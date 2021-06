Abstimmungsverhalten im Vergleich Immer weniger Freiämter gehen an die Urne – in Geltwil kommt gar niemand mehr Wie geben die Freiämter bei Abstimmungen ihre Stimmzettel ab? Der Kanton hat bei allen Gemeinden nachgefragt. Im Freiamt sind die Unterschiede zwischen Briefwahl, Urnengang und Einwurf beim Gemeindebriefkasten sehr gross. Marc Ribolla 12.06.2021, 05.00 Uhr

An diesem Wochenende heisst es für die Schweizerinnen und Schweiz wieder abstimmen. Gian Ehrenzeller (November 2014)

Am kommenden Sonntag öffnet die Abstimmungsurne in der kleinsten Freiämter Gemeinde Geltwil mit seinen rund 150 Stimmberechtigten wie immer in den vergangenen Jahren pünktlich um 9.30 Uhr. Die Chance ist aber gross, dass sich in den darauffolgenden 30 Minuten rein gar nichts tut.

Denn in Geltwil nützt praktisch niemand mehr sein demokratisches Mitspracherecht direkt an der Urne, wie eine Auswertung der Staatskanzlei zeigt. In einer Umfrage bei den Gemeinden über die Abstimmungen im Frühling 2017 und 2021 wurde zudem erhoben, ob die brieflichen Stimmabgaben per Post oder via Gemeindebriefkasten eintreffen. Und es wurde festgestellt, zu welchem Zeitpunkt vor der Abstimmung dies passiert.

Bei beiden Terminen nutzte keiner in Geltwil die Möglichkeit der Urne. Gemeindeschreiberin Susanne Zemp sagt dazu auf Anfrage:

«Das ist bei uns seit Jahren der Normalfall. Es kommen höchstens mal eine oder zwei Personen, wenn sie die rechtzeitige briefliche Abgabe verpasst haben.»

Zemp vermutet, dass es mit der Grösse des Dorfes zu tun hat. Ganz anders sieht es bei der vergleichbaren Gemeinde Kallern aus.

Kallern steht auf Platz 1 der Urnengänger im Freiamt

Das Dorf belegt bei der Urnenabgabe im Freiamt zweimal den Spitzenplatz mit 11,9 und 8 Prozent. Eine Erklärung für das Phänomen hat Gemeindeschreiberin Cécile Banz nicht. «Vielleicht schätzen die Leute im Dorf den persönlichen Kontakt an der Urne noch. Es kommen im Schnitt um die 10 bis 15 Personen», sagt sie. Ein spezielles Goodie würden sie jedenfalls nicht dafür erhalten, erklärt sie scherzhaft.

Weiterhin am höchsten ist der Anteil der Stimmenden, die ihr Couvert in den Briefkasten der Gemeinde einwerfen. Speziell beliebt ist das in Islisberg, wo beispielsweise bei der letzten Abstimmung 90 Prozent diesen Weg wählten. Islisbergs Gemeindeschreiberin Jasmin Koch meint:

«Meistens läuft man irgendwann mal am Gemeindehaus vorbei. Alles ist in 5 bis 10 Minuten Gehdistanz erreichbar im Dorf.»

Statt den Brief zur nächsten Poststelle in Arni mitzunehmen, könne man ihn auch direkt bei der Gemeinde abgeben, sagt Koch. Und es erspart Kosten. Denn für jede Briefwahl bezahlt die Gemeinde Porto.

Diesbezüglich muss vor allem Bremgarten unten durch. Das Städtchen steht bei der Briefwahl im Freiamt zuoberst. Es ist die einzige Gemeinde, wo der Anteil eingetroffener Stimmen per Post höher ist als im Gemeindebriefkasten. Rund zwei Drittel der Stimmen trafen in Bremgarten auf dem Postweg ein.

