KSA «Es werden Leute sterben, weil sich andere nicht impfen lassen»: Chefarzt Fux warnt, die Triage stehe bevor Die Spitäler sind am Anschlag, die Ansteckungen nehmen aber weiter zu. Für Infektiologe Christoph Fux vom Kantonsspital Aarau ist klar, dass jetzt die Schraube weiter angezogen werden muss. Ansonsten komme es zur Katastrophe. Eva Berger 4 Kommentare 05.12.2021, 20.04 Uhr

Blick in eine Covid-Intensivstation. Die Plätze sind knapp. Reto Martin

Die «Arena» des Schweizer Fernsehen SRF schaltete am Freitagabend live ins Kantonsspital Aarau (KSA). Von dort aus schilderte Martin Balmer, der Pflegeleiter der Intensivstation, die Zustände: Die 20 Betten der Covid-Station seien voll besetzt, von den Patientinnen und Patienten sei niemand geimpft. Derweil verliere das Spital monatlich medizinisches Personal, denn dieses sei erschöpft und überlastet.

Am Sonntag meldete der «Sonntagsblick» dann Alarm aus der Hirslanden Klinik Aarau: Diese musste letzte Woche Triagen durchführen. Die Hälfte der Intensivbetten sei mit Covid-Patienten belegt, wird der stellvertretende Leiter der Intensivstation zitiert. Diese seien alle ungeimpft. Ein Krebspatient wurde, mit seinem Einverständnis, nicht auf der Intensivstation aufgenommen, sondern auf der normalen Station beatmet.

Wovor lange gewarnt wurde, wird zur Realität: Es hat wegen der Coronapandemie in den Spitälern nicht für alle Platz, es kommt zur Triage.

Zweithöchster Wert der ganzen Pandemie am Freitag

«Wir kommen derzeit haarscharf durch», sagt Christoph Fux, Chefarzt Infektiologie und Infektionsprävention am KSA auf Anfrage. Zu einer «harten» Triage sei es bisher am KSA zwar nicht gekommen, aber das Spital habe keine Reserven mehr. Und das alarmiert den Chefarzt besonders: In den Spitälern ist das Infektionsgeschehen erst mit einer Verzögerung von zwei Wochen, auf der Intensivpflegestation mit drei Wochen, spürbar. Doch am Freitag meldete der Kanton 684 neue Coronafälle im Aargau. Das war der zweithöchste Wert seit Beginn der Pandemie - und dies ohne Hinweis auf Beruhigung.

Christoph Fux, Chefarzt Infektiologie und Spitalhygiene, Kantonsspital Aarau (KSA) und Infektiologe Kantonsärztlicher Dienst, an einem point de Presse des Kantons zur Corona-Lage am 23. September 2021. Valentin Hehli

«Wir kämpfen momentan mit den Ansteckungen von vor zwei Wochen», so Fux. Damals lagen sie aber erst bei 380 pro Tag. Das volle Infektionsgeschehen mit der Delta-Variante komme erst noch auf die Spitäler zu. Und eine erste Art der Triage ist bereits eingetreten: «Letzte Woche mussten wir mehrere Hilfsgesuche von Intensivstationen anderer Kantone mangels Kapazität ablehnen», so Fux.

Mehr Infektionen, aber weniger Kapazitäten als vor einem Jahr

Warum aber ist die Lage jetzt so viel dramatischer als noch vor einem Jahr? Wir erinnern uns: Damals fegte die zweite Corona-Welle über die Schweiz, die Infektionszahlen schossen durch die Decke. Geimpft wurde in der Schweiz noch nicht. Und trotzdem kam es nicht zur ganz grossen Katastrophe.

«Wir haben jetzt eine ganz andere Situation», erklärt Christoph Fux. Die Spitzenfallzahlen waren vor einem Jahr tiefer als aktuell und schon deutlich am fallen. Insbesondere aber kommen die Spitäler jetzt schneller an ihre Kapazitätsgrenzen als vor einem Jahr, weil das Personal fehlt. Das sei kein spezifisches Aargauer Problem, hält Fux fest. Einerseits haben in den letzten Monaten zahlreiche Pflegende, aber auch Ärztinnen und Ärzte, ihre Stelle wegen Überlastung und Frustration ob der fehlenden Verhaltensänderung der Gesellschaft gekündigt.

