Wohlen: Das passiert mit dem legendären Restaurant Gotthard

Areal Pilatusstrasse Ost Neues Wohn- und Gewerbehaus geplant – das passiert mit dem legendären Wohler Restaurant Gotthard Für das Areal an der Wohler Pilatusstrasse Ost existiert seit rund vier Jahren ein Gestaltungsplanentwurf für eine Überbauung. Nun wurde das Gebiet um das Grundstück mit dem «Gotthard» erweitert. An dessen Stelle ist ein Wohn- und Gewerbebau geplant. Marc Ribolla 04.10.2022, 05.00 Uhr

Das Restaurant Gotthard in Wohlen wird einer Überbauung weichen. Marc Ribolla

Seit Frühling 2017 läuft das Projekt für die Umsetzung eines Gestaltungsplans im östlichen Gebiet der Wohler Pilatusstrasse. Es geht um eine Fläche von knapp 8800 Quadratmeter. Die vier Parzellen sind alle im Besitz der Büttiker Firma Immofort AG.

Nachdem 2019 ein erster Entwurf des Gestaltungsplans vorgelegt wurde, entschieden die Beteiligten, den Bereich um ein südlich liegendes Grundstück zu erweitern. Auf diesem befindet sich das heutige Restaurant Gotthard an der Kreuzung Pilatus- und Waltenschwilerstrasse.

Seit vergangener Woche und noch bis 4. November liegt nun der erweiterte Gestaltungsplan zur Mitwirkung auf der Gemeindeverwaltung Wohlen nochmals öffentlich auf. Er zeigt inklusive eines Richtprojekts auf, was bei jener Fläche entstehen soll. Auf den 8800 Quadratmetern befinden sich heute nebst dem «Gotthard» nur noch zwei ältere Schulpavillons, eine Scheune sowie vor allem Wiesland und eine Abstellfläche für Autos.

Es gibt fünf Wohngebäude

In einem Fachgutachten der Lenzburger Firma Marti Partner Architekten und Planer wird der Gestaltungsplan analysiert und besprochen. «Das Richtprojekt umfasst vier Mehrfamilienhäuser sowie einen Wohn-/Gewerbebau mit Verkaufsfläche im EG», heisst es in den Unterlagen. Die Häuser liegen in der Wohnzone 3 und der Wohn-/Gewerbezone 4.

Noch besteht das östliche Areal an der Pilatusstrasse vor allem aus Wiesland und zwei älteren Schulpavillons. Marc Ribolla

Es wurden sechs verschiedene Varianten der möglichen Anordnung der Gebäude diskutiert. «Das vorliegende Richtprojekt ist das überzeugende Resultat einer begleiteten Entwicklung und einer städtebaulichen Analyse des Orts», wird weiter erklärt.

«Die drei westlichen Wohnbauten nahe der Pilatusstrasse sollen mit vier Vollgeschossen und Attika höher sein als das vierte östliche Wohngebäude mit zwei Vollgeschossen und Attika. Alle Gebäude sind gleich gestaltet», so das Fachgutachten.

Verkaufsfläche im EG ist rund 250 Quadratmeter gross

Im südlichen Teil mit dem «Gotthard» sieht es etwas anders aus. «Anstelle des Restaurants ist ein viergeschossiges Gebäude mit einer zirka 250 Quadratmeter grossen Verkaufsfläche im EG und darüber drei identischen Vollgeschossen mit zwölf Wohnungen vorgesehen», präzisiert das Gutachten.

Rechts der Pilatusstrasse ist die Arealüberbauung vorgesehen. Marc Ribolla

Dieses Gebäude wird als einziges längs entlang der Pilatusstrasse zu liegen kommen und auch kein Attikageschoss aufweisen. An der Einmündung der Pilatusstrasse in die Waltenschwilerstrasse soll es einen kleinen Vorplatz mit einer Treppe zum Ladenlokal sowie einen grossen einzelnen Baum geben. Insgesamt sind 57 Wohnungen im Richtprojekt aufgeschlüsselt. Sie verteilen sich auf die fünf Gebäude und beinhalten Grössen von 2½ bis 5½ Zimmern.

Fachleute kritisieren Anzahl der Tiefgaragenplätze

Erschlossen wird das ganze Areal mit einer Tiefgarage mit 92 Parkplätzen, zudem sind auch 15 Motorradabstellplätze angedacht. Das Gutachten lobt, dass das Areal nahezu autofrei sei. Allerdings dürfte die Zahl der Parkplätze leicht zu hoch angesetzt sein. Die Fachleute halten fest: «Die Gesamtfläche der Tiefgarage ist spätestens im Baubewilligungsverfahren auf das notwendige Mass zu überprüfen, da die Parkfelder und Fahrgassen teils zu grosszügig eingezeichnet sind.»

Der Perimeter des Gestaltungsplans Pilatusstrasse Ost mit den fünf Gebäuden A, B1, B2, C und D. Letzteres kommt am Ort des «Gotthard» zu stehen. zvg

Zusammenfassend geben die Fachpersonen dem Richtprojekt an der Pilatusstrasse Ost gute Noten. Für sie passt es sich gut in die angrenzende unterschiedliche Bebauung ein und stellt mit der Verdichtung einen wertvollen Beitrag zur Entwicklung des Quartiers dar.