Erlinsbach: Weggefährten nehmen Abschied von Endo Anaconda

Erlinsbach Weggefