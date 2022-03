Nach tödlichem Unfall: Ermittler stellen mögliche Szenarien nach

Gebenstorf Nach tödlichem Unfall mit Velofahrer: Ermittler stellen mögliche Szenarien nach Die Untersuchungen zur tödlichen Kollision in Gebenstorf dauern an – unter anderem wurden mehrere mögliche Unfallhergänge geprüft. Dominic Kobelt 08.03.2022, 08.10 Uhr

Die Strecke war nach dem Unfall gesperrt. Kantonspolizei Aargau BRK News BRK News BRK News BRK News BRK News

Am 21. Februar wurde bei einem Unfall in Gebenstorf ein Velofahrer tödlich verletzt. Der 36-Jährige aus der Region, der vermutlich kurz vor einem Kreisel auf das Trottoir wechselte und dort entgegen der Fahrtrichtung fuhr, verstarb noch auf der Unfallstelle. Laut Zeugen war ein Lastwagen beteiligt, dieser fuhr ohne anzuhalten weiter– die Kantonspolizei hält es für plausibel, dass der Fahrer vom Unfall gar nichts mitbekam. Es herrschten Dunkelheit, stürmischer Wind und Regen.

Die Kantonspolizei suchte darauf hin weitere Zeugen. Auf Anfrage der AZ teilte die Staatsanwaltschaft am Montag mit: «Es haben sich auf den Aufruf mehrere Zeugen gemeldet. Der Unfallhergang wird nach wie vor ermittelt und die Untersuchungen sind am Laufen.»

Mehrere mögliche Situationen nachgestellt

Und ein weiterer Punkt steht im Fokus der Ermittlungen: Aufgrund der Medienberichte meldete noch am Tag des tödlichen Unfalls ein Unternehmen aus der Region, einer ihrer Chauffeure sei an jenem Morgen in der Gegend unterwegs gewesen. Ob es tatsächlich dessen Anhängerzug war, der den Velofahrer überrollt hatte, ist noch nicht restlos geklärt. Der Chauffeur wurde von der Kantonspolizei befragt, er hatte an jenem Morgen aber nichts bemerkt.

Nach Informationen der AZ wurde am Freitag, 25. Februar, mit einem Lastwagen der Firma des möglichen Unfallfahrers die Situation nachgestellt und ausgemessen. Die Staatsanwaltschaft schreibt auf Nachfrage, man habe «mit mehreren Fahrzeugen verschiedene mögliche Unfallhergänge geprüft.» Da es sich um laufende Ermittlungen handelt, könne man keine weiteren Angaben machen. Wie die Kantonspolizei kurz nach dem Unfall erklärte, gestalten sich die Ermittlungen schwierig.