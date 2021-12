Open Air Heitere-Chef Christoph Bill plant bereits den Sommer: «Es liegt in unserer DNA, zu veranstalten» Wirtschaftlich war das abgespeckte Heitere Open Air im September kein Erfolg. Trotzdem plant Heitere-Chef Christoph Bill für 2022 ein Festival wie vor der Pandemie. Lilly-Anne Brugger/ZT Jetzt kommentieren 29.12.2021, 08.54 Uhr

Bereits kurz vor Weihnachten beschäftigt sich Christoph Bill mit dem kommenden Heitere Open Air. Bild: Lilly-Anne Brugger

Das vergangene Jahr war kein einfaches. Lange war nicht klar, ob und wann ein Festival stattfinden kann. Schliesslich setzten Christoph Bill und sein Team auf September. Für seine Bemühungen rund ums Heitere Open Air und die Kultur in der Region wurde Bill im Oktober mit dem Franke Preis bedacht.

Seit der Reduce-to-the-max-Edition des Heitere Open Airs sind drei Monate vergangen. Woran erinnern Sie sich zurück?

Christoph Bill: An sechs tolle, internationale Festivaltage mit vielen schönen Live-Momenten. An fröhliche und dankbare Gesichter von allen Beteiligten, von Künstlern, von Besuchern, aber auch von Lieferanten und allen, die mitgearbeitet haben. Die Teilnehmenden haben alle gelechzt nach dem Open Air und es war gut, dass wir es gemacht haben.

Hat es sich gelohnt?

Wirtschaftlich hat es sich überhaupt nicht gelohnt, im Gegenteil. Wir haben nochmal einen grossen Teil unserer Reserven verspielt. Einen Teil brauchten wir bereits für das schwierige Jahr 2020, in dem wir nichts veranstalten konnten, aber trotzdem hohe Fixkosten hatten. Den anderen Teil haben wir aufs Spiel gesetzt mit dem Open Air im September. Wir haben bewusst alles kleiner als üblich geplant und waren überzeugt, dass wir die erforderlichen 4000 Leute pro Tag erreichen, um rentabel zu sein. Das haben wir aber mit Ausnahme von einem Abend nicht geschafft. Diese Fehleinschätzung hat uns sehr beschäftigt. Im Vorfeld haben uns alle auf die Schultern geklopft, haben gesagt: «Gut, dass ihr das Heitere macht! Die Leute kommen, die brauchen das!» Am Ende war es leider nicht so.

So fühlt sich Christoph Bill wohl: beim Organisieren. Hier beim Abbau des Festival-Geländes im September 2021. Bild: aw

Würden Sie unter den gleichen Bedingungen, noch einmal so ein Open Air organisieren?

Rein wirtschaftlich betrachtet dürften wir das nicht mehr machen. In verschiedener Hinsicht war das Open Air aber sehr wertvoll. Wir konnten vielen Leuten eine schöne Auszeit vom Alltag bieten und selber eine Reihe nützlicher Erfahrungen machen, etwa das mehrmalige Skalieren des Festivals, die Durchführung unter zahlreichen Auflagen, die Einführung des bargeldlosen Zahlens oder das absolut neuartige, virtuelle und interaktive Heitere On Air Festival. Zudem: Es liegt in unserer DNA, zu veranstalten. Wir können nicht sagen: «Es ist unsicher und vielleicht verlieren wir Geld, also verzichten wir auf die Durchführung.» Es ist unser Job. Wir kaufen Künstler ein, bauen eine Infrastruktur auf und versuchen, diese Kosten auf ganz viele Leute zu verteilen. Das ist dieses Jahr nicht gelungen. Ein Fehlentscheid, das Heitere 2021 zu machen, war es ganzheitlich betrachtet aber nicht. Wir müssen nun einfach massiv vorsichtiger sein in der Zukunft.

Wie sieht es für nächstes Jahr aus? Ein richtiges Open Air, ein kleines Open Air oder gar keines?

Ein richtiges Open Air im Rahmen des Möglichen. Stand heute planen wir mit einer Vollversion für Freitag bis Sonntag. Wir wollen das abarbeiten, was noch pendent ist von 2020. Für August scheint mir das durchaus realistisch, wenn nicht noch eine ganz neue Mutation entsteht. Den Zeltplatz werden wir so planen, dass er im Bedarfsfall zertifikatstauglich sein könnte – mit wie vielen Gs auch immer. Das bedingt einiges an Umplanen und Umdenken, führt man sich unser bisheriges Set-up vor Augen. Auch das Volksschlager-Open-Air soll stattfinden. Wir tendieren aber dazu, keinen Mittwoch und keinen Dienstag zu machen. Einerseits aus den erwähnten Risikoüberlegungen, andererseits weil nächstes Jahr unglaublich viel los ist. Viele Veranstaltungen werden nachgeholt, sehr viele neue lanciert. All diese Tickets muss auch noch jemand kaufen und die Zeit dafür finden. Darum glaube ich, dass das Motto «Weniger ist mehr» für uns nächstes Jahr ganz gut passt.

