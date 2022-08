Aargauer Gärten: Moderne Gestaltung und wilde Natur

Aargauer Gärten (7) Moderne Gestaltung und wilde Natur: Bei Familie John sind Gegensätze willkommen Das Haus haben sie wegen des Gartens gekauft: Für Familie John ist das inzwischen die «Ranch», von der sie einst geträumt haben. Das Paradies, das sie sich erschaffen haben, ist der siebte Teil unserer Serie «Aargauer Gärten». Sandra Havenith 0 Kommentare 13.08.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Ihr Lieblingsplatz sei wahrscheinlich der Teich, meint Sarah John, weil es dort so viele Tiere hat: Salamander, Goldfische, Grasfrösche, unterschiedliche Fischarten und immer mal wieder eine schwarze Wasserschlange, die von der stillen Reuss zu Besuch kommt und sich an den Fröschen bedient.

Bei Familie John sind die kleinen Besucher willkommen. Severin Bigler

Auch einen Graureiher und einen Storch hatten sie schon. Und im Sommer baden im Teichlauf die Amseln, umschwirrt von Schmetterlingen und vier verschiedenen Arten von Libellen, wie mir Sarah John begeistert erzählt.

«Hier gibt es immer etwas zu beobachten, zu jeder Jahreszeit.»

Sarah John wollte eigentlich auf einer Ranch in den USA leben, stattdessen hat sie im Aargau ihren Traumort gefunden. Severin Bigler

Der Teich hat aber nicht nur viele Freunde und Besucher: Er ist vor allem auch ein kleines architektonisches Wunderwerk, weil er quasi direkt in die Terrasse übergeht.

Der Teich, der direkt in die Terrasse übergeht. Severin Bigler

«Der Garten ist für mich Erholungsraum, wo ich abschalten kann», meint Sarah John, «aber auch ein Raum, der mich fasziniert, wo ich immer wieder etwas Neues entdecken kann.»

«Ständig blüht etwas anderes.»

Weiss und pink kunstvoll arrangiert. Severin Bigler

Auch vom Wind sei sie fasziniert, und dessen Zusammenspiel mit dem Garten: Der Bambus beispielsweise, der Töne macht, wenn der Wind weht.

In ihrem Garten sind die Johns zu Hause. Severin Bigler

Seit sie und ihr Mann den Garten haben, seien sie viel mehr draussen, erzählt mir Sarah John.

«Im Garten lebt man mit den Jahreszeiten.»

Weisse Hortensien schmücken die Terrasse. Severin Bigler

Die zu beobachten sei einfach schön. Wie die Felsenbirne, ein Baum, der sich immer neu erfindet und Sarah John besonders ans Herz gewachsen ist.

Eine Felsenbirne mit ihren leuchtenden Farben im Herbst. Keystone

Im Frühling blüht er weiss, im Sommer trägt er rote Früchte, aus denen man Konfitüre machen kann. Und im Herbst hat die Felsenbirne eine wunderschöne orange-rote Färbung.

Aargauer Gärten In unserer Serie «Aargauer Gärten» stellen wir Ihnen besonders schöne, ungewöhnliche oder einfach nur liebevoll gestaltete Pflanzenparadiese vor.

Sarah John mag besonders dieses Farbenspiel, das man in so einem Garten immer wieder erleben kann.

Ein Garten, der einlädt, immer wieder etwas Neues zu entdecken. Severin Bigler

Die Anordnung der verschiedenen Pflanzen – Hunderte sind es bei den Johns – hat für Sarah John auch viel mit Architektur zu tun, also damit, wie hoch und tief die Pflanzen wachsen.

Jede Pflanze hat ihren vorbestimmten Ort, so auch diese Rose. Severin Bigler

Um genau zu wissen, was wohin soll, zeichnet sie deshalb vorher alles auf. So wie es ihr gefällt, gestaltet sie dann ihr Paradies: 700 Quadratmeter Land, wobei das Haus klein und der Garten gross ist.

Der Garten ist modern gestaltet, mit schlichten Details und vielen Steinobjekten. Severin Bigler

Und so blühen hier Funkien, Hortensien, Rosen, Krokusse, Schneeglöckchen, Tulpen, Seerosen, unzählige Frühlingsblüher und im Sommer vor allem viele Echinacea, in schöner Harmonie nebeneinander.

