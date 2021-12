Niederwiler Gemeindeammann Walter Koch tritt zurück

Abschied aus dem Gemeinderat Niederwil oder New York? Gemeindeammann Walter Koch fiel die Entscheidung leicht Nach zwanzig Jahren im Niederwiler Gemeinderat tritt Ammann Walter Koch per Ende Jahr zurück. Der 63-Jährige hat sich aktiv für sein Amt und die Gemeinde Niederwil eingesetzt. Nun freut er sich auf die neu gewonnene Freizeit, in der er sich seinem neuen Hobby widmen kann. Nathalie Wolgensinger 18.12.2021, 05.00 Uhr

Wädi Koch besteht darauf, dass man ihn ein letztes Mal vor dem Niederwiler Bild, das im Gemeinderatszimmer hängt, fotografiert. Nathalie Wolgensinger

Nach seiner Ausbildung zum Lehrer zog es Walter «Wädi» Koch weg aus Niederwil. Er arbeitete als Reiseleiter in allen Teilen der Welt. Er berichtet: «Als ich in New York als Reiseleiter arbeitete, hatte ich zwei Wochen Ferien. Meine Arbeitskollegen reisten in die Karibik, ich bin in die Schweiz, um meine Ferien in Niederwil zu verbringen.» Er erzählt's mit seinem breiten Lachen und fügt an, dass der Slogan der Gemeinde, «Mein Ziel: Niederwil», natürlich auch seine Idee war. Trotz der Verbundenheit zu seiner Gemeinde blickte er stets auch über den Tellerrand und war offen für Neues.

«Mein Highlight war, wenn ich mein Dorf vertreten durfte», schwärmt er von seinen letzten zwanzig Jahren im Gemeinderat. Es waren nicht etwa die Gemeindeversammlungen oder die Eröffnungen von Neubauten, die ihm in bester Erinnerung blieben. Es waren die Besuche bei den Seniorinnen und Senioren, denen er zu ihren hohen Geburtstagen gratulieren durfte, die er liebend gerne machte. Dabei erfuhr der Ur-Niederwiler Neues und Unbekanntes über das Dorf.

Der Gemeinderat hat viel geleistet und immer wieder Feste organisiert

Nach acht Jahren im Gemeinderat trat er die Nachfolge von Gemeindeammann Thomas Peterhans an. Das war vor zwölf Jahren. Gleichzeitig wurde Gemeindeschreiber Alois Riner pensioniert. Gemeinsam mit Christian Huber, dem neuen Gemeindeschreiber, entwickelte Wädi Koch das Projekt «Vision 3500». Wobei sich die Zahl auf die künftige Einwohnerzahl der Gemeinde bezog.

Vor zwölf Jahren übergab der damalige Gemeindeammann Thomas Peterhans (links) die Aufgaben seinem Nachfolger Walter Koch. zvg (4.1.2010)

Wädi Koch ist rückblickend zufrieden mit den Visionen, die sie schmiedeten. Er sagt:

«Jetzt zählt Niederwil rund 2860 Einwohnerinnen und Einwohner. Wenn die Zentrumsüberbauung und die Überbauung im Steindler bezogen sind, werden wir 3500 erreichen.»

Das Wachstum der Gemeinde erforderte stets die Anpassung der Infrastruktur. So fielen in seine Amtszeit die Sanierung des Fussballplatzes, der Neubau des Feuerwehrgebäudes, die Sanierung der Reussbrücke im Gnadenthal und der Ausbau des Radweges zwischen Niederwil und Nesselnbach. Ganz wichtig war dem begeisterten Blasmusiker, dass die Realisierung dieser Bauten immer mit einem zünftigen Fest gefeiert wurden.

Denn dafür stehe Niederwil auch, stellt der Joner Schulleiter nicht ohne Stolz fest: «Bei uns wird zünftig gefeiert. Das sorgt für einen guten Zusammenhalt und ermöglicht es den Neuzugezogenen, neue Kontakte zu knüpfen.»

Die grosse Kiste, die viele gar nicht mitbekamen

Wer nach Niederwil zog und einem Verein beitrat, dessen Chancen waren gross, dass er den Gemeindeammann dort kennen lernte. Wädi Koch war unter anderem aktiv im Musikverein, im Fussballclub und bei der Schränzerclique. Er sagt denn auch: «Ich bin ein Vereinsmeier, ich mag es, wenn etwas läuft.»

Wädi Koch engagierte sich unter anderem dafür, dass der Reusspark einen Golfplatz erhält. Das Projekt ist jedoch gescheitert. Sandra Ardizzone (19.8.2019)

Doch nicht nur Feiern und geniessen, sondern auch unzählige Stunden in Sitzungen gehörten zu seinem Alltag. Das sei nur möglich gewesen, weil ihm seine Frau den Rücken frei gehalten habe, sagt er. Das Ehepaar wurde an der letzten Gemeindeversammlung zu Ehrenbürgern ernannt, eine Geste, die der 63-Jährige sehr schätzt.

Als Meilensteine seiner Amtszeit nennt er unter anderem den Schulhausneubau, die Sanierung der beiden bestehenden Schulzentren Riedmatt I und II und den Bau der ARA Stetten. Er kommentiert: «Der Bau der Abwasserreinigungsanlage war eine riesen Kiste, das hat 13 Millionen Franken gekostet, und viele haben das wohl gar nicht mitbekommen.»

Niederwil war eine der ersten Gemeinden, welche die Industriellen Betriebe Wohlen auf die Wasserknappheit aufmerksam machte. Sie fragten deshalb um eine zusätzliche Leitung nach. Koch sagt:

«Das gab die Initialzündung für das Projekt Wasser 2035. »

Mit dem neuen Hobby schliesst sich ein Kreis

Nicht immer lief es nach Plan, daraus macht der Vater eines Sohnes keinen Hehl. Er nennt als Beispiele den Neubau des Kindergartens. Der Projektkredit wurde von der Gemeindeversammlung 2020 abgelehnt und ging zurück an den Gemeinderat. Der Fussballclub wünscht, dass man prüft, ob im Neubau eine Unterkellerung möglich ist, damit er zu seinen dringend benötigten Garderoben kommt. Umstritten war auch der Neubau der Asylunterkunft, gegen den das Referendum ergriffen wurde. Auch gegen die Erschliessung der Geere ergriffen die Stimmberechtigten im vergangenen Jahr das Referendum.

«Die Starkstromleitung, die gebe ich jetzt meinem Nachfolger Norbert Ender weiter», stellt er lachend fest. Seit mehr als zwanzig Jahren setzt sich die Gemeinde dafür ein, dass die Freileitung unter den Boden kommt.

Die letzten Tage dieses Jahres nutzt Wädi Koch, um aufzuräumen und noch möglichst vieles abzuschliessen. Er freut sich auf die Zeit, die nun kommt: «Meine Agenda ist fast leer, ich habe im neuen Jahr praktisch keine Termine mehr.»

Doch das wird nicht lange so bleiben. Vergangenes Jahr hat er gemeinsam mit drei ehemaligen Mitschülern 1000 Reben am Ortsrand der Gemeinde gepflanzt. In den nächsten Jahren wird das Quartett Bio-Wein keltern. Der Rebberg sei mit viel Arbeit verbunden, erzählt er und fügt an:

«Es macht uns allen mega Spass. Wir kennen uns seit der ersten Klasse und verbringen nun wieder gemeinsam unsere Freizeit.»