Aargauer Gärten: Ein Garten in Aristau sorgt für Aufmerksamkeit

Aargauer Gärten (5) Ungewöhnliche Formen und ein Pferd: Ein Garten in Aristau sorgt für Aufmerksamkeit Dieser Garten ist minimalistisch und modern und so anders, dass Besucher fasziniert stehen bleiben in stiller Bewunderung. Das bemerkenswerte Formenparadies von Bettina Lukoschus aus Aristau ist der fünfte Teil unserer Serie «Aargauer Gärten». Sandra Havenith 25.06.2022

«Auf meinem Schreibtisch ist Chaos, aber im Garten soll Ordnung herrschen», erklärt Pfarrerin Bettina Lukoschus, die sich für ihr Zuhause in Aristau für puren Minimalismus entschieden hat: Hainbuchenformen geometrisch angeordnet – das ist ihr Garten.

In dem 600 Quadratmeter grossen Garten ist alles grün. Bild: Alex Spichale

Entstanden ist die Idee, weil sie und ihr Mann einen Sichtschutz wollten, denn ihr lichtdurchflutetes Haus liegt direkt an einem Weg. Mit der Landschaftsarchitektin Jane Bihr-de Salis kam man so auf die Idee mit der Hainbuche.

Sichtschutz mal anders: Die Hecken spielen mit den Perspektiven, eröffnen immer wieder neue Räume. Bild: Alex Spichale

Aber geschnittene Hecken, die den ganzen Garten umrunden, das war der Pfarrerin und dem Chemielehrer dann doch zu altmodisch und bieder. Und so wurden die Hecken einfach aufgebrochen. Wie Schiffchen verteilt schmücken sie seitdem den Garten.

«Manche fragen mich, ob das ein Labyrinth ist, aber es sind einfach geschnittene Hecken, nur eben offen. »

Statt Blumen: Hainbuchen und Wiese. Bild: Alex Spichale

Mit jedem Schritt, so Lukoschus, hat man einen neuen Ausblick, eine neue Perspektive. Und damit immer wieder ein anderes Raumerlebnis. Um dieses Raumerlebnis zu schaffen, wurden für jede Hecke 25 bis 55 junge Hainbuchen gepflanzt, aus der Familie der Birkengewächse – eine Sorte, die im Aargau auch wild vorkommt.

Die geformten Hecken stellen nichts Bestimmtes dar, so Lukoschus, aber sie fallen auf. Bild: Alex Spichale

Abgerundet wird dieser moderne Garten durch den Teepavillon, auch er bestehend aus einer zwei Meter hohen Hainbuchenhecke.

Die Katze auf dem Rinderknochenboden - eine alte römische Tradition. Bild: zvg

In die hat Bettina Lukoschus einfach ein kleines Fenster reinschneiden lassen, von dort kann man in die Landschaft blicken. Der Boden dieses ungewöhnlichen Pavillons besteht aus Rinderknochen.

«Das hat man im alten Rom so verwendet, als günstigen und haltbaren Belag», erklärt mir Bettina Lukoschus:

«Das ist ein schöner Anblick. Diese Rinderknochen stehen für Bodenständigkeit, für die Erde.»

Zwei Meter hoch sind die «Wände» dieses Teepavillons. Bild: Alex Spichale

Ergänzend dazu hängt im Pavillon auch der Himmel: eine runde Metallscheibe mit Sternen aus Blattgold.

Bettina Lukoschus in ihrem geliebten Teepavillon. Bild: Alex Spichale

In diesem besonders gestalteten Teepavillon nehmen die Pfarrerin und ihr Mann gerne ihren Apéro ein, gemeinsam mit ihrem Pferd Casandra, das hier genüsslich seine Äpfel futtert, wie Bettina Lukoschus lachend erzählt:

«Das war ein Jungmädchentraum von mir. Ein Garten mit einem Pferd, und das ist jetzt so.»

Pferdedame Casandra und ihr Garten. Bild: zvg

Der Stall von Pferdedame Casandra ist nicht weit entfernt. Sie kennt den Weg und kommt gerne hierher, um zu grasen und ihren «Apéro» zu geniessen, in diesem Fall also ihre Äpfel.

«Letztendlich leistet sie uns einfach Gesellschaft. Casandra ist gerne unter Leuten. Sie ist mehr so ein Partypferd.»

Ein Pferd, das gerne unter Leuten ist: Casandra schaut durchs Fenster in den Teepavillon. Bild: zvg

Casandra also ein Partypferd und das Schneiden der Hecken Krafttraining. Das macht Bettina Lukoschus nämlich selbst, seit neuestem mit der Akkuschere. Ein- bis zweimal im Jahr müssen die Hainbuchen geschnitten werden. Jede Hecke sei dabei anders, meint Bettina Lukoschus, die sich auch um die acht Buchsbäume kümmert, die vor dem Haus wachsen.

«Da komme ich mir immer vor wie eine Coiffeuse, jeder hat seinen eigenen Charakter, seinen eigenen Kopf.»

