Ersatzwahl Aargauer Grossrats-Büro schlägt Badenerin für Kuratoriums-Posten vor Gabi Umbricht tritt Ende Jahr von ihrem Posten als Kuratoriums-Mitglied zurück. Als Ersatz schlägt das Büro des Grossen Rates nun die Badenerin Halina Hug vor. 19.11.2021, 10.14 Uhr

Das Kuratorium braucht auf das neue Jahr ein neues Mitglied. Im Bild: Eine Inszenierung der Oberstufe Neuenhof zum 50-Jahre Jubiläum des Aargauer Kuratoriums. (Archivbild)

Severin Bigler

Für den Posten im Aargauer Kuratorium der abtretenden Gabi Umbricht ging eine Bewerbung ein. Diejenige von Halina Hug aus Baden.

Die Kandidatur wurde dem Büro des Grossen Rats vom Kuratorium weitergeleitet, berichtet das Büro in einer Mitteilung am Freitag. Die Kandidatur werde entsprechend vom Kuratorium unterstützt, sie sei unbestritten geblieben. So hiess es, nachdem das Büro das Wahlgeschäft am 16. November 2021 behandelt hatte. Hug wird als Kandidatin zur Wahl als Mitglied des Kuratoriums für den Rest der Amtsperiode 2019-2022 dem Grossratsplenum vorgeschlagen. (mma)