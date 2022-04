SwisBeam AG und Elektro Bütler AG gewinnen den Unternehmenspreis

Aargauer Unternehmenspreis Die Freiämter sind die innovativsten: Diese Firmen räumten den diesjährigen Aargauer Unternehmenspreis ab Der Aargauer Unternehmenspreis zeichnet die innovativsten Firmen des Kantons aus. In diesem Jahr haben gleich zwei aus dem Freiamt gewonnen. Die Elektro Bütler AG aus Muri und die SwissBeam AG aus Rudolfstetten können so ihre herausragenden Leistungen ins Rampenlicht stellen – darunter Ideen zur Energiewende. Melanie Burgener 30.04.2022, 05.00 Uhr

Peter Schmidt (Mitte) gewann mit seiner SwissBeam AG aus Rudolfstetten, Lukas Bättig (rechts) mit der Elektro Bütler AG aus Muri einen Aargauer Unternehmenspreis. Für die Erne Holzbau AG aus Laufenburg nahm Patrick Suter den Preis entgegen. Sandra Ardizzone

Das Freiamt behauptet einmal mehr seine Stellung als innovativer Hotspot, der über die Region hinausstrahlt. Vor allem kleine und mittlere Unternehmen aus der Region überzeugen die Wirtschafts- und Unternehmensfachleute mit ihren Ideen und Innovationen. Das zeigen die Ranglisten des Aargauischen Unternehmenspreises deutlich.

Dreimal wurde der Glaspokal von der Aargauischen Kantonalbank (AKB) und dem Aargauischen Gewerbeverband (AGV) seit 2019 verleihen. Dreimal gehörten die Freiämter zu den Siegern. 2019 gewann die Maler Pratter AG aus Merenschwand den Pokal, im vergangenen Jahr – 2020 fiel die Verleihung aus – räumte die Bäckerei Kreyenbühl aus Muri ab.

Heuer stammen gleich zwei der drei Gewinner aus der Region. In der Kategorie Kleinunternehmen (bis 20 Angestellte) siegte am Donnerstagabend die SwissBeam AG aus Rudolfstetten, in jener der mittelgrossen Unternehmen (21 bis 100 Angestellte) gewann die Bütler Elektro AG aus Muri.

Der erstplatzierten Firma gelang eine Weltpremiere

Nebst dem Pokal und dem Preisgeld von 7000 Franken bedeutet dieser Sieg vor allem Wertschätzung. Mit dem Aargauer Unternehmenspreis werden ihre Leistungen der vergangenen Jahre ins Rampenlicht gestellt.

«Dass wir gewonnen haben, ist eine grosse Anerkennung für unser ganzes Team und eine Bestätigung, dass wir in den vergangenen neun Jahren auf dem richtigen Weg waren», sagt Peter Schmidt, Inhaber und Geschäftsleiter der SwissBeam AG in Rudolfstetten. Seine Firma hat sich auf das Elektronenstrahlschweissen spezialisiert. Zudem gelang ihnen die Weltpremiere, Stahl mit Titan zu verbinden.

Auf diese Innovation ist die Firma stolz. Doch, dass sie mit nur fünf Angestellten, Schmidt eingerechnet, das Rennen machen würden, damit hätte der Geschäftsleiter nicht gerechnet. «Alleine darüber, dass wir es bis ins Finale geschafft haben, waren wir schon überglücklich», freut er sich.

Beide überzeugten unter anderem mit ihren Nachhaltigkeitsgedanken

Was genau seine Firma von den anderen Nominierten unterschied, kann sich Schmidt nicht erklären. «Es waren wahrscheinlich nur Nuancen, die das entschieden haben, die anderen waren auch gut», sagt er.

«Aber ich weiss, dass man so etwas nur mit Teamleistung schafft und die funktioniert bei uns bestens. Ein Quäntchen Glück gehört auch dazu».

Gut möglich, dass die fünfköpfige Jury von SwissBeams Wärmerückgewinnungsanlage und den Solarprojekten überzeugt war. Denn in ihrem Kriterienkatalog sei das Thema Nachhaltigkeit von Bedeutung gewesen, wie Jurymitglied und Unternehmerin Karin Streit-Heizmann an der Preisverleihung erzählte.

Nachhaltigkeit könnte auch der zweiten Gewinnerfirma Elektro Bütler AG aus Muri zum Sieg verholfen haben. Auch sie setzt sich unter anderem in den Bereichen Fotovoltaik und Elektromobilität für die Energiewende ein.

Bütler Elektro gewinnt den Unternehmenspreis in der Kategorie «Mittelgrosse Unternehmen». Tele M1

«Damit konnten wir sicher punkten. Schlussendlich war es wahrscheinlich die Summe aller Bereiche, in denen wir die Jury überzeugen konnten. Sie haben den Ausschlag zum Sieg gegeben», vermutet Geschäftsleiter Lukas Bättig.

Eine Würdigung der über 40-jährigen Firmengeschichte

Für Elektro Bütler AG sei das eine Anerkennung der über 40-jährigen Firmengeschichte. «Dieser Preis gehört auch Hermann und Barbara Bütler, die das Unternehmen gegründet und damit den Grundstein gelegt haben», erzählt Bättig.

Er selbst habe am Nachmittag vor dem Anlass die anderen Finalisten der Kategorie mittelgrosse Unternehmen kennen gelernt, und danach gewusst: Diese Entscheidung wird knapp ausfallen. Die Firma hat sich unter anderem auf Elektroinstallationen, Telematik und Gebäudetechnik spezialisiert. Zudem seien sie Vorreiter in der Lehrlingsausbildung.

«Dieser Preis ist ein Konzentrat aus all unseren Leistungen aus den vergangenen Jahren. Das haben wir unseren Mitarbeitenden zu verdanken, die das möglich gemacht haben», freut sich Bättig.

Die ganze Sendung zum Nachschauen:

Tele M1