25-Jahr-Jubiläum Von der Zeltblache zur Profi-Leinwand: Wie das Autokino Muri zum nationalen Geheimtipp wurde Fürs Autokino Muri reisen die Besuchenden aus der ganzen Schweiz und dem nahen Ausland ins Freiamt. Dieses Jahr ist die Bergmatten zum 25. Mal Gastgeberin dieses Events. Autokino-Präsident Cyrill Räber blickt auf die Anfangsjahre zurück und erzählt, weshalb der Film eigentlich zur Nebensache geworden ist. Melanie Burgener Jetzt kommentieren 23.07.2022, 05.00 Uhr

Cyrill Räber ist der Präsident vom Autokino Muri. Er präsentiert das diesjährige Programm für die 25. Durchführung. Melanie Burgener

Noch hat Carmen die grosse Wiese in der Bergmatten ganz für sich allein – hohes Gras und Panoramablick inklusive. Sichtlich zufrieden stolziert sie an diesem Mittwochabend um den Hof von Hans-Peter Frey.

Vielleicht ahnt die kleine Ziege bereits, dass es in der kommenden Woche wieder so weit ist und sie ihr Reich oberhalb von Muri ein paar Tage lang teilen muss. Cyrill Räber beobachtet sie schmunzelnd und bestätigt: «Am Montag wird hier gemäht, und am Dienstag starten wir mit dem Aufbau.»

Dann versetzen der Präsident des Autokinos Muri und die Vereinsmitglieder die Bergmatten ins Amerika der 50er- und 60er-Jahre. Spätestens am Donnerstagabend machen dann Rockabilly, die knatternden Motoren der glänzenden Oldtimer und «Burger and Fries» die Stimmung perfekt. Und natürlich darf auch das typisch amerikanische Filmerlebnis nicht fehlen – besonders nicht zum diesjährigen Jubiläum.

Eine private Party mit Grill und improvisierter Leinwand

Es ist bereits das 25. Mal, dass der Verein Autokino Muri den gleichnamigen Anlass organisiert. Ausgefallen ist die Veranstaltung, die jährlich auch Besuchende aus entfernteren Kantonen und dem nahen Ausland anzieht, erst ein einziges Mal. «2020 konnten wir es wegen Corona nicht durchführen. Wir waren einfach zu wenig vorbereitet, um die geltenden Schutzmassnahmen einhalten zu können», erklärt Cyrill Räber.

Im Jahr 2000 war die Leinwand vom Autokino Muri noch nicht so professionell, wie sie es heute ist. zvg

Er selbst ist zwar erst seit 2014 im Verein, seit 2020 steht er diesem als Präsident vor. Von den Anfängen weiss er trotzdem einiges zu erzählen, was seither übermittelt wird. Er sagt:

«Begonnen hat alles als private Party. Es gab einen Grill, und als Leinwand hat man die Abdeckungsblache von einem Zelt verwendet.»

An der ersten Veranstaltung 1997 – die Idee dafür hat der Murianer Primin Breu aus seinem USA-Aufenthalt mit in die Schweiz gebracht – zählten die Veranstaltenden 15 Autos und rund 40 Besuchende. Unterdessen liegt die Rekordzahl der Gäste während zweier Tage bei 660. «Mit der Zeit wurde der Andrang an Leuten grösser. Dementsprechend musste man auch die Infrastruktur erweitern», sagt Räber.

Er ergänzt: «Aus der Zeltblache wurde eine Plane mit Gerüst, und heute hängen wir eine professionelle Leinwand an einem Kran auf. Den Beamer, den wir verwenden, könnten wir uns als Verein gar nicht leisten. Er wird ausgeliehen und von unseren Sponsoren finanziert.»

Impressionen vom Autokino Muri aus dem Jahr 2003. Nebst dem Film-Set-up war auch das gastronomische Angebot noch bescheidener, als es das heute im grossen Festzelt ist. zvg

«Mit diesem Panorama ist das ein einmaliges Erlebnis»

Im Jahr 2003 sei dann der Verein gegründet worden. Damals jedoch unter dem Namen «Americars». Räber erklärt: «Es hatten alle Vereinsmitglieder einen amerikanischen Oldtimer. Irgendwann sind sie älter geworden, haben Kinder gekriegt und die Autos verkauft», sagt er lachend. So habe man den Namen 2014 zu Autokino Muri geändert.

Der Anlass in der Bergmatten gelte zwar heute noch als Insider unter den Oldtimerfans, die jeweils ihre schönsten Modelle präsentieren. «Das heisst aber nicht, dass wir alle anderen nicht willkommen heissen», betont Räber. Auch für jene, die mit moderneren Autos anreisen, sei es spannend, durch die Reihen zu schlendern und sich die Fahrzeuge anzusehen. Sie und die Atmosphäre machen den Film beinahe etwas nebensächlich, wie Räber mit einem Augenzwinkern anmerkt.

Auch nach der Coronapause erschienen die Oldtimerfans wieder in der Bergmatten in Muri. Severin Bigler (22. Juli 2021)

Dazu trage auch die besondere Atmosphäre bei. «Mit diesem Panorama ist das ein einmaliges Erlebnis und überhaupt nicht dasselbe wie ein Autokino, das auf einer Asphaltfläche stattfindet», sagt Räber. Der schönste Moment sei in seinen Augen aber nach dem Film:

«Wenn alle den Motor starten. Zuerst knattert es 15 Minuten lang, dann ist die Fläche leer. Das gibt mir immer Gänsehaut.»

Ein neues Logo und ein Abend voller Rock'n'Roll

Das 25. Autokino findet zum ersten Mal während dreier Tage statt. Das führte das OK eigentlich bereits 2021 ein. «Wir haben im vergangenen Jahr erstmals am Donnerstag gestartet. Weil es aber am Samstag gestürmt hat, mussten wir es an diesem Tag absagen», erklärt er.

Die alten amerikanischen Autos und die professionelle Leinwand begeistern jährlich viele Besuchende aus der ganzen Schweiz und dem nahen Ausland. Severin Bigler (22. Juli 2021)

Den 25. Geburtstag feiert der Verein mit einem neuen Logo und mit einem speziellen Event am Samstag vor der Filmvorführung. Es gilt das Tagesmotto «Hard Rock Cafe», und zu diesem soll auch gefestet und getanzt werden. «Wir öffnen das Areal bereits um 17 Uhr anstatt erst um 19.30 Uhr, und die Band JB Ramblers wird Rockabilly und Rock'n'Roll spielen», zählt Räber auf und ergänzt: «Wir würden uns freuen, wenn sich einige Besuchende auch diesem Motto getreu kleiden würden.»

Das Programm des diesjährigen Autokinos (28.–30. Juli):

Donnerstag: Türöffnung um 19.30 Uhr, Filmstart von «Cadillac Records» ca. um 22 Uhr.

Freitag: Türöffnung um 19.30 Uhr, Filmstart von «Cash Truck» ca. um 22 Uhr.

Samstag: Türöffnung um 17 Uhr, Filmstart von «Radio Rock Revolution» ca. um 22 Uhr.

Weitere Infos unter: www.autokinomuri.ch.

