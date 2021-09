In Wohlen werden zwei Mobilfunkantennen gebaut

Anglikon/Wohlen Die Swisscom baut aus: Zwei neue Mobilfunkantennen und ein Storchennest für Anglikon Die Gerüchteküche in Anglikon brodelt, ein Gerüst umgibt den Kamin der ehemaligen Textilfärberei Schärer. Wie die Swisscom verrät, kommt hier eine 5G-Mobilfunkantenne zu stehen. Weitaus weniger Wellen schlägt hingegen der Bau der neuen Mobilfunkantenne im Wohler Oberdorf. Nathalie Wolgensinger Jetzt kommentieren 29.09.2021, 05.00 Uhr

Der Kamin der Textilfärberei Schärer wird derzeit saniert, anschliessend wird eine Mobilfunkantenne erstellt. Nathalie Wolgensinger

Er ist 43 Meter hoch und gehört zur Angliker Skyline: der Kamin der ehemaligen Textilfärberei Schärer. Seit einigen Tagen ist er eingerüstet und wurde damit zum Dorfgespräch. Die Gerüchteküche brodelte und man munkelte sogar, der Kamin könnte abgerissen werden.

Ein Anruf beim Besitzer der Liegenschaft, Frank Schärer, löst das Rätsel. Die Swisscom werde auf dem Kamin eine Antenne errichten, erzählt er. «Wir nutzen nun die Gelegenheit, um gleichzeitig den Kamin zu sanieren», ergänzt er. Dieser sei nämlich in die Jahre gekommen und es hätten sich in der Vergangenheit immer wieder Steine gelöst.

Schärer fügt an: «Wir werden nach Abschluss der Bauarbeiten ein Storchennest auf den Kamin erstellen. In der Vergangenheit haben immer wieder Storchenpaare versucht, ein Nest zu bauen, sind dabei aber gescheitert.» Nachbarn wollen beobachtet haben, dass im Kamin auch Turmfalken nisten. Dem sei nicht so, winkt Schärer ab. Er klärt auf:

«Die nisten bei uns in der Scheune, denen passiert nichts.»

Auf der Suche nach einem geeigneten Handystandort sei die Swisscom auf ihn zugekommen, erzählt er. Er habe zugesagt, weil die Antenne ja irgendwo stehen müsse. Sabrina Hubacher, Pressesprecherin der Swisscom, liefert die Details dazu: «Die Anlage ist neu, damit wird die Abdeckung und Kapazität im Gebiet verbessert. Auf dem Standort sind alle gängigen Mobilfunktechnologien, also 3G, 4G und 5G, geplant.»

Die Gebäude mitten in Anglikon gehören zu den letzten Zeugen einer einst florierenden Strohindustrie. Hier wurden Naturfasern und Kunststoffe gefärbt. Und zwar über ein Jahrhundert lang von vier Generationen der Familie Schärer und ihren Angestellten. Zu Spitzenzeiten arbeiteten bis zu 100 Angestellte in der Färberei und färbten bis zu zwei Tonnen Garn pro Tag.

Mit dem Untergang der Strohindustrie blieben auch die Aufträge aus. Frank Schärer schloss den Betrieb 1989. Heute steht das dreistöckige Gebäude unter Ensembleschutz, die Räume werden vermietet.

Auch in Wohlen steht eine neue Antenne

Die Swisscom erstellt aber nicht nur in Anglikon, sondern auch in Wohlen eine Mobilfunkantenne, und zwar an der Bremgarterstrasse, auf der Höhe des Denners. Hinter der Pneuhandlung Meier wurde vor wenigen Wochen die neue Antenne aufgestellt. Sabrina Hubacher schreibt dazu: «Sie dient als Ersatzstandort für einen anderen Standort, den wir künftig nicht mehr betreiben werden. In diesem Gebiet dürfen Kunden mit mehr Kapazität und schnelleren Verbindungen rechnen. Auf dem Standort sind alle gängigen Mobilfunktechnologien 3G, 4G und 5G geplant.»

In Wohlen steht sie bereits, die neue Swisscom-Mobilfunkantenne. Nathalie Wolgensinger

Die Swisscom ist übrigens nicht verpflichtet, die verwendete Technologie im Baugesuch anzugeben. Deshalb ist es wohl auch nur wenigen Interessierten aufgefallen, dass die beiden Baugesuche öffentlich auflagen.

Muri ist eine der ersten Gemeinden in der Region, die in der Zukunft die verwendete Technologie bei Baugesuchen für Mobilfunkantennen angeben will. Die Oberfreiämter Gemeinde versteht dies als Beitrag an die Transparenz.