Parteitag FDP Aargau will mit dem Covid-Gesetz zurück zur Normalität Der Parteitag in Beinwil am See lehnt nach lebhafter Diskussion die Pflege- und die Justizinitiative einstimmig ab. Der neue FDP-Schweiz-Präsident Thierry Burkart gab zudem Einblick in seine Pläne. Mathias Küng 21.10.2021, 22.11 Uhr

Sabina Freiermuth, Parteipräsidentin der FDP AG. Alex Spichale

FDP-Präsidentin und Grossrätin Sabina Freiermuth konnte am Donnerstagabend in Beinwil am See im Löwensaal 70 Teilnehmende am mit Zertifikatspflicht und dafür ohne Maske durchgeführten Parteitag begrüssen. Sie habe grad drei Gründe zur Freude, sagte Freiermuth. So habe die FDP 137 Gemeinderatssitze geholt (vier mehr als vor vier Jahren) und sei jetzt in den Gemeindeexekutiven von allen Parteien am stärksten vertreten. Als einzige Partei sei sie auf dem Land und in der Stadt gleichmässig vertreten.