Abtwil bekommt einen digitalisierten Dorfladen.

Abtwil «La Petite Épicerie»: Bald kann die Bevölkerung mit einer App in ihrem eigenen Container einkaufen Die Bevölkerung von Abtwil wünscht sich wieder eine Einkaufsmöglichkeit im Dorf. Aus diesem Grund möchten zwei Gemeinderäte nun eine private Firma gründen und ein Westschweizer Dorfladen-Modell ins Freiamt bringen. Über einen unterstützenden Projektkredit wird an der nächsten Gemeindeversammlung abgestimmt. Melanie Burgener Jetzt kommentieren 01.11.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein solcher Einkaufs-Container könnte auch bald in Abtwil stehen. Diese Art von Dorfladen bietet der Bevölkerung die Möglichkeit, 24 Stunden regional einzukaufen. zvg

Der rote Samtvorhang schiebt sich zur Seite, zum Vorschein kommen sorgfältig angerichtet Produkte. Getrocknete Apfelringe, Rauchwürste, frisches Obst und Gemüse. Die Bühne in der Mehrzweckhalle der Gemeinde Abtwil erinnert an diesem Freitagabend an einen heimeligen Hofladen.

Besucht wird er von rund 80 Kundinnen und Kunden, alle ausgerüstet mit einem Smartphone, bereit die verschiedenen Barcodes der Produkte einzuscannen. «Schau, beim Speck hats funktioniert, komm wir probieren es gleich nochmals», sagt eine Kundin begeistert zu ihrem Mann.

An der Infoveranstaltung hatten die Besucherinnen und Bescher die Möglichkeit, das neue Modell von «La Petite Épicerie» zu testen. Melanie Burgener

Frau Vizeammann Priska Amhof beobachtet die Szenerie lächelnd. «Das war genau unser Ziel: Die Bevölkerung mit dem neuen Modell vertraut zu machen», sagt sie. Kurz zuvor hat sie gemeinsam mit Ratskollege Roland Bühler ihr neustes Projekt vorgestellt: Ein neuer Dorfladen für Abtwil.

Sie tragen das Risiko des digitalisierten Dorfladens als private Firma

Das Bedürfnis nach einem regionalen Einkauf in Abtwil ist gross. Gerne würde die Bevölkerung Lieferanten aus der Umgebung unterstützen. Stattdessen müssen die Abbeler für ihre Besorgungen seit einigen Jahren nach Sins, Muri oder gar in den Kanton Zug fahren. Denn einen Laden gibt es im Dorf keinen mehr. Eine Umfrage im Jahr 2020 zeigte, dass über 80 Prozent der Dorfbewohnenden dieses Angebot vermissen.

Daraufhin hat der Gemeinderat eine Arbeitsgruppe gebildet, die unterdessen zu einem Verein geworden ist. Vor allem Amhof und Bühler haben sich stark dafür engagiert, dass es so bald wie möglich wieder ein Lebensmittelgeschäft gibt. Sie werden dafür sogar privat eine Firma gründen, voraussichtlich eine GmbH, und das Risiko des Geschäftes auf sich nehmen.

Auf ihrer Suche nach dem perfekten Dorfladen sind sie auf das junge Start-Up-Unternehmen «La Petite Épicerie» aus dem Welschland gestossen. «Das ist ein physisches Geschäft, das mit einem digitalen System kombiniert wird», erzählte Priska Amhof. Das Konzept hinter der Geschäftsidee sei einfach. «Die Firma liefert einen Container. Der ist aussen mit Holz verkleidet, etwa 12 Meter lang und 2,5 Meter breit und innen fixfertig ausgerüstet», so Amhof.

Modell aus dem Welschland erfüllt alle Anforderungen

Das Spezielle an diesem Laden: Er ist täglich während 24 Stunden geöffnet. Amhof erläutert: «Die Tür lässt sich mit einer App öffnen. Mit ihr kann man im Innern auch die Barcodes der Produkte Scannen und zum Schluss alles zusammen mit einer EC-, einer Kreditkarte oder mit Twint bezahlen.» Für all jene, die lieber konventionell einkaufen, könne man an einigen Tagen fixe Zeiträume von etwa anderthalb Stunden einräumen, in denen der Laden bedient werde.

Im 12 Meter langen Container sollen vor allem regionale und saisonale Produkte angeboten werden. zvg

Mit diesem Konzept können alle Vorstellungen von Amhof und Bühler erfüllt werden: Regionale und saisonale Produkte in den Regalen, lange Öffnungszeiten und tiefe Fixkosten. Ausserdem kann der Container an einem Standort platziert werden, der sowohl zu Fuss gut erreichbar ist, aber auch Parkplätze bietet. Ein Dorfladen wie eine Volg-Filiale, würde da bereits aus dem Rahmen fallen. Denn im rund 1000-Seelen-Dorf fehlt nicht nur eine geeignete Lokalität dafür, sondern auch die nötigen Ressourcen, ein solches Geschäft zu betreiben.

Abtwil wäre der erste Standort in der Deutschschweiz

Gestartet habe «La Petite Épicerie» in der Gemeinde Bavois im Kanton Waadt. «Wir konnten die Gründer davon überzeugen, zu expandieren», erzählt Roland Bühler. Denn bisher verfügt das Start-Up erst über sechs Standorte in der Westschweiz. «Abtwil wäre also ihr erster in der Deutschschweiz», sagt Bühler stolz. Auch seien sie bereits mit potenziellen Lieferanten im Gespräch und hätten einen geeigneten Standort gefunden. «Karl Bütler hat uns erlaubt, den Container auf seinem Grundstück, dort wo früher der Häsli-Hof war, hinzustellen», so Bühler.

Einkaufen kann man mit einer App. Damit soll der Lebensmittelladen täglich während 24 Stunden zugänglich sein. Melanie Burgener

Jetzt braucht es nur noch das Ja der Bevölkerung. Am 24. November stimmt sie an der Gmeind über einen Kredit von 48'000 Franken ab. «Damit möchten wir die Grundkosten des Landens während der ersten Jahre unterstützen. Danach sollte er selbsttragend sein», erklärte Gemeindeammann Stefan Balmer.

Zudem soll die Gemeinde das Depot für den Container in der Höhe von 40'000 Franken bezahlen. Dabei handle es sich um eine Finanzanlage, die bis in etwa sechs Jahren wieder zurückbezahlt werden soll. «Die Umfrage hat damals ergeben, dass die Gemeinde ein Lokal zur Verfügung stellen soll. Das möchten wir damit umsetzen», so Balmer. Amhof und Bühler planen, den Laden bereits im Sommer 2022 zu eröffnen.