Amphibienwanderung Grosser Einsatz für kleine «Viechli»: Tierschützerin Monika Kissling rettet Grasfrosch und Bergmolch vor dem Tod auf der Strasse Seit zehn Jahren engagiert sich die 54-jährige Sinserin Monika Kissling für die Amphibien in ihrer Wohngemeinde. Die AZ durfte sie auf ihrer morgendlichen «Froschtour» begleiten. Pascal Bruhin 13.03.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Monika Kissling entlässt die gesammelten und geretteten Amphibien am Laichgebiet im Töniweiher in die Freiheit.

Severin Bigler

Wenn Monika Kissling liebevoll von ihren «Viechli» erzählt, könnte man meinen, sie spricht über ihre beiden süssen Bolonka-Zwetna-Rüden Muffin und Toffee. Aber nein. Die 54-jährige Sinserin hat ihr Herz auch Tieren verschieben, vor denen sich andere regelrecht ekeln. Grasfrosch, Erdkröte oder Bergmolch sind Kissling fast ebenso lieb wie ihre beiden Zwerghunde.

Seit rund zehn Jahren betreut sie für den Natur- und Vogelschutzverein Oberfreiamt (NVVO) die Amphibien-Zugstelle Sins-Aettenschwil. Jeweils im Frühling machen sich die Tiere auf den Weg zu ihrem Laichgewässer, dem Töniweiher im Sinser Brandwald. Die AZ durfte Monika Kissling am Freitag auf ihrer morgendlichen «Froschtour» begleiten.

Amphibienwanderung ist temperatur-, feuchtigkeits- und windabhängig

«Kommen Sie, das wird toll!», schrieb Kissling noch am Vortag spätabends per SMS, nachdem sie am Töniweiher nochmals einen Augenschein genommen hatte. Denn nicht jeden Abend wandern die Tierchen. Der Frühjahrszug oder Laichzug der Amphibien ist primär witterungsabhängig. Jedes Jahr im Frühling ziehen die Amphibien los, um in ihrem Geburtsteich selbst für Nachwuchs zu sorgen.

Der Töniweiher ist ein wichtiges Laichgebiet für Amphibien.

Severin Bigler

Ideale Bedingungen sind dabei Temperaturen ab zwei bis drei Grad Celsius, feuchtes Wetter und Dunkelheit. Wind dagegen, der am Donnerstagabend noch heftig wehte, mögen die «Viechli» gar nicht. Da dieser aber in der Nacht nachliess, fanden die Tierchen doch aus ihren Verstecken. Das zeigt sich schon im ersten Kübel.

Entlang der Aettenschwilerstrasse, auf der rechten Seite in Fahrtrichtung Sins, haben die 14 freiwilligen Helfer bereits Mitte Februar, wie jedes Jahr, einen rund 200 Meter langen kniehohen Zaun aufgestellt. Alle paar Meter liegt dahinter ein Kübel in der Erde vergraben, in den die Amphibien auf der Suche nach einem Durchschlupf reinplumpsen.

In diese im Boden vergrabenen Kübel plumpsen die Amphibien auf ihrer nächtlichen Wanderung.

Severin Bigler

Auch nach zehn Jahren freut sich Kissling noch über jedes einzelne Tier

«Es ist immer wieder eine Überraschung, was ich in den Kübeln am Morgen vorfinde», sagt Kissling. Ihre Aufregung ist auch nach zehn Jahren unvermindert gross. Und schon der erste der neun Kübel entlockt der Tierschützerin ein Lächeln. Ein kleiner Wasserfrosch sitzt da auf dem Kesselboden und wartet auf seine Freilassung. «Wasserfrösche haben wir nicht allzu viele hier oben», erläutert sie ihre Freude.

Monika Kissling freut sich über den selten vorkommenden Wasserfrosch.

