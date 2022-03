Aarauer Bezirksrichter bezeichnet Selenski als Massenmörder

FDP-Bezirksrichter «Selenski ist ein Massenmörder» – Aarauer FDP-Bezirksrichter irritiert mit Aussage auf Linkedin Selenski sei ein Vasall der Nato und ein Massenmörder. Das postete der Aarauer FDP-Bezirksrichter Giorgio Meier-Mazzucato auf Linkedin. Die FDP des Bezirks Aarau distanziert sich von dem Post und will prüfen, ob diese Aussagen mit seiner Tätigkeit als Richter vereinbar ist. 24.03.2022, 09.07 Uhr

Diesen Post setzte der Aarauer FDP-Bezirksrichter Giorgio Meier-Mazzucato am vergangen Wochenende auf Linkedin ab: «Selenski ist ein Vasall der USA und Nato und ein eiskalter Massenmörder. Was er und seinesgleichen in der Ostukraine angerichtet haben nennt man Genozid. Und jetzt treibt dieser Superkriminelle auch noch seine eigenen Landsleute in einen hoffnungslosen Krieg. Was für ein kranker Geist. Seine flucht hat er natürlich längstens gut organisiert.»