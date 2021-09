Fall Burger Führungskrise bei der Staatsanwaltschaft: Auflagen für Simon Burger werden gelockert – doch die Situation ist weiter «anspruchsvoll» Rund eineinhalb Jahren nach Ausbruch der Vertrauenskrise um Simon Burger in der Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm ist die Situation gemäss Regierung immer noch schwierig. Dennoch werden die Begleitmassnahmen abgebaut. 02.09.2021, 14.44 Uhr

Simon Burger, fotografiert im Februar 2017.

Sandra Ardizzone

Im Juni 2020 machte die AZ publik, dass eine Gruppe von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm ihrem Chef Simon Burger schlechte Amtsführung vorwirft. Burger sei ein Machtmensch, mische sich in Verfahren von Kolleginnen ein und dränge sie, höhere Strafanträge zu stellen – ausserdem verbreite er eine Angstkultur, hiess es in der Beschwerde an die Oberstaatsanwaltschaft.