Die Schein-Echinacea, auch Sonnenhut «Primadonna» genannt. Severin Bigler

Umgeben sind diese vielen verschiedenen Blumen von geometrischen Buchskugeln, Bambussen und Stauden in allen Farben und Formen.

Neben den vielen bunten Pflanzen gibt es auch viel Grün, wie hier am Teich. Severin Bigler

Ergänzt werden die Pflanzen von liebevoll arrangierten Fundstücken und Figuren, die man zwischen der Zierkirsche, den Rhododendren, der Zypresse, den Eiben und Birken entdecken kann – Schmuckstücke für ihr Blumenparadies.

Schmuckstücke im Garten: Im Hintergrund eine Statue aus Indonesien. Severin Bigler

Vieles davon bringen die Johns von ihren Reisen mit, wie die Buddhastatue aus Deutschland.

Eine Buddhastatue aus Deutschland schmückt den Garten. Severin Bigler Eine Edelrose in zarten Farben. Severin Bigler Modern gestaltet und doch Raum gelassen für die Natur: Der Garten der Familie John. Severin Bigler Der Frosch fühlt sich wohl hier. Severin Bigler Der Teich geht fliessend über in die Terrasse. Severin Bigler Unterschiedliche Sorten von Hortensien. Severin Bigler Liebevolle Details schmücken den Garten. Severin Bigler Der Name Hortensie bedeutet «zum Garten gehörig.» Severin Bigler Ein Brunnen und daneben Buchskugeln. Severin Bigler Der Sonnenhut «Primadonna» kann bis zu einem Meter hoch werden. Severin Bigler Die grossen Blätter sind Funkien, auch Herzblattlilien genannt. Severin Bigler Das alte Rad fügt sich gut ein in den Garten. zvg Die etwas andere Terrasse. Severin Bigler Der Garten ist ein Paradies für Bienen. Severin Bigler Der Pool umgeben von vielen Bäumen und Hecken. Severin Bigler Die Ballonblume heisst deshalb so, weil sich ihre Blätter aufblähen, bevor sie aufgehen. Severin Bigler Ein Osmanthus spendet Schatten. Severin Bigler Buchsbaumkugeln und Hecken umrunden den schattigen Platz. Severin Bigler Dekorative Elemente im Garten. Severin Bigler In China gibt es 33 Arten von Hortensien, 25 davon kommen nur dort vor. Severin Bigler Der Teichfrosch. Severin Bigler Hortensien-Hecken in verschiedenen Farben. Severin Bigler Die Zierkirsche am Teich. zvg Ein Garten mit viel Wasser: Auch hier gibt es neben dem Pool wieder einen Brunnen. Severin Bigler Die Blätter der Seerose können schwimmen. Severin Bigler Die Fische im Teich. zvg Besonders die verschiedenen Jahreszeiten geniessen die Johns in ihrem Garten. Severin Bigler Eine veränderliche Krabbenspinne auf einer Echinacea. zvg Krokusse im Frühling. zvg Das helle Rosa des Rhododendron im Wechselspiel mit der Zierkirsche. zvg Tulpen und (im Vordergrund) weisses Steinkraut. zvg

Das alte Holzrad dagegen ist ein Familienerbstück von den Schwiegereltern, auch sie haben also ihren kleinen Beitrag geleistet zu diesem Blumenparadies, das durchzogen ist von unzähligen Wegen.

Das alte Rad der Schwiegereltern, im Vordergrund lila Blaukissen. zvg

Den kleinen Pfaden trottet der Hund der Johns brav entlang, auch wenn er lieber die Fische jagen würde, die sich im Teich tummeln.

Im Teich ist immer was los – das fasziniert nicht nur die Johns, sondern auch ihren Hund. Sverin Bigler

Damit er sich trotzdem noch ein bisschen austoben kann, gibt es für den Hund im Garten noch ein Stück Rasen, schliesslich hat es Platz genug.

«Eigentlich wollten wir mal in den USA leben, auf einer grossen Ranch.»

Stattdessen wohnen sie nun in diesem Häuschen mit dem riesigen Garten. In den haben sich die Johns sofort verliebt.

Die Ballonblume aus Nordostasien. Severin Bigler

Und so wurde es am Ende statt einer Ranch ein kleines Haus und statt den USA die Schweiz und blieb trotzdem ein Herzensprojekt – eben weil die Johns ihren Garten so lieben.

Statt «Wild West» haben die Johns Ruhe und Frieden im Aargau gefunden. Severin Bigler

