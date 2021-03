arbeitslosigkeit Wegen Corona musste das RAV Wohlen sieben neue Stellen schaffen 16 Prozent aller Arbeitslosen des Kantons sind aus dem Freiamt. Bereits zu Beginn der Coronapandemie hat das Regionale Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) Wohlen darum sein Team aufgestockt. Bisher sind nicht alle neuen Stellen besetzt, doch die Aufstockung habe sich gelohnt. Ilir Pinto und Andrea Weibel 29.03.2021, 05.00 Uhr

Zu Beginn der Coronapandemie wurden im RAV Wohlen sieben neue Stellen gesprochen. Andrea Weibel

Das RAV, das Regionale Arbeitsvermittlungszentrum in Wohlen, ist die erste Anlaufstelle für Freiämter Arbeitssuchende. Es ist eines von sieben RAV im Kanton. Hier hat man gelernt, abzuschätzen, wie sich Krisen jeglicher Art auf den Arbeitsmarkt auswirken. Darum hat das RAV kantonsweit gleich zu Beginn der Coronapandemie vor einem Jahr 47 neue Stellen in der Beratung geschaffen. Sieben davon im RAV Wohlen.

Mit dieser vorsorglichen Entscheidung lag das RAV nicht falsch: Der Kanton vermeldete im Januar 2021 eine auf 15'274 gestiegene Zahl an Arbeitslosen. Die Zahlen für Ende Februar sind in etwa gleich geblieben: 15'272 Personen sind arbeitslos im Kanton. Davon entfallen rund 16 Prozent auf das Freiamt: 1773 im Bezirk Bremgarten und 620 im Bezirk Muri. Zum Vergleich: Im Januar 2020 waren es 1223 im Bezirk Bremgarten und 405 im Bezirk Muri. Im Freiamt gab es also im Februar 2021 insgesamt 765 registrierte Arbeitslose mehr als Anfang 2020.

In Prozent heisst das: Im Kanton herrscht derzeit eine Arbeitslosenquote von rund 4 Prozent. Im Bezirk Bremgarten sind es 4,1 Prozent, im Bezirk Muri 3 Prozent.

RAV-Beratende brauchen Sozialkompetenz und Durchsetzungsvermögen

Es sei die wirtschaftliche Unsicherheit während der Coronakrise, die in gewissen Branchen vermehrt für Arbeitslosigkeit sorge, sagt Isabelle Wyss, Sektionsleiterin Arbeitsmarktliche Integration, die unter anderem fürs RAV Wohlen zuständig ist. Aufs Freiamt bezogen kann sie keine genauen Zahlen aufweisen, doch sie erklärt:

«Im ganzen Kanton sind hauptsächlich zwei Branchen betroffen: Detailhandel und Gastronomie.»

Isabelle Wyss, Sektionsleiterin Arbeitsmarktliche Integration beim RAV. zvg

Das bedeutet, es gibt derzeit viel Arbeit für die RAV-Personalberaterinnen und -berater. Dabei sind noch nicht alle der sieben neu geschaffenen Stellen besetzt – zwei sind noch offen. Wyss erklärt: «Personalberatende sind immer Quereinsteigerinnen und -einsteiger, die Arbeitserfahrungen mit Kundenkontakt haben und ausgeprägt dienstleistungsorientiert sind. Im Idealfall haben sie schon einen HR-Fachausweis oder sind bereit, einen zu machen.»

Zudem brauche es für den Job eine hohe Sozialkompetenz und viel Durchsetzungsvermögen. Diese Mischung an Anforderungen mache es nicht einfach, passende Kandidaten zu finden. Um die Suche zu erleichtern, sei das RAV Wohlen bei den Altersgrenzen kulanter geworden, fährt Wyss fort. So wurde die bisherige Altersuntergrenze von 35 Jahren aufgehoben. Wyss sagt aber:

«Wichtig ist, dass jüngere Kandidatinnen und Kandidaten die nötige Reife haben.»

Eine Obergrenze gebe es nicht, auch 60-Jährige seien schon im RAV als Berater angestellt worden.

Derzeit sind alle Beratungen telefonisch

Daneben habe das RAV Wohlen weitere Massnahmen getroffen, um mit der erhöhten Zahl an Arbeitssuchenden umzugehen. Wyss erklärt: «Die Beratenden müssen sauber triagieren. Dort, wo es aufgrund der guten Ausgangslage einer stellensuchenden Person möglich ist, wird der Zeitraum, in dem Beratungen stattfinden, verlängert. Dies ermöglicht es den Beratenden, sich denjenigen intensiver zu widmen, die erhöhten Bedarf haben.»

Die Beratenden des RAV Wohlen erhalten laut Wyss auch in dieser Zeit immer wieder positives Feedback von ihren Klienten. «Sie machen ihre Arbeit auch unter den speziellen Umständen gerne und engagiert, freuen sich aber auf eine Rückkehr zur Normalität», denn Beratungen dürfen aktuell nur telefonisch durchgeführt werden.

Im Laufe des Sommers dürfte es Erholung geben

Die steigende Arbeitslosigkeit in Verbindung mit der Ungewissheit über zukünftige Entscheide des Bundesrats – beides wirkt beunruhigend. Eine Prognose wagt Wyss nicht zu machen. Man beobachte die Lage sehr genau und beurteile die Situation monatlich. Sie sagt:

«Grundsätzlich gehen wir aber davon aus, dass im Laufe des Sommers eine Erholung einsetzen wird. Dies hängt aber von den Entscheiden des Bundesrats und den Impfungen ab.»