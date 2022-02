Aus dem Wohler Werkhof wird ein Kulturzentrum

Wohlen Mit Bühne, Ateliers und Bar: Aus dem Alten Werkhof im Bleichi-Areal wird ein Kulturzentrum Im Wohler Werkhof wird schon lange nicht mehr gelötet oder gehämmert. Die grossen lichtdurchfluteten Werkhallen standen in den letzten Jahren leer. Nun sorgt der Verein für Kultur für frischen Wind am Hofmattenweg: Er wird die ehemaligen Werkhallen die nächsten fünf Jahre bespielen. Nathalie Wolgensinger 05.02.2022, 05.00 Uhr

Natalie Gregor, Mitglied Steuergruppe Alter Werkhof, und Jonas Arnet, Präsident Verein für Kultur Wohlen, in der Kranenhalle, dem Herzstück der Liegenschaft. Severin Bigler

Wer den ehemaligen Werkhof betritt, dem sticht der Geruch nach Öl, Eisen und harter Arbeit in die Nase. In der ehemaligen Kranenhalle stand einst der Fahrzeugpark des Wohler Bauamtes, hier wurde gehämmert, gelötet und geflickt. Das riecht man nicht nur, das sieht man den stark verwitterten Wänden deutlich an. Breite Risse durchziehen sie und dunkle Striemen finden sich überall.

Nach dem Auszug des Bauamtes im November 2016 stand die Industriehalle am Hofmattenweg mehrheitlich leer. Die Öffentlichkeit wurde letztmals im Herbst 2020 auf die Halle aufmerksam, als die Wohler Künstlerin Heidi Widmer ihre Bilder darin ausstellte. Damals waren sich viele Besuchende einig: Diese Halle mit dem gläsernen Dach sollte man nicht leer stehen lassen, sondern mit Leben füllen.

Soll zum Magnet für Kulturinteressierte und Kulturschaffende aus dem Freiamt werden: der Alte Werkhof im Bleichi-Gebäude in Wohlen. Severin Bigler

Dieser Meinung waren auch die Mitglieder des Vereins für Kultur. Präsident Jonas Arnet erzählt:

«Wir haben 2019 angefragt, ob wir die Räume nutzen dürfen. Damals ging der Gemeinderat davon aus, dass der Alte Werkhof als Provisorium während der Bauarbeiten für das Haldenschulhaus genutzt werden könnte.»

Nachdem fest stand, dass der ehemalige Werkhof nicht als Schulprovisorium gebraucht wird, nahm der Gemeinderat den Faden wieder auf. Vor einem Jahr signalisierte er Bereitschaft, dem Verein die Räume für fünf Jahre im Rahmen einer Zwischennutzung kostenlos zur Verfügung zu stellen. Unter der Leitung von Präsident Jonas Arnet formierte sich eine Steuergruppe, die ein umfangreiches Konzept für das Kulturzentrum ausarbeitete.

Der Alte Werkhof: kulturelles Zentrum mit überregionaler Ausstrahlung

Der Wohler Verein für Kultur wurde 2018 aus der Taufe gehoben mit dem Ziel, Kulturveranstaltende in organisatorischen Arbeiten zu entlasten. Mittlerweile gehören das Open Air Stoppelfäld, Dreiraumkultur Plus und die Sommerbar zu den Veranstaltungen, die unter dem Dach des Vereins zusammengefasst sind. Dieser kümmert sich um die administrativen Aufgaben, damit sich die Veranstaltenden auf ihre Kernaufgabe, die Organisation, konzentrieren können.

Nebenher erarbeitete die fünfköpfige Steuergruppe ein umfangreiches Konzept, das die Ausrichtung des neuen Kulturprojektes in der Bleichi aufzeigt. Natalie Gregor umreisst die Ziele:

«Der Alte Werkhof soll als kulturelles Zentrum überregional ausstrahlen und Kreativschaffende aller Art anziehen.»

Platz hat es mehr als genug und Ideen sind ebenfalls in Hülle und Fülle vorhanden. Am Hofmattenweg soll eine Plattform für Musik, Theater, Konzerte und bildende Kunst entstehen. Auch lokale Akteure, wie beispielsweise der Sternensaal oder das Café International, sollen die Räume benutzen dürfen.

Noch stehen in der Kranenhalle Festbänke und Sportmobiliar. Ab nächstem Jahr werden auf der Bühne erste Konzerte stattfinden. Severin Bigler

Die Liegenschaft wollen die Vereinsmitglieder nun Schritt für Schritt zur Kulturstätte für das Freiamt etablieren und zum Blühen bringen. «Wir wollen keineswegs Konkurrenz für die bestehenden Angebote in Wohlen sein», betont Arnet. Der Alte Werkhof soll sich analog zu bestehenden Institutionen wie beispielsweise der Roten Fabrik in Zürich oder dem Kiff in Aarau als kultureller Leuchtturm etablieren. Dieser Meinung ist auch Gemeinderat Roland Vogt:

«Das neue Projekt birgt Potenzial, die Vielfalt und Vitalität des Kulturlebens in der ganzen Region in bereichernder Weise zu beeinflussen und zu überregionaler Bedeutung und Ausstrahlung zu erwachsen.»

Liz Kuhn gibt ein Comeback als Wirtin: Sie führt die Kranenbar

Herzstück des Alten Werkhofs wird die grosse Kranenhalle mit dem charakteristischen Scheddach. Hier kommt die Konzertbühne, mit entsprechender Licht- und Tonanlage ausgestattet, zu stehen. In einer Ecke der Halle ist die Kranenbar geplant.

Natalie Gregor und Jonas Arnet in einem der Räume, der zu einem Atelier umfunktioniert werden könnte. Severin Bigler

Geführt wird sie von Liz Kuhn. Sie gehörte dem Trio an, das die ehemalige Wohler Kulturbeiz im Chappelehof zu einem beliebten Treffpunkt gemacht hatte. Die Schliessung des Restaurants vor zwei Jahren wurde allseits bedauert. Nun hofft man, dass die Kranenbar diese Lücke schliessen wird.

Neben der grossen Kranhalle befinden sich weitere Räume, die zu Ateliers für Kunstschaffende umfunktioniert werden. Nicht fehlen darf auch ein Ausstellungsraum, in dem Werke verschiedener Künstler gezeigt werden. Im Untergeschoss gibt es weiteren Platz, den man gerne Bands als Proberaum zur Verfügung stellen möchte. Arnet erzählt: «Wir haben bereits Anfragen für Räume erhalten. Entschieden ist noch nichts, wir setzen auf eine breite Durchmischung.»

Der Alte Werkhof soll die Pessimisten zum Verstummen bringen

In den nächsten Wochen wird die Umnutzung der Liegenschaft in Form eines Baugesuches öffentlich aufgelegt. Sollten keine Einsprachen eingehen, wird man ab Juli die Feinplanung und Bauphase einläuten und in einem Jahr zur Eröffnung des Alten Werkhofs einladen. Der Gemeinderat wird sich erst in den Jahren 2024 und 2025, im Rahmen der Gesamtrevision der Nutzungsplanung, mit der weiteren Nutzung des Bleichi-Areals befassen.

Die kommenden fünf Jahre hat der Verein nun also Zeit, den Alten Werkhof zu einem spannenden kulturellen Magneten im Freiamt zu etablieren. Und ganz bestimmt gelingt es damit, der Meinung vieler Wohlerinnen und Wohler, dass im Freiämter Regionalzentrum ja nichts los sei, ein buntes, quirliges und kreatives Gegenstück zu bieten.