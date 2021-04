Förderprogramm Energie

Der Kanton vergibt Fördermittel, etwa wenn man von einer fossilen Heizung zum Beispiel auf eine Wärmepumpe umsteigt. Er unterstützt auch Fernwärmebetreiber. Wer sich dann aber an ein Fernwärmenetz anschliessen will, guckt in die Röhre. Das ärgert Hausbesitzer Frank Fischer aus Laufenburg enorm. Er verlangt gleich lange Spiesse.

Mathias Küng 24.04.2021, 05.00 Uhr