Verständnis für Nicht-Geimpfte ist weg

Andererseits habe man zu Beginn der Pandemie noch Fachpersonal aus anderen Abteilungen, von zu Hause aus der Elternzeit oder bereits pensionierte Ärztinnen und Pfleger für die Covid-Patienten rekrutieren können. Andere hätten kurzfristig ihre Pensen aufgestockt. Doch diese Aushilfen fehlten jetzt auch. «Diese Bereitschaft gibt es fast nicht mehr», so Fux. Vielerorts sei das Personal nicht mehr bereit, nun zum fünften Mal auf persönliche Kinderbetreuung, Erholung und Sozialkontakte zu verzichten, «wenn Gesellschaft und Politik weitere Ansteckungen fröhlich zulassen, anstatt durch rigorose Massnahmen das Steuer herumzureissen», sagt der Chefarzt. Das Verständnis für die Nicht-Geimpften sei weg.

All das führt zur Verschärfung der Situation, trotz Impfung, denn: Die Geimpften machen nur einen sehr kleinen Teil auf den Intensivstationen aus. Wären derzeit nur sie in Spitalbehandlung, wären die Stationen nicht überlastet.

2G, Impfpflicht, Homeoffice-Empfehlung

So aber steuere man auf die Katastrophe zu, wiederholt Fux: «Es werden Leute sterben, weil sich andere nicht impfen lassen.» Die Spitäler können sie nicht mehr so versorgen, wie sie es brauchen. Das wäre dann die harte Triage. «Das ist es, was die Gesellschaft spaltet, nicht das Zertifikat, wie Martin Balmer, unser Leiter Intensivmedizinische Pflege, sehr zu recht bemerkt.»

Martin Balmer, Leiter Pflege Intensivmedizin Kantonsspital Aarau, in der SRF Arena am Freitag. Screenshot

Es brauche darum strengere Regeln: 2G und Maske, statt wie heute 3G und Maske, schlägt Fux vor. Wer weder genesen noch geimpft ist, würde also daheimbleiben. Auch Homeoffice-Pflicht für Nicht-Immune und konsequentere Ausbruchsuntersuchungen in den Schulen sind nach Ansicht von Fux notwendig. Zudem müssen die Kapazitäten beim Impfen aufs Maximum hochgefahren werden, auch mit Hilfe der Hausärzte. Definitive Entlastung würde zudem eine Impfpflicht bringen.

Wolle man, angesichts der Variante Omikron noch schlimmeres vermeiden, müsse die Schraube jetzt angezogen werden. «Omikron scheint viel ansteckender als die anderen Varianten, insbesondere mutmasslich vermehrt über Aerosole. Ungeimpfte sind damit einem noch grösseren Risiko ausgesetzt», so Fux. Wenn es denn dafür nicht bereits zu spät sei. «Wir kommen diesmal nicht mit einem blauen Auge davon», sagt der Chefarzt.

4 Kommentare Marcel Müller vor etwa einer Stunde 1 Empfehlung Nach Informationen unserer Familie haben viele Pflegende und Aerzte gekündigt, weil sie sich nicht impfen lassen wollen und weil die Spitäler immer mehr Druck auf sie ausgeübt haben. Siehe unter anderem der fall in Bellikon wo 3 langjährige Pfleger*innen gekündigt haben, weil dort nur noch 2G Leute arbeiten dürfen (Geipft oder Genesen). Diese 3 wollen sich nicht impfen lassen und haben deshalb gekündigt ! Sorry aber dieser Herr Fux im KSA sollte alle Gründe auf den Tisch legen und nicht nur die, die ihm gerade passen, um die Nichtgeimpften nochmals massiv unter Druck zu setzen. Wenn das zweitteuerste Gesundheitswesen der Welt es nicht schafft 240 Coronaintensivpatienten gut zu betreuen ist das schlicht und einfach ein Armutszeugnis für die Verantwortlichen in Politik, Verwaltung und Spitälern. Diese Verantwortlichen lenken immer mehr von ihrer Verantwortung ab. Was nur würde die Schweiz machen, wenn nach einem Erdbeben gleichzeitig 1'500 Leute in Intensivstationen kommen würden ! Sie wären heillos überfordert ! Kann es sein, dass dieses sehr teure Gesundheitswesen gar nicht so gut ist ? 1 Empfehlung Claude Nowak vor 29 Minuten Gemäss Ihrer Logik könnte man jegliche Regeln im Strassenverkehr abschaffen. Jegliche Suva Vorschriften an den Arbeitsplätzen ignorieren. Jegliche Vorschriften bei der Entwicklung von Medikamenten, Medizingeräten und Behandlungsmethoden vernachlässigen. Man müsste nur genügend Intensivstationen schaffen um die Leute aufnehmen zu können. Ich glaube wir haben die letzten 100 Jahre vergebens versucht die Menschen zu schützen. Alle Kommentare anzeigen