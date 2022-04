In Auw steht das älteste Haus des ganzen Kanton Aargau

500 Jahre alt Das Tätschdachhaus in Auw ist eines der ältesten Gebäude der Schweiz – ein exklusiver Einblick in das restaurierte Schmuckstück Dass bei diesem Haus in Auw eine einfache Pinselsanierung nicht ausreichen wird, das haben die Besitzenden früh gesehen. Das älteste Bauernhaus im Aargau wurde im vergangenen Jahr aufgefrischt und erzählt nun Geschichten aus über 500 Jahren Vergangenheit. Melanie Burgener Jetzt kommentieren 01.04.2022, 05.00 Uhr

Das Freiämter Tätschdachhaus an der Käsereistrasse 13 in Auw ist das älteste Gebäude im Kanton Aargau. Die Originalsubstanz aus dem Baujahr 1472 war intakt und konnte belassen werden. Severin Bigler

«In diesem Haus zu arbeiten, ist für mich eine wahre Spurensuche», sagt Cecilie Gut. Ihre Augen leuchten, während sie mit ihren Händen über die dunkle Holzwand fährt. «Wenn man genau hinschaut, erkennt man, wie die Menschen früher gelebt haben. Sehen Sie dieses Negativ? Hier muss wohl eine Bank gestanden haben. Das macht Sinn, denn gleich hier stand auch der Ofen», erklärt sie und strahlt.

Cecilie Gut kann zu jedem der 7 ½ Zimmer – oder genauer: zu jeder Kerbe in diesem über 500-jährigen Haus an der Käsereistrasse 13 in Auw – eine Geschichte erzählen. Als wissenschaftliche Mitarbeiterin der Kantonsarchäologie Aargau hat sie im vergangenen Jahr viel Zeit in die Geschichte dieses alten Gebäudes investiert. Ihre Begeisterung darüber, dass sie Teil der Restaurierung des altehrwürdigen Gemäuers sein darf, ist nicht zu übersehen.

Cecilie Gut war als wissenschaftliche Mitarbeiterin der Kantonsarchäologie Aargau an der Restaurierung beteiligt. Melanie Burgener

Speziell ist ihre Arbeit in Auw deshalb, weil es kein zweites Haus wie dieses gibt – zumindest nicht im Aargau. Denn das Freiämter Tätschdachhaus, das im Kern des Dorfes steht, ist das älteste im ganzen Kanton. Es steht nicht nur unter kantonalem Denkmalschutz, sondern ist auch Teil des Schweizerischen Kulturgüterschutz-Inventars, wo es als A-Objekt gilt. Der kantonale Denkmalpfleger Reto Nussbaumer präzisiert:

«Dieses Haus ist von nationaler Bedeutung. Es gehört zu den wichtigsten Gebäuden der Schweiz und dürfte im Kriegsfall nicht zerstört werden.»

Am Mittwochnachmittag führten die Fachleute, die Bauherrschaft und die Verantwortlichen der Restaurierungsarbeiten die Presse und damit erstmals auch die Öffentlichkeit durch das frisch restaurierte Gebäude.

Holzwände, die bis ins Jahr 1472 zurückblicken lassen

Wie alt das Bauernhaus in Auw tatsächlich ist, können die Expertinnen und Experten anhand des Holzes vermuten, das für den Bau verwendet wurde. Die ersten Hölzer seien wahrscheinlich in den späten 1460er-Jahren gefällt, das Gebäude selbst 1472 gebaut worden, so Nussbaumer. Seither wurde immer wieder umgestaltet, 1850 wurde es mit einem Anbau erweitert und so zum Zweifamilienhaus. Die eine Hälfte, jene im Westen, wurde bereits renoviert und ist aktuell bewohnt. Sie war ursprünglich das Haupthaus.

Die Ost-Seite wurde 2017 von der Feldmann-Immobilien AG aus Muri samt der danebenstehenden Scheune erworben. CEO Carlo Gruber und sein Team waren sich damals sicher: Dieses Haus darf man nicht verlottern lassen. Gemeinsam mit Reto Nussbaumer sorgten sie dafür, dass es unter kantonalen Denkmalschutz gestellt wurde – es war bis 2019 nur auf Bundesebene geschützt – und leiteten 2021 die Restaurierungsarbeiten in die Wege.

Die Ost-Seite des alten Hauses wurde nun restauriert. Severin Bigler

Man habe schon vor Beginn der Arbeiten gewusst, dass in diesem geschichtsträchtigen Bauernhaus viel Spezielles stecken wird. «Als dann die ersten Sondagearbeiten und Rückbauten gemacht wurden, war klar: Das ist ein Schmuckstück. Da reicht eine einfache Pinselsanierung nicht aus», erinnert sich der Leiter des Baumanagements Thomas Strebel. Reto Nussbaumer ergänzt:

«Zuvor hat man das Haus gar nicht richtig gesehen. Doch je mehr man sich von den Umbauten der vergangenen Jahrzehnte entfernt hat, desto weiter konnte man in die Vergangenheit blicken.»

Alles im Haus ist schief – und das soll auch so bleiben

Für die Sanierungsarbeiten waren Fabian Bissig und Severin Imlig mit ihrer Firma Sefa Fachwerk GmbH zuständig. Es war das erste grosse Projekt der noch jungen Firma aus Mülligen. Sie waren unter anderem für die Holz- und Zimmermannsarbeiten zuständig, die im Haus vorgenommen werden mussten.

