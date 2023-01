Fabienne und Esther Frey führen in Ungarn einen Tiergnadenhof

«Adieu Heimat» Wie zwei Dottikerinnen in Ungarn ihre Berufung fanden: Die Freys geben ihr Comeback in der Reality-Serie Vor drei Jahren wanderten Esther und Fabienne Frey nach Ungarn aus. Aus ihrem Plan, es ruhiger anzugehen, wurde nichts. Mittlerweile sind sie einmal umgezogen, betreuen auf ihrem Gnadenhof 60 Tiere und haben damit alle Hände voll zu tun. Dem TV-Sender 3+ geben sie ein weiteres Mal Einblick in ihr aussergewöhnliches Leben auf dem Land. Nathalie Wolgensinger Jetzt kommentieren 11.01.2023, 05.00 Uhr

Esther Frey hat sich gemeinsam mit ihrer Partnerin den Traum vom eigenen Gnadenhof erfüllt. zvg

An Weihnachten vor zwei Jahren porträtierte die «Aargauer Zeitung» Esther und Fabienne Frey erstmals. Die beiden Inhaberinnen einer Dottiker Hundepension und Hundeschule waren ein Jahr zuvor nach Ungarn ausgewandert und gaben Einblick in ihr neues Leben. Die Sehnsucht nach Ruhe und Freiheit lockte sie, gemeinsam mit ihren Hunden, auf den abgeschiedenen Einsiedlerhof im Süden Ungarns.

Doch schon bald war es vorbei mit der Ruhe. Ihren Nachbarn war nicht entgangen, dass zwei tierliebende Menschen zuzogen. Bereits nach wenigen Wochen erhielten sie einen Hinweis auf einen herrenlosen Hund. Emely, eine bis auf die Knochen abgemagerte Mischlingshündin, war das erste Tier, das bei Freys einzog, und damit den Grundstein für den Gnadenhof legte.

Im Laufe der Zeit kamen Hühner, Hängebauchschweine, Ziegen und Schafe dazu. Die beiden Frauen fällten damals den Entscheid, einen Gnadenhof Regenbogen zu gründen.

Die Solidarität der Lesenden machte sie sprachlos

Die 37-jährige Fabienne Frey erzählt: «Auf unseren Hinweis in der ‹Aargauer Zeitung›, dass wir dringend Geld benötigen, um das Hundehaus zu heizen, gingen viele Geldspenden ein. Das war total unerwartet, diese Solidarität hat uns sprachlos gemacht.»

Das vergangene Jahr war intensiv: Das Ehepaar zügelte Hab und Gut und Tiere auf den neuen Hof. zvg

Die Solarheizung haben die Frauen damals angeschafft, installiert ist sie noch nicht. Und das hat einen einfachen Grund. Esther Frey präzisiert: «Wir platzten damals aus allen Nähten und entschlossen kurz danach, einen grösseren Hof zu kaufen. Da machte es keinen Sinn mehr, die Solarheizung einzubauen.»

zvg

Ein Jahr dauerte es, bis das Ehepaar den Kaufvertrag für den Hof in Kömpöc, das sich nahe der Grenze zu Serbien befindet, unterzeichnen konnte. Esther Frey erzählt:

«Wir leben nun mit den rund 60 Tieren auf einem knapp 3 Hektar grossen Grundstück. Das ist fünfmal grösser als zuvor.»

Kunststück mit Ziege: Die Tiere fühlen sich in ihrem neuen Daheim sichtlich wohl. zvg

Die Solaranlage konnte immer noch nicht installiert werden. Den Handwerker, den sie dazu aufgeboten haben, vertröstet sie seit September immer wieder. Er kann sich vor Arbeit kaum wehren. Noch bis Ende Jahr wird die Installation von Solaranlagen vom ungarischen Staat subventioniert.

Den Elektriker ins Grübeln gebracht

Nebst Schafen, Ziegen, Hühnern und Hunden komplettieren nun auch noch Papageien, Katzen und Hängebauchschweine den Gnadenhof Regenbogen. Die 52-jährige Esther Frey erzählt:

«Unser Nachbar fragte uns an, ob wir zwei bis drei Schafe übernehmen würden. Schliesslich stand er dann mit neun Schafen und einer Ziege vor der Türe.»

Der Nutzen der Tiere stehe für viele Ungarinnen und Ungarn im Vordergrund. Das Tierwohl geht darob oft vergessen. Mit ihrem Gnadenhof wollen sie einen Beitrag zum Umdenken leisten.

Dass dies gelingt, beweise etwa das Beispiel mit ihrem Elektriker. Der Handwerker habe sie erst amüsiert und dann fasziniert dabei beobachtet, wie sie die verletzte Kralle eines Huhnes versorgten, erzählt Esther Frey. Aus seinen Kommentaren habe sie geschlossen, dass ihm wohl erst bei diesem Anblick richtig bewusst wurde, dass auch ein Nutztier Anrecht auf Pflege und medizinische Versorgung habe.

Die Preise steigen und die Spendenbereitschaft sinkt

Finanziert wird der Gnadenhof durch Spendengelder. Der Krieg in der benachbarten Ukraine und die Teuerung macht sich auch auf dem Gnadenhof-Konto bemerkbar. Paten für die Tiere finden sich dank der Aufrufe in den sozialen Medien, die Geldspenden sind aber merklich zurückgegangen, stellt Fabienne Frey fest.

Dank handwerklichen Geschicks können die beiden Frauen vieles selber bauen. zvg

Auch in Ungarn steigen die Preise und das bereitet ihnen Sorge. Erst kürzlich hätten sie 20 Ballen Heu bestellt, die gut 450 Franken kosteten. Trotz der Geldsorgen: Das Paar ist zufrieden in seinem neuen Heim. Die Arbeit mit den Tieren fülle sie aus, bestätigen sie im Telefongespräch. An Ideen für neue Projekte fehle es ihnen nicht. Anteil an ihrem Leben haben mittlerweile auch viele Fernsehzuschauende genommen. Im April 2021 gaben sie in der siebten Staffel von «Adieu Heimat – Schweizer wandern aus» Einblick bei 3+ in ihren Alltag. Ab dem 17. Januar jeweils um 20.15 Uhr sind die Freiämterinnen in der neuen Staffel zu sehen.

Mehr zum Gnadenhof erfährt man auf der Website: www.tanya-szivarvanygnadenhof-regenbogen.jimdosite.com.

