt Ruf und lacht. «Deshalb ist es mein Ziel, die ganze Route innert zehn Tagen zu schaffen. Das sind dann zwei Etappen, also 32 Kilometer pro Tag.» Während der ersten Tage müssen es sogar noch etwas mehr sein. Er erklärt:

«Ich muss am Anfang Gas geben, denn über den Gotthard schaffe ich dieses Tempo nicht.»

So ganz reicht ihm diese Challenge aber noch nicht. Die siebte Etappe der Route, von Luzern nach Altdorf, wird von den meisten Wanderern grösstenteils mit dem Dampfschiff zurückgelegt. «Ich möchte aber alles aus eigener Muskelkraft schaffen. Mit vier Kollegen kann ich am Freitag von Luzern bis Flüelen rudern», sagt Ruf.

Wenn Ruf, der als selbstständiger Maschinenbauer arbeitet, von seinem Vorhaben erzählt, hört sich das locker an. Mehr nach einem Spaziergang als einer Wanderung mit einem Aufstieg von 10'400 Höhenmetern. Er grinst verlegen. «Ich bin mir das vom Militär gewohnt, und es liegt mir wahrscheinlich auch. Schon rein vom Körperbau her fällt es mir leichter, den 25 Kilo schweren Rucksack zu tragen», sagt er. «Je länger der Weg, desto besser. Intervall oder Schnelligkeit wären gar nichts für mich.»

Mit seinem Marsch über den Gotthard möchte Marco Ruf Spenden für die Non-Profit-Organisation 22nd Wildlife sammeln. Bild: zvg

Die Reise, während der er ausschliesslich in seinem Zelt übernachten wird, werde aber auch für ihn eine Herausforderung sein. «Vor allem die Strecke über den Gotthard», sagt er und ergänzt:

«Die Temperaturen im Tessin machen mir auch Sorgen. Falls es dort über 30 Grad sein sollte, werde ich meinen Rhythmus ändern und in der Nacht weiterlaufen.»

Wer Marco Ruf mit einer Spende unterstützen möchte, kann das bis am Wochenende des 21. Augusts tun. «Ich sammle alle Kontaktdaten und gebe sie dann der Organisation weiter, damit diese Spendenquittungen und Einzahlungsscheine verschicken können», erklärt er. «Nebst den Spenden freue ich mich auch über jede liebe Nachricht zur Unterstützung», sagt Ruf.