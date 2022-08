Der Bau des Schulhausprovisoriums in Anglikon verzögert sich

Anglikon Der Bau des Angliker Schulpavillons verzögert sich bis in den Herbst: Das sind die Gründe Die Angliker Schülerinnen und Schüler müssen weiterhin enger zusammenrücken. Der Bau des Pavillons verzögert sich bis zu den Herbstferien, dies wegen Lieferschwierigkeiten. Die Bauarbeiten starten erst am kommenden Montag, pünktlich zum Schulbeginn. Nathalie Wolgensinger Jetzt kommentieren 05.08.2022, 05.00 Uhr

Mit Gitterzäunen trennt man den Schulhausplatz von der Baustelle ab. Nathalie Wolgensinger

Der Zeitplan war äusserst ehrgeizig: Im März hiess der Wohler Einwohnerrat den Kredit von 1,07 Mio. Franken für das Angliker Schulraumprovisorium gut. Die Planung sah vor, dass der Pavillon bereits zu Schulbeginn, am 8. August, auf dem Brachland hinter dem Schulhaus bezugsbereit sein wird. Diese Pläne waren doch zu ambitioniert, wie sich jetzt herausstellt. Vizeammann Thomas Burkard, der zuständige Gemeinderat, sagt:

«Dass unsere Planung äusserst ehrgeizig war, zeigte sich während der Ausschreibung. Die von uns angefragten Unternehmen hatten uns darauf hingewiesen.»

Die beauftrage Baufirma teilte denn auch kurz nach der Auftragserteilung mit, dass sich die Lieferung der Pavillons verzögern werde. Grund dafür sind weltweite Lieferengpässe. Der Krieg in der Ukraine und die damit verbundenen Sanktionen gegen Russland stellten die Bauwirtschaft vor grosse Herausforderungen, und das bekommt nun auch das Bauvorhaben in Anglikon zu spüren.

Die Sicherheit für die Kinder hat Vorrang

Nun steht fest, dass das Containerprovisorium erst nach den Herbstferien bezogen werden kann, die Bauarbeiten starten am kommenden Montag, zu Beginn des neuen Schuljahres. Burkard sagt: «Die zwölf Schülerinnen und Schüler der vierten Klasse werden weiterhin bis zu den Herbstferien in Anglikon unterrichtet, sie müssen nicht ins Bünzmattschulhaus wechseln.» Die Klasse werde jeweils das leerstehende Schulzimmer benutzen. Diese Lösung brauche den Goodwill von allen Seiten, so Burkard.

Der zweistöckige Pavillon kommt auf der Hinterseite des Schulhauses zu stehen. Nathalie Wolgensinger

Zu Beginn der Woche wurde die Baustelle auf dem Schulhausplatz eingerichtet und der Pausenplatz von der Baustelle abgetrennt. Burkard sagt:

«Während der Bauzeit fahren die Lastwagen am Pausenplatz vorbei. Es ist wichtig, dass wir diesen gut absichern, damit kein Unfall geschieht.»

Die Lastwagen müssen dazu über die Parkplätze der Lehrerschaft fahren. Damit es kein Verkehrschaos gibt, können die Lehrerinnen und Lehrer bis zu den Herbstferien auf dem benachbarten Hirschenparkplatz ihre Autos abstellen.

Die Bevölkerung organisierte sogar eine Kundgebung

Der Bau des Schulraumpavillons geht zurück auf eine Motion der Angliker Einwohnerräte Mika Heinsalo und Hans-Rudolf Meyer, die sie im Juni 2019 im Wohler Rat einreichten. Darin verlangten sie, dass die Primarschule bis zur vierten Klasse im Dorfteil Anglikon erhalten bleibt. Denn per Schuljahr 2022/23 hätten die Schulkinder ab der dritten Klasse im Bünzmattschulhaus unterrichtet werden sollen, weil der Platz zu knapp war im Schulhaus. Der Gemeinderat beantragte dem Einwohnerrat die Nichtüberweisung der Motion.

Am Montag geht es los, dann werden die Bauarbeiten beginnen. Nathalie Wolgensinger

Er stellte sich auf den Standpunkt, dass es den Schülerinnen und Schülern ab der dritten Klasse zumutbar sei, den 1900 Meter langen Weg ins Bünzmattschulhaus unter die Füsse zu nehmen. Mit einer Plakataktion unter dem Titel «Schule im Dorf statt Elterntaxi» machten die Anglikerinnen und Angliker kurz vor der betreffenden Einwohnerratssitzung im November 2021 mittels Kundgebung auf ihr Anliegen aufmerksam.

Mit dieser Aktion zeigten sie publikumswirksam auf, dass die Bevölkerung des Dorfteils Anglikon mit der ablehnenden Haltung des Gemeinderates zur Motion nicht einverstanden war. Dieser Meinung war auch die Mehrheit des Rates. Der Kredit wurde im März mit 28:11 Stimmen gutgeheissen.

