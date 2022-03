25 tote Schafe: Der Besitzer ist überzeugt, dass es der Wolf war

Abtwil 25 tote Tiere – Aargauer Schäfer ist überzeugt: «Die Spuren weisen deutlich auf einen Wolf hin» Marcel Frei ist auch vier Tage nach dem mutmasslichen Wolfsangriff noch geschockt: 25 seiner Schafe wurden in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf der Wiese in Bonstetten gerissen. Der Schäfer macht sich nun Sorgen um seine verbliebenen Tiere und trauert ganz besonders um Schaf Dora. Nathalie Wolgensinger Jetzt kommentieren 28.03.2022, 15.00 Uhr

Zögerlich trauen sich die Schafe zu Marcel Frei. Sie haben den Wolfsangriff überlebt und erholen sich im Stall in Auw vom Schock. Nathalie Wolgensinger

Der Schock sitzt tief. Marcel Frei sieht man die Betroffenheit über den Tod seiner 25 Tiere auch vier Tage nach dem Angriff noch deutlich an. Der Abtwiler steht im Stall in Auw, wo er einen Teil seiner rund 270 Schafe jeweils unterbringt. Normalerweise sind es Muttertiere mit ihren Lämmern, die hier die ersten Tage nach der Geburt verbringen. Seit Donnerstag hat der gelernte Landwirt auch die 15 Schafe, die den Angriff überlebten, hier einquartiert.

«Wenn ich sonst mit dem Kübel in das Gehege gehe, dann umzingeln mich die Tiere sofort. Und jetzt schauen Sie sich das mal an!», sagt er und zeigt auf seine Tiere. Diese drängen sich alle verängstigt in eine Ecke. Erst nach einigen Minuten traut sich ein Schaf in die Nähe seines Besitzers. Frei erzählt:

«Ich werde die Tiere heute wieder auf die Weide in Bonstetten bringen und hoffen, dass sie sich dort vom Schreck erholen.»

Ein befreundeter Schäfer hat dem Freiämter Landwirt noch am Donnerstag seine Herdenschutzhunde vorbeigebracht. Doch Frei hat weitere Tiere auf benachbarten Weiden in Hedingen, und um deren Sicherheit sorgt er sich. Die Maremmen-Abruzzen-Schäferhunde sollen sie vor weiteren Angriffen schützen.

Dass es sich beim Angreifer um einen Wolf gehandelt hat, davon ist Marcel Frei überzeugt:

«Die Spuren weisen deutlich auf einen Wolf hin. Ein Hund würde über den elektrisch geladenen Zaun springen. Auch die Pfotenabdrücke sind eindeutig einem Wolf zuzuordnen.»

Marcel Frei ist überzeugt, dass es sich beim Angreifer um einen Wolf handelte. Nathalie Wolgensinger

Noch ist dies lediglich ein Verdacht. Auf der Wiese wurden DNA-Proben genommen, die nun ausgewertet werden. Bis das Ergebnis da ist, dauert es noch einige Wochen. Dass weder ein elektrisch geladener Zaun noch weitere Vorkehrungen den Wolf abhalten konnten, schockierte nicht nur Frei. Viele Freunde bekundeten mit Telefonanrufen ihre Betroffenheit über den Vorfall.

So etwas hat der Landwirt noch nie erlebt

Wenn der Schäfer an den letzten Donnerstagmorgen zurückdenkt, schüttelt er immer wieder den Kopf. So etwas hat er noch nie erlebt. Am frühen Morgen erhielt er einen Anruf seiner Mutter. Sie lebt in unmittelbarer Nähe zur Wiese, auf der rund 40 Tiere auf einer Fläche von 1,2 Hektaren weideten. Er erzählt: «Meine Mutter weinte und berichtete mir, dass zwei Lämmer tot seien.» Frei stieg sofort in sein Auto und fuhr in Richtung Bonstetten.

Die jungen Schwarznasenschafe sind noch im Stall, bald dürfen sie aber auch raus auf die Wiese. Nathalie Wolgensinger

Dort angekommen, war bereits die Polizei vor Ort, und ihm schwante Böses. Er berichtet:

«Ich sah zuerst nur die toten Schafe und verteilt auf der ganzen Wiese weisse Flecken. Erst, als ich genauer hinsah, begriff ich, dass es sich bei den weissen Flecken um die toten Lämmer handelte.»

Gemeinsam mit der Polizei und dem Wildhüter verschaffte er sich einen Überblick. 25 Tiere waren dem Angreifer zum Opfer gefallen, die meisten davon waren Jungtiere. Drei Lämmer musste der Wildhüter erlösen, sie lebten noch. Frei erzählt: «Die meisten Tiere hatten einen Schädelbruch, waren sonst aber unverletzt. Der Wolf muss in einen Blutrausch gekommen sein.»

Mit 25 Kerzen und einem Rosenstrauch erinnern die drei Kinder der Familie Frei an die getöteten Tiere auf der Wiese in Bonstetten. Nathalie Wolgensinger

Geschockt von diesem Angriff sind auch die drei Kinder von Marcel Frei. Sie wachsen mit den Tieren auf, kennen praktisch jedes beim Namen. Gemeinsam stellte die Familie am Nachmittag 25 Kerzen und einen Rosenstrauch auf die Weide.

Die Schafe sind ein Familienprojekt

Frei erzählt: «Wir haben mit fünf Schafen begonnen. Erst war es ein Hobby, an dem wir alle Gefallen gefunden haben. Nun bildet die Schafzucht einen Teil unseres Einkommens.» Nebst Spiegelschafen züchtet Frei auch Walliser Schwarznasenschafe. Vom Verkauf des Fleisches kann die Familie nicht leben. Frei hat sich daher auf die Beseitigung von Neophyten spezialisiert und räumt in den Wintermonaten den Schnee von den Strassen.

Die Schafe, so schwärmt er, seien ein Familienprojekt. Das bestätigt auch seine Ehefrau Melanie, die gemeinsam mit den drei Kindern die Tiere besucht. Das Ehepaar beobachtet die verängstigen Schafe, nebenan toben die Lämmer durch den Stall. Das Leben geht weiter. Melanie Frei berichtet, dass ihnen speziell der Tod von Dora nahe gehe: «Sie war eines unserer ältesten Schafe und durfte bei uns ihren Lebensabend verbringen.»

