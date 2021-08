79'100 Schülerinnen und Schüler starten heute die Schule

Ferien-Ende 79'100 Aargauer Schülerinnen und Schüler haben heute ihren ersten Schultag Das neue Schuljahr ist gestartet. Am Montag galt es für rund 80'000 junge Aargauerinnen und Aargauer wieder ernst – ohne Maskenpflicht aber mit Hygiene- und Schutzmassnahmen. 09.08.2021, 09.28 Uhr

7100 Primarschülerinnen und -schüler hatten heute Montag ihren ersten Schultag. Keystone

Die Sommerferien sind zu Ende und es geht zurück in die Aargauer Klassenzimmer. Für 79'100 Volksschülerinnen und -schüler startete am Montag das neue Schuljahr 2021/22. Für 7200 von ihnen war es der erste Tag im Kindergarten, für 7100 der erste Schultag.

Der Kanton berichtet von einer konstant ansteigenden Anzahl Schülerinnen und Schüler auf allen Stufen vom Kindergarten über die Primar bis zur Oberstufe. Damit braucht es auch mehr Lehrpersonen aber hier herrscht Knappheit. «Die Schulleitungen haben trotz Lehrpersonenknappheit dafür gesorgt, dass sämtliche Schülerinnen und Schüler unterrichtet werden können. Allerdings ist dies teilweise nur mittels schulinterner Überbrückungslösungen möglich», schreibt der Kanton in einer Mitteilung. Die Situation bleibe also angespannt.

Interesse am Quereinstieg in den Lehrberuf

Um diesem Mangel entgegenzuwirken, bietet die Pädagogische Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz ab dem Herbstsemester 2021/22 neue Studiengänge für «Quereinsteigende» ab dem 30. Altersjahr mit einigen Jahren Berufserfahrung in einem anderen Bereich an. Die Studiendauer beträgt für die Studiengänge Kindergarten-/ Unterstufe und Primarstufe jeweils sechs Semester (Bachelor-Studium) und für den Studiengang Sekundarstufe I neun Semester. Die Studiengänge führen zu einem schweizweit anerkannten Abschluss.

Das Angebot erfreut sich grossen Interesses: Insgesamt haben sich laut Angaben des Kantons Aargau 78 Studierende im Alter zwischen 30 und 59 Jahren angemeldet.

Schutzmassnahmen und Impfen auf dem Schulareal

Zwar starten die Schülerinnen und Schüler ohne Maskentragpflicht ins neue Schuljahr, sonstige Schutzmassnahmen bleiben aber bestehen. Es gibt das Angebot des repetitiven Testens auf freiwilliger Basis und es sei ein mobiles Impfangebot auf dem Schulareal geplant, so der Kanton. Gestartet wird in den kommenden Wochen mit der Sekundarstufe II (Mittel- und Berufsfachschulen). Zu einem späteren Zeitpunkt sollen auch die Schülerinnen und Schüler der Volksschuloberstufe Gelegenheit erhalten, sich an der Schule impfen zu lassen. (mma)