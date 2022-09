Gebrauchtem wird neues Leben eingehaucht: Vintagefabrik Anglikon

3. Secondhand Day Wo Gebrauchtem neues Leben eingehaucht wird: In der Angliker Vintagefabrik wird aus dem Taburettli ein charmanter Hocker Christina Hotz und Andreas Hug lieben Dinge, die eine Geschichte erzählen. In ihrer Vintagefabrik in Anglikon verkaufen sie Möbel, Geschirr und Leuchten, die sie auf Flohmärkten und in Brockenstuben kaufen. Sie zeigen damit auf, wie nachhaltiger Konsum geht. Nathalie Wolgensinger Jetzt kommentieren 24.09.2022, 05.00 Uhr

Ausgedienten Leuchten hauchen Christina Hotz und Andreas Hug neues Leben ein und verkaufen sie in der Angliker Vintagefabrik. Alex Spichale

Wenn Christina Hotz von ihren Streifzügen durch die Brockenstuben in England erzählt, dann beginnen ihre Augen zu leuchten. Gemeinsam mit ihrem Lebenspartner Andreas Hug reiste sie vor zwei Jahren nach Grossbritannien, um Trouvaillen für ihre Vintagefabrik in Anglikon zu kaufen. Sie erzählt:

«Ich hätte den Rat meiner Bekannten beherzigen müssen und einen Container mit all den schönen Dingen befüllen sollen.»

Stattdessen zwängte das Paar die Möbel, Haushaltsartikel und Dekosachen ins Auto und reiste wieder heim in die Schweiz. Diese Artikel bildeten vor zwei Jahren den Grundstein für ihre Vintagefabrik Edel & Wyss, die in der ehemaligen Färberei in Anglikon beheimatet ist.

Dass die gelernte Floristin und der Werkzeugmacher den Schritt in die Selbstständigkeit wagten, ist der gemeinsamen Liebe für langlebige Gebrauchsgegenstände geschuldet. Während Andreas Hugs Herz für Industrieleuchten und Bühnenscheinwerfer schlägt, liebt seine Partnerin Christina Hotz, alles, was Patina und Geschichte hat.

Ein neues, modernes Haus und antike Leuchten

Das Paar kannte sich vor zwei Jahren noch nicht all zulange, als sie beschlossen, gemeinsam ein berufliches Standbein aufzubauen. Und das in einem Alter, in dem andere bereits erste Pläne für die Pensionierung machen. Die 58-Jährige bilanziert: «Ich mache jetzt das, was mich voll und ganz erfüllt.» Gemeinsam mit Andreas Hug unternimmt sie ein bis zwei Mal pro Monat Streifzüge durch Brockenstuben in der Schweiz und kauft nicht nur Möbel, sondern Dinge, die ihr gefallen. Sie erzählt:

«Unsere Kundschaft ist bunt gemischt. Wir haben Frauen mit Wurzeln in Italien, die gehäkelte Spitzendecken kaufen und es kommen auch Paare, die ein Haus bauen und spezielle Leuchten dafür suchen.»

Andreas Hug hat sich darauf spezialisiert, ausgedienten Scheinwerfern ein neues, modernes Innenleben zu verpassen. Die ehemaligen Bühnen- oder Sportplatzscheinwerfer verleihen jedem Wohnraum einen speziellen Touch. Er hat sich eine kleine Werkstatt eingerichtet, in der er den Bühnenscheinwerfern und Leuchten neues Leben einhaucht.

Der 61-jährige Handwerker zeigt auf ein altes Kinderdreirad und sagt: «Da fehlte ein Holzgriff, den habe ich ersetzt. Viele Dinge, die wir wegwerfen, funktionieren noch oder brauchen bloss eine kleine Reparatur.»

3. Secondhand Day Am Samstag, 24. September, findet der 3. Secondhand Day statt. Die Initianten, Ricardo, Circular Economy Switzerland und myclimate regen damit an, das eigene Konsumverhalten zu überdenken und zu ändern. Wer Produkte länger nutzt, repariert und weitergibt, kann die Menge an neu produzierter Ware und damit CO2 einsparen. Auf der Seite www.secondhandday.ch kann man Verkaufsangebote posten und damit einen Beitrag zur Ressourcen Einsparung leisten.

Während Hug gerne im stillen Kämmerlein vor sich hinwerkelt, berät Hotz die Kundschaft, serviert Kaffee und Kuchen und nutzt die ruhigen Stunden, um Tische zu schleifen oder neu zu streichen.

Schon wieder ein Taburettli weniger

Der Start in die Eigenständigkeit war für das Paar schwierig, die Eröffnung der Vintagefabrik war einen Monat vor dem ersten Corona-Lockdown. Trotz oder vielleicht wegen Corona liefen die Geschäfte anschliessend gut an. Langlebige Alltagsgegenstände, wie beispielsweise das Dreirad aus Metall oder die Knorr-Blechdose, erhielten plötzlich einen ganz neuen Stellenwert im Leben von Herr und Frau Schweizer.

Christina Hotz und Andreas Hug freut das. Auch wenn sie manchmal wehmütig werden, wenn sie etwas verkauft haben. Wie an diesem Freitagmorgen, als eine junge Frau ein Taburettli kauft. Hotz winkt ihr nach und kommentiert: «Schon wieder eins weg! Aber es hat ja ein schönes Plätzchen gefunden.»

Die Vintagefabrik in Anglikon findet man auf Instagram unter: edelundwyss.vintagefabrik