Severin Bigler

Und das rund vier Zentimeter kleine grüne Tierchen sitzt nicht allein im Kübel. Eins, zwei, drei, vier ... Gleich elf Bergmolche sind in dieser Nacht in denselben rettenden Eimer gefallen. Behutsam holt Kissling die Amphibien mit blossen Händen aus ihrer Falle. «Mit Handschuhen kann ich nicht arbeiten», erwidert sie den erstaunten Blick des Reporters. «Die kleinen Bergmolche könnte ich durch den Stoff gar nicht spüren.»

Den Wasserfrosch legt sie in einen grossen Transporteimer, die Molche in ein separates Gefäss. «Damit sie nicht von den grösseren Fröschen erdrückt werden», erklärt die vierfache Mutter. Danach schreibt sie auf, wie viele Exemplare welcher Art sie im Eimer vorgefunden hat. «Es gibt Arten, die relativ schwer auseinander zu halten sind, zum Beispiel der Berg- und der Fadenmolch. Wenn ich mir nicht ganz sicher bin, mache ich ein Foto und frage später einen Experten in unserem Team.»

Die Tierschützerin dokumentiert genau, von welchen Arten wie viele Exemplare in welchem Kessel gefunden würden.

Severin Bigler

Herr und Frau Grasfrosch unterschieden sich durch das Gewicht

Weiter geht es zum nächsten Eimer. Nebst weiteren Bergmolchen sitzen dort drei Grasfrösche. Sie sind mehr als doppelt so gross wie der Wasserfrosch. Die Weibchen nochmals grösser. «Jeder Frosch hat eine individuelle Farbe. Daran kann man die Geschlechter nicht unterscheiden», erklärt Kissling. Im nächsten Kübel sind denn auch gerade ein Männchen und ein Weibchen mit dem Akt der Liebe beschäftigt. «Manchmal kommt es auch vor, dass sich ein Grasfroschmännchen an eine Erdkröte klammert», meint Kissling schmunzelnd.

Dieses Grasfrösche paaren sich auf der Wanderung durch den Wald zum Laichgebiet am Töniweiher.

Severin Bigler

Nach und nach füllen sich die beiden Transportgefässe. 43 Bergmolche, 21 Grasfrösche und zwei Wasserfrösche warten nun auf ihre Entlassung in den Töniweiher. Nur am letzten Freitag waren es mit 75 Grasfröschen und 20 Bergmolchen in diesem Jahr bislang noch mehr Tiere. «In richtig guten Nächten können es bis zu 150 Tiere sein, denen wir so über die Strasse helfen», sagt Kissling.

Eingesammelte Grasfrösche und Wasserfrösche aus den Kesseln am Schutzzaun.

Severin Bigler

In den Zugnächten wird jeweils die Strasse gesperrt, das freut nicht jeden

Die Brandstrasse, die direkt am Töniweiher vorbeiführt, wird jeweils in den Zugnächten ab der Reithalle Brand bis zur Einmündung in die Aettenschwilerstrasse gesperrt. Seit 1985 erlaubt dies die Gemeinde. Rund zehn- bis 14-mal pro Saison passiert das, was allerdings nicht allen Autofahrern gefällt. Kissling mahnt: «Wer sich nicht daran hält und trotzdem durchfährt, kann ein richtiges Massaker anrichten.» Und das will doch wirklich niemand.

In den Zugnächten wird jeweils die Strasse am Töniweiher gesperrt. Das freut nicht alle Autofahrer.

Severin Bigler

Am Töniweiher angekommen, entlässt Monika Kissling ihre Schützlinge ebenso liebevoll in ihre Freiheit, wie sie sie eingesammelt hat. «Es ist jedes Mal eine grosse Genugtuung, wenn ich sehe, wie sie sich gesund und munter im Wasser davonmachen», sagt die beherzte Retterin. Wie viele Tiere sie selbst in all den Jahren schon gerettet hat, weiss sie nicht. In den letzten zehn Jahren waren es fast 8000 Amphibien, die der NVVO an der Zugstelle Sins-Aettenschwil vor dem Tod unter dem Autopneu bewahrt hat. Kissling meint aber augenzwinkernd: «Vielleicht habe ich das eine oder andere meiner ‹Viechli› schon mehrmals über die Strasse getragen.»