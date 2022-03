Heitere Open Air 2022 gibt neue Acts bekannt

Festival Bekanntes, Bewährtes und einige Überraschungen: Auf dem Heitere wird wieder getanzt Am Wochenende vom 12. bis 14. August steht in Zofingen das Heitere Open Air auf dem Programm, diesmal als Vollversion. Weil auch die Ausgabe 2020 nachgeholt wird, ist das Programm in den Grundzügen bekannt. Nun wird es mit weiteren, hochkarätigen Namen ergänzt. Hans-Caspar Kellenberger 11.03.2022, 06.00 Uhr

Die Band Bukahara bei ihrem Auftritt am Heitere Open Air 2021, das wegen der Corona-Pandemie als abgespeckte, kleinere Version stattfand. Boris Bürgisser

Bei der Verschiebung der Vollversion des Heitere Open Air 2020 wurde bewusst versucht, das ursprünglich vorgesehene Programm «mitzunehmen». Dies sei zum grossen Teil gelungen, trotz zwei Jahren Pandemie.

Insgesamt freuen sich rund 30 Acts darauf, auf den vier Bühnen aufzutreten. Dank den neu verpflichteten Namen und infolge der schöpferischen Kraft der übernommenen Künstlerinnen und Künstler präsentiert sich das Heitere-Line-up auch 2022 vielseitig.

Viel Raum für neue Stimmen

Mit Joya Marleen, Nina Chuba oder Monet 192 kommen die Heitere-Gäste einmal mehr in den Genuss von jungen, frischen Namen, die trotz kurzer Karriere bereits omnipräsente Hits vorweisen können. Auch Acts zum Entdecken sowie veritable Newcomer wie Olympic Antigua aus der Westschweiz, Run aus der Region Zofingen oder das 20-köpfige Ensemble La Gustav aus Freiburg, haben Raum im diesjährigen Programm.

Kein Tanzbein ruhig bleiben dürfte schon zum Auftakt bei Da Rocka & Da Waitler, bei Dean Wilson and the Chilli Poppers und bei den Tequila Boys auf der Waldbühne, zu welcher der Zutritt am Nachmittag frei ist, während für den Abend neu ebenfalls ein Festivalarmbändeli erforderlich ist. Mit Alle Farben und Topic sorgen zwei der angesagtesten DJs am Freitag beziehungsweise am Samstag für einen fulminanten Abschluss auf der Parkbühne, bevor die Sommernacht in der erweiterten Party-Zone ihren Ausklang findet.

Aktuelles Hit-Feuerwerk

Viele Acts, die bereits für 2020 gebucht waren, haben nichts von ihrer Aktualität eingebüsst. Etlichen unter ihnen ist es auch gelungen, während der Pandemie neue Musik zu lancieren, so zum Beispiel Tom Grennan, Kontra K, Tom Walker, Dabu Fantastic und Milky Chance. Ebenfalls neue Songs – und natürlich auch all ihre grossen Hits – haben Sido, Rea Garvey, James Arthur, Hecht und das neu zum Line-up gestossene britische Soul-Schwergewicht Rag ‹n› Bone Man im Gepäck.

Youtube

Ebenfalls neu hinzugekommen ist ein ganz besonderer musikalischer Leckerbissen: Der Schweizer Soul-Musiker Seven stellt mit seiner Band einen einmaligen Brunch mit Gästen, Duetts und Songs, exklusiv für das Heitere Open Air zusammen. Auch wird auf dem Gelände zudem ein Biergarten eingerichtet. Das Essens- und Getränkeangebot bleibt vielfältig.

Auch ein einmaliger Brunch wird, mit dem Schweizer Soul-Sänger Seven, am Heitere Open Air 2022 stattfinden. zvg

Bezahlt werden kann immer noch bar und mit Twint, sodass auf einen Bancomaten verzichtet werden kann. Auch werden dieses Jahr, vom Riesenrad aus, wieder erhabene Ausblicke aufs Festivalgelände und aufs Wiggertal möglich sein. Die fürs Heitere Open Air 2020 gekauften Tickets sind 2022 gültig und einzulösen. Das dreitägige Festival ist bereits ausverkauft. Neue Tickets sind aber noch über die Festivalpartner erhältlich, so Anfang Mai 800 3-Tages-Pässe für Cumulus-Kundinnen und -Kunden von Migros.

Eine Übersicht über Acts und deren Auftritte am Heitere Open Air 2022 finden Sie www.heitere.ch.