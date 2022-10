Paul Wild aus Aettenschwil sammelt freiwillig Abfall

Aettenschwil/Sins Auf seiner «Güseltour» im Oberfreiamt findet dieser engagierte Rentner auch mal kuriose Dinge Der Aettenschwiler Paul Wild marschiert regelmässig auf dem Radweg zwischen Abtwil und Sins und sammelt unterwegs, was die Menschen achtlos aus dem Autofenster werfen oder beim Spaziergang in der Natur entsorgen. Damit rettet der 75-Jährige vielen Tieren das Leben und hat davon schöne Geschichten zu erzählen. Melanie Burgener Jetzt kommentieren 08.10.2022, 05.00 Uhr

Paul Wild aus Aettenschwil ist regelmässig zu Fuss auf und neben dem Veloweg zwischen Abtwil und Sins unterwegs, um Abfall einzusammeln. Melanie Burgener

Er habe schon als Schulbub «güslet», sagt Paul Wild. «Damals noch mit der Schule, damit wir unser Klassenlager finanzieren konnten», erinnert sich der 75-Jährige schmunzelnd. Heute ist der Pensionär nicht mehr für Geld mit Greifzange und Abfallsack unterwegs. «Nein, reich wird man damit nicht», sagt er und lacht.

Seine Motivation sind die Gesundheit der Kühe, die entlang des Radweges zwischen Abtwil und Sins weiden, die Umwelt «und die Velofahrer. Für sie ist es auch schöner, wenn kein Abfall auf dem Weg liegt.» Deshalb ist Wild regelmässig auf der Strecke unterwegs und sammelt alles ein, was ihm vor die Zange kommt. «Aber nur bei Lust und Laune – und bei schönem Wetter», betont er.

Schön ist das Wetter an diesem Mittwochmorgen. Die klare, sonnige Herbstluft lässt einen von Aettenschwil bis in die Berner Alpen blicken. Vom Sinser Weiler aus startet Paul Wild seine Tour.

Er sorgt dafür, dass keine Giftstoffe im Grundwasser landen

Es ist Punkt 9 Uhr, als Paul Wild aus seinem Haus in Aettenschwil tritt. Zuerst führt ihn sein Weg in den kleinen Holzschopf hinter dem Haus. «Das hier ist mein Revier. Hier trenne ich, was ich gesammelt habe. Die schmutzigen Aludosen wasche ich und presse sie zusammen», erzählt er. Alle paar Wochen belade er zusammen mit seinem Schwiegersohn dessen Anhänger und bringe die Dosen zum Altstoffhändler.

Dank seiner Greifzange muss der 75-jährige Paul Wild den Abfall auf seiner «Güseltour» nicht von Hand aufheben. Melanie Burgener

Im Schopf nimmt Paul Wild seine Mütze vom Fahrradlenker und setzt sie sich auf. Dann wählt er zwei leere Säcke aus und packt seine Greifzange. «Damit ich mich nicht immer bücken muss», sagt er und lässt das Gerät auf- und zuschnappen. «Gestern lief ich in Richtung Sins, heute gehen wir nach Abbu», bestimmt Wild und schreitet über die Strasse auf den Radweg, der aus dem Dorf führt.

Seinem Dialekt ist anzuhören, dass Wild nicht immer in Aettenschwil gelebt hat. «Ich bin im Thurgau aufgewachsen», bestätigt er. Doch gleich nach seiner Lehre zum Zimmermann habe es ihn ins Freiamt verschlagen. «Man kann ja nicht immer zu Hause bleiben», fügt er an und macht einen Schritt Richtung Strassenrand. Mit seiner Zange hebt er einen Zigarettenstummel auf.

Zigarettenstummel und ihre ehemaligen Verpackungen trifft der Aettenschwiler unterwegs am häufigsten an. Melanie Burgener

«Einen Cheib voll», habe es davon jeweils auf der ganzen Strecke verteilt. Irgendwann habe man das Auge dafür und erkenne die kleinen Stücke von weitem. «Die Stoffe, die sie abgeben, können im Grundwasser landen», erzählt er, während er einen zweiten Stummel in seiner Tasche verschwinden lässt.

Kuriose Dinge gehen auf dem Oberfreiämter Veloweg verloren

Auch die Plastikverpackungen, die einst um die Zigarettenschachteln gewickelt waren, seien mühsam. «Wenn sie jemand aus dem Auto wirft, fliegen sie mit dem Wind schnell davon, bis auf die Weiden. So landen sie dann im Futter der Kühe.» Er ergänzt:

«Am gefährlichsten für die Tiere sind aber die Aludosen. Dieses Material kann ihr Magen nicht verdauen.»

Deshalb sind auch die Bauern aus der Umgebung dankbar für die ehrenamtliche Arbeit, die Wild leistet. «Sie kennen mich unterdessen und bringen mir zwischendurch ein Dessert oder etwas fürs Portemonnaie», freut er sich.

Wenn das Wetter schön ist, trifft man Paul Wild regelmässig auf dem Radweg zwischen Abtwil und Sins an. Melanie Burgener

Dankbar sei auch jene Dame gewesen, deren Handtasche Wild vor einiger Zeit im Wald gefunden habe. Er erzählt:

«Da war noch ein Portemonnaie drin, samt Fahrzeugausweis und Bankkarten.»

Anderthalb Jahre zuvor sei in ihr Auto eingebrochen worden und seither war die Tasche verschwunden. «Sie hat nicht damit gerechnet, dass sie je wieder zum Vorschein kommen würde.»

Auch sonst findet Paul Wild immer mal wieder kuriose Dinge auf seinem Weg. Einmal war es eine Töffnummer, ein anderes Mal die Seitenleiste eines Lieferwagens. «Diese musste ich unterwegs ein paar Mal absetzten, damit ich sie bis nach Hause tragen konnte», sagt er lachend.

Auch auf dem Weg zum Feierabendbier hält er nach Abfall Ausschau

Ob es sich lohnt, loszuziehen, sieht Paul Wild jeweils am Freitagabend, wenn er mit dem Velo für ein Feierabendbier nach Abtwil fährt. «Oder wenn ich mit meiner Frau ins Altersturnen gehe. Ich fahre nämlich nicht Auto», erklärt er. Kurz verlässt er den Radweg, um ein aufgeweichtes Nastuch aus der Wiese zu fischen.

Die Bauern sind froh, dass Paul Wild auch abseits des Weges Abfall einsammelt. Melanie Burgener

Manchmal, sagt Paul Wild, als er zurück auf dem asphaltierten Weg steht, kehre er in Abtwil nicht um, sondern laufe noch weiter in Richtung Hochdorf. «Das lohnt sich, vor allem im Sommer finde ich da immer viele PET-Flaschen », erzählt der Rentner.

Heute werde er aber beim Dorfeingang von Abtwil wieder umdrehen und auf der anderen Strassenseite zurücklaufen. Paul Wild dreht sich um, hebt seine Taschen vom Boden auf und macht sich auf den Weg, um auch noch den restlichen «Güsel» vom Weg zu entfernen.

