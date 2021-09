So trifft die Steuersenkungsvorlage die Aargauer Gemeinden

Exklusiv So trifft die Steuersenkungsvorlage gemäss neuster Zahlen die Aargauer Gemeinden Die geplante Erhöhung des Versicherungsabzugs und eine gestaffelte Senkung der Firmensteuern kostet die Gemeinden Einnahmen. Letztere gleicht der Kanton einige Jahre teilweise aus. Jetzt liegen neue Zahlen für jede der 210 Gemeinden vor. Mathias Küng Jetzt kommentieren 11.09.2021, 05.00 Uhr

Der Versicherungsabzug soll steigen, die Firmensteuern sollen sinken. Christian Beutler / Key

Die bürgerliche Mehrheit des Grossen Rates will rasch eine nächste Steuergesetzrevision durchbringen. Diese besteht aus zwei Teilen: So soll schon auf Anfang 2022 der Versicherungsabzug für natürliche Personen bei den Steuern auf einen Schlag um 50 Prozent erhöht werden. Für ein Paar also beispielsweise von bisher 4000 auf 6000 Franken jährlich.