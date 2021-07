Wohin zieht es die Aargauer Regierungsräte diesmal in die Ferien?

Üblicherweise sind die Regierungsräte an 1.-August-Feiern anzutreffen. Wegen der Corona-Ungewissheit ist die Durchführung allerdings noch nicht überall definitiv bestätigt. Es empfiehlt sich also, unmittelbar vor den Feiern diese Zeitung in der Printfassung oder online zu konsultieren, um zu erfahren, ob die Feiern wie geplant stattfinden.

Stephan Attiger hat am 1. August für eine Rede in Mellingen zugesagt (ab 11 Uhr). Alex Hürzeler hat gleich drei Auftritte: am 31. Juli um 18 Uhr in Widen (inklusive Eröffnung des Hasenbergturms), am 1. August in Staffelbach (9 Uhr) und abends um 19 Uhr in Leuggern. Jean-Pierre Gallati spricht am 31. Juli in Dintikon (20 Uhr) sowie am 1. August in Waltenschwil (11 Uhr). Markus Dieth hat drei Auftritte: Am 31. Juli um 18 Uhr in Zeiningen, am 1. August um 10 Uhr in Stetten und um 19 Uhr in Rietheim. Dieter Egli schliesslich spricht am 1. August in Oftringen (10 Uhr) und abends in Wohlen.