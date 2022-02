Bruno Niederberger und Corsin Stöckli möchten Gemeinderat werden.

Aristau 30 Jahre Altersunterschied: Wie diese beiden Kandidaten die Gemeinderatswahl für sich entscheiden möchten Am 13. Februar wählen die Aristauerinnen und Aristauer ihren fünften Gemeinderat. Zwei sehr unterschiedliche Männer kämpfen in diesem ersten Wahlgang um den Sitz, der durch das Abtreten des ehemaligen Gemeindeammanns René Meier frei geworden ist. Melanie Burgener Jetzt kommentieren 07.02.2022, 05.00 Uhr

Aktuell gibt es im Aristauer Gemeinderat noch einen letzten freien Sitz. Wer diesen einnehmen wird, entscheidet die Bevölkerung am Sonntag, 13. Februar, an der Urne. Melanie Burgener

Bruno Niederberger, SVP, 50, Informatik-Projektleiter

Bruno Niederberger, 50

SVP, Informatik Projektleiter, mag Skifahren und seine Familie. zvg

Was sind Ihre Beweggründe für die Kandidatur?

Ich setze mich gerne für die Gemeinde, in der ich lebe und ich mich auch wohlfühle, ein. Den Einwohnern wie der Gemeinde soll es gut gehen. Ich nehme sehr gerne politische Tätigkeiten in der Gemeinde wahr. Die Sicherheit ist mir sehr wichtig. Der Bürger soll sich sicher fühlen.

Welches sind Ihre Kernkompetenzen und wie möchten oder können Sie diese in Aristau einbringen?

Durch meine klare, ehrliche und konsequente Art bin ich für den Gemeinderat genau der Richtige. Die Vertretung der Einwohner und der Ortsbürger im Gemeinderat sind für mich wichtig. Meine Kernkompetenz liegt sicher in den Bereichen Allgemeinheit, Einbürgerungen und im Sozialen. Auch die Jugend und die Senioren liegen mir am Herzen. Eine gut funktionierende Agrarwirtschaft ist unentbehrlich für die Gemeine. Eine offene und ehrliche Kommunikation gegenüber dem Einwohner ist für mich selbstverständlich. Die finanzielle Belastung soll für den Einwohner reduziert werden. Es sollen keine übermässigen Finanzrückstellungen vorgenommen und dem Einwohner das Geld wieder zurückgegeben werden.

Welches sind Ihre Ziele und was möchten Sie in der Gemeinde gerne verändern?

Die Gemeinde soll wachsen und ein attraktiver Standort für Jung und Alt sowie für Unternehmer werden. Die finanzielle Lage soll so sein, dass es für den Bürger und den Einwohner schön ist, in der Gemeinde Aristau zu wohnen und keine finanzielle Belastung ist. Die Vielfältigkeit der Vereine in der Gemeinde Aristau soll unbedingt beibehalten werden.

Wo sehen Sie die grössten Herausforderungen dieses Amtes?

Die grösste Herausforderung wird die Gleichbehandlung der drei Ortsteile sein. Auch, dass die Ortsbürger nicht mehr direkt im Gemeinderat vertreten sind, ist schwierig. Für mich wird es zudem eine Herausforderung, ein Gemeinderat zu werden, der dem abgetretenen Gemeindeammann ebenbürtig ist.

Auf was freuen Sie sich am meisten?

Ich werde mich sehr über die Zusammenarbeit im Gemeinderat freuen und darauf, interessante Aufgaben in der Gemeinde übernehmen zu können. Diese möchte ich dem Bürger gegenüber offen und ehrlich erledigen. Ich freue mich darauf, die Kontakte mit den Einwohnern und Ortsbürgern zu pflegen und mit den Vereinen näher zusammenzuarbeiten.

Corsin Stöckli, parteilos, 20, Fleischfachmann

Corsin Stöckli, 20

Fleischfachmann, absolviert die Berufsmatur, gärtnert und imkert gerne. zvg

Was sind Ihre Beweggründe für die Kandidatur?

Ich bewerbe mich für den Sitz im Gemeinderat, weil ich zunehmend in Gesprächen und im Internet feststelle, wie viel sich die Menschen ärgern über die Politik, die Medien und sich gegenseitig. Ich möchte gerade nach der Pandemiesituation eine Politik mitprägen, die nicht nur das Portemonnaie, sondern den Gemeinsinn fördert. Ich möchte mich dafür einsetzen, dass wir uns als Gemeinschaft füreinander einsetzen und helfen, wo Hilfe gebraucht wird. Es soll mehr Platz für Toleranz und Akzeptanz geben, und weniger für gegenseitiges Unverständnis.

Welches sind Ihre Kernkompetenzen und wie möchten oder können Sie diese in Aristau einbringen?

Für mich ist ein guter Dialog die Basis für ein erfolgreiches Arbeiten. Ich bin der Meinung, dass ich imstande bin zuzuhören, Personen ausreden zu lassen und auch kontroverse Gespräche zu führen. Ich nehme Menschen ernst, wenn sie Bedenken, Ängste oder Sorgen haben und ich nehme mir die Zeit, auch darauf einzugehen. Ausserdem habe ich viel Bereitschaft und Lust, etwas zu bewegen, und arbeite sehr sorgfältig, wenn es darum geht, das Bestmögliche aus Projekten herauszuholen.

Welches sind Ihre Ziele und was möchten Sie in der Gemeinde gerne verändern?

Unsere Gemeinde wächst und das freut mich persönlich sehr, denn es zeigt, dass viele Menschen die guten Nachbarschaften und die Natur als Erholungsraum zu schätzen wissen. Dies möchte ich nutzen und mich dafür einsetzen, dass wir eine Gemeinde mit einem lebendigen Vereinsleben sind. Eine Gemeinde, die Raum für Veranstaltungen schafft, wo wir uns treffen und kennen lernen können. Auch Personen, die nicht mehr mobil oder sonst auf Hilfe angewiesen sind, sollen in ihrem Leben faire Unterstützung erwarten dürfen. Jede und jeder hat das gleiche Recht auf eine respektvolle Behandlung in dieser Gemeinschaft. Besonders am Herzen liegen mir Beizen und Hofläden. Sie geben uns die Möglichkeit, regionale und saisonale Produkte zu kaufen und so die einheimische Landwirtschaft zu fördern und die Natur zu schützen. Ebenfalls wichtig ist mir, dass wir uns für eine moderne, zeitgemässe Schule einsetzen, um Chancengleichheit zu fördern. So können wir den zukünftigen Generationen eine Perspektive mitgeben, bei der ihnen Tür und Tor offen stehen.

Wo sehen Sie die grössten Herausforderungen dieses Amtes?

Ich glaube, Herausforderungen gibt es immer an den Orten, wo Veränderung stattfindet. Gerade deswegen ist mir wichtig, dass wir die Bereitschaft haben, Dialoge zu führen, um zu verstehen, was Menschen bewegt, welche Sorgen sie haben und wo sie Unterstützung wünschen von der Gemeinde. Ich bin überzeugt, dass es gerade in einer Gemeinde wie Aristau möglich ist, sich untereinander auszutauschen, um gemeinsam Pläne für die Zukunft zu entwickeln.

Auf was freuen Sie sich am meisten?

Ich würde mich sehr freuen, wenn ich mich mit meinem jungen frischen Geist, meinen Ideen und meiner Ansicht von einem respektvollen Umgang miteinander und meiner Leidenschaft für die Natur im Gemeinderat einbringen dürfte. Ich möchte nicht zuschauen, wie Veränderung passiert, sondern möchte die Zukunft gerne mitgestalten. So können wir weiterhin eine Gemeinde mit guten Lebensbedingungen für künftige Generationen sein, aber auch für jene, die sich gegen ihr Lebensende bewegen.