Hainbuchenelemente formen den Garten. Alex Spichale Wie Schiebekulissen bilden diese Hecken einen Sichtschutz. Alex Spichale Ein Garten, der auffällt. Alex Spichale Mit dem Garten hat sich die Pfarrerin einen Jungmädchentraum erfüllt. zvg Die Hecken grenzen direkt an die Felder. Alex Spichale Der gestaltete Garten und die Felder dahinter, ein malerisches Miteinander. zvg Von der Terrasse geniesst man den Blick in die Weite. Alex Spichale Wie kleine Schiffchen schmücken die Hainbuchenhecken den Garten. Alex Spichale Der Garten ist auch das Zuhause von Pferdedame Casandra. zvg Der Teepavillon ist schön schattig und kühl. Alex Spichale Das Pferd schaut immer gerne mal vorbei. zvg Die Kletterrose am Haus - eine der wenigen Blumen im Garten. Alex Spichale Im Hintergrund sieht man die Berge. zvg Spaziergänger bleiben oft ver- und bewundernd stehen. Alex Spichale Das Haus ist geschützt, aber nicht komplett abgegrenzt von der Aussenwelt. Alex Spichale Die Wiese wurde angelegt, damit das Pferd hier grasen kann. zvg Die Heckenelemente ermöglichen immer wieder eine neue Raumperspektive. Alex Spichale Alles in Grün: Eine beruhigende Farbe findet Bettina Lukoschus. zvg Sicht der Spaziergänger auf das Haus. Alex Spichale Bunte Farben in der Wiese als Kontrast zum Grün der Hainbuchenhecken. Alex Spichale Zweimal im Jahr müssen die Hecken geschnitten werden. Alex Spichale Streng geometrische Formen und natürliche Blumenwiese - dieses Zusammenspiel macht den Garten so besonders. Alex Spichale

Blumen wollten sie und ihr Mann nie, erzählt die Pfarrerin, und schon gar keine Rabatten. Und deshalb gibt es nur wenig Farbiges bei Bettina Lukoschus. Noch ein paar Lavendelpflanzen auf den Stufen der Terrasse, eine grosse Kletterrose, das sei genug, meint sie.

Die Kletterrose: einer der wenigen Farbtupfer bei Bettina Lukoschus. Bild: Alex Spichale

Schliesslich gäbe es ja noch die Wiese, da seien viele bunte Farben drin.

Farbtupfer in der Wiese. Bild: Alex Spichale

So eine richtige Gärtnerin sei sie eben nicht, deshalb passe der Garten mit den Hainbuchen gut zu ihr. Für die haben sie und ihr Mann sich auch deshalb entschieden, weil sie im Winter die Blätter nicht verlieren und damit auch dann noch einen schönen Anblick bieten, mit dem braunen Laub.

Grün im Sommer, braun im Winter – aber nie einfach nackt: die Hainbuchenelemente. Bild: Alex Spichale

Aargauer Gärten In unserer Serie «Aargauer Gärten» stellen wir Ihnen besonders schöne, ungewöhnliche oder einfach nur liebevoll gestaltete Pflanzenparadiese vor.

Der Garten orientiert sich an der englischen Landschaftsarchitektur des 18. und 19. Jahrhunderts, mit seinen malerischen Baumgruppen.

Ein Garten, der den Blick auf die Landschaft frei lässt. Bild: Alex Spichale

«Diese gestaltete Landschaft geht dann über in die gestaltete Landschaft der Bauern, also die Äcker und Felder», so Bettina Lukoschus.

«Das gefällt mir auch nach 20 Jahren immer noch gut. Diese gestaltete Landschaft finde ich ganz fantastisch.»

Der geometrisch gestaltete Garten grenzt an die gestaltete Landschaft der Äcker und Felder. Bild: zvg

Und so dreht sie in diesem ungewöhnlichen Garten gerne ihre Runden mit ihrem Kater und liebt besonders den Teepavillon, auch weil es da so angenehm kühl ist. Zwei bis drei Grad kälter. In Düsseldorf, ihrer Geburtsstadt in Deutschland, erzählt sie mir, gäbe es sogar ein Hochhaus bepflanzt mit 30'000 Hainbuchen, genau aus diesem Grund: weil die Hainbuchen die Hitze abhalten.

Acht Kilometer Hainbuchenhecken sorgen mitten in Düsseldorf für saubere Luft und Kühlung.

Grün sei eine unglaublich entspannende Farbe, meint die Pfarrerin, die schon mindestens 50 Mal in Irland war: dieser grünen Insel, berühmt für ihre 40 «shades of green» (also die 40 unterschiedlichen Schattierungen dieser Farbe). Jeder einzelne Grünton hat dabei eine eigene Bezeichnung, erklärt Bettina Lukoschus begeistert:

«Ins Grüne zu schauen, das entspannt das Auge, das ist einfach genial. »

«Seelenbalsam», das auch die Besucher fasziniert, die angezogen von den ungewöhnlichen Formen dieses Gartens erstaunt stehen bleiben und den Blick schweifen lassen über diese ganz besondere Landschaft in Aristau.

Ein Garten, der Besucher in seinen Bann zieht: Hier kann man den Blick schweifen lassen. Bild: zvg

Unter Voranmeldung kann der Garten gerne besichtigt werden: Tel.: 0041 (0)56 664 50 74 oder Bettina.Lukoschus@ref-muri-sins.ch