Die alten Holzwände, die zum Teil noch aus dem Baujahr 1472 stammen, wurden bei der Restaurierung wieder zur Geltung gebracht. Melanie Burgener Vieles im Freiämter Tätschdachhaus erinnert an das Leben der Menschen aus vergangenen Zeiten. Melanie Burgener Vieles im Freiämter Tätschdachhaus erinnert an das Leben der Menschen aus vergangenen Zeiten. Melanie Burgener Die Eingravierten Jahreszahlen, Initialen und Ornamente haben über viele Jahrhunderte überlebt. Melanie Burgener Auch auf dem kleinen Balkon wurden nur die schlimmsten Schäden behoben, vom alten Holz aber möglichst wenig retouschiert. Melanie Burgener

Dabei arbeiteten sie eng mit der Denkmalpflege zusammen. Enger, als das bei anderen Restaurierungen der Fall ist. «Wir probieren, dieses Gebäude stärker zu unterstützen, als wir das bei anderen tun. Das hat bei diesem Objekt so gut und vor allem schnell funktioniert, weil eine sehr gute Teamarbeit entstanden ist», lobte Nussbaumer.

Philipp Schneider, Bauberater der Denkmalpflege, sei beispielsweise sehr häufig involviert gewesen. Er und Peter Eglof, Fachexperte für historische Wandoberflächen – oder der Holzflüsterer, wie ihn Reto Nussbaumer nennt – wissen viel davon zu erzählen, was sie aus den alten Wänden, Böden und Decken lesen können. Schneider erzählt beim Rundgang:

«Dass unter all den Schichten der vielen Umbauarbeiten noch so viel aus dem 15. Jahrhundert zum Vorschein kommt, damit hätte ich nicht gerechnet.»

Die Originalsubstanz aus dem 15. Jahrhundert sei noch gut intakt. «Der Kernbau wurde komplett aus Eichenholz gebaut. Zudem haben wir Inschriften auf Latein und Griechisch gefunden. Wer immer dieses Haus aufgerichtet hat, muss gebildet und wohlhabend gewesen sein», erzählt Schneider.

Möglichst viel von den alten Materialien und Gegebenheiten habe man trotz des Umbaus originalgetreu belassen. Wer heute durch das Gebäude schreitet, dem wird deshalb sofort auffallen: Es ist schief.

Viele Wände und Böden im alten Haus sind schief. Auch einige Türen kommen sich in die Quere. Melanie Burgener

«In diesem Raum ist der Boden auf der einen Seite 28 Zentimeter höher als auf der gegenüberliegenden», sagt Schneider. Zuerst habe man das ausgeglichen. Doch nachdem auch die Bauherrschaft gesehen habe, dass das Gesamtbild so nicht mehr stimmte, wurden die Arbeiten rückgängig gemacht. «Manchmal muss man zuerst alle Beteiligten auf dieselbe Flughöhe bringen. Da lohnt es sich meist, Zeit in solche Vorarbeiten zu investieren, auch wenn man sie dann wieder rückbauen muss», so Schneider.

Trotz der Hausgeister in den Wänden gibt es keine Heiligsprechung

So habe man sich darauf geeinigt, nur jene Schäden im Haus zu retuschieren, die wirklich störend waren. Alle anderen habe man gelassen. «So zum Beispiel diese Löcher mit Zapfen in den Holzwänden», sagt Peter Eglof. «Früher haben die Menschen die Hausgeister da hinein verbannt», erzählt er. Das gehöre zur Geschichte des Hauses, genau wie die durch die offenen Feuerstellen verrussten Holzwände.

Dass die alte Scheune unterdessen einem Haus mit Wohnungen weichen musste, beeinträchtige das geschützte Objekt nur wenige Meter nebenan kaum. «Wie man so schön sagt: Schutz durch Bauen. Nur weil durch die neuen Wohnungen Geld reinkommt, konnten die aufwendigen Restaurierungen finanziert werden», erklärt Nussbaumer. Zusätzlich zu den Investitionen der Bauherrschaft kommen die Subventionen des Kantons von 170’000 und jene des Bundes von 140’000 Franken dazu.

Philipp Schneider, Bauberater der kantonalen Denkmalpflege, hat die Restaurierung eng begleitet und weiss viel über die Geschichte des Gemäuers. Melanie Burgener

Noch sind die Arbeiten am ältesten Aargauer Gebäude nicht ganz vollendet. Aber nach so langer Zeit, in der es bereits hier stehe, habe auch das noch etwas Zeit, sagt Reto Nussbaumer. Dennoch sei es ein besonderer Moment, heute davor zu stehen. «Ich bin sicher, in 50 Jahren wird es noch wunderbarer sein.» Aktuell sei es ein Anschauungsobjekt, später soll es einmal als Wohnhaus gemietet werden können.

Das Gebäude selbst sei zudem eine Bereicherung für die Gemeinde Auw. Mit einem Schmunzeln sagt Nussbaumer: «Jetzt habt ihr nicht nur die Heilige Bernarda, sondern auch eines der ältesten Häuser der Schweiz im Dorf. Auch wenn dieses wohl nie heiliggesprochen wird.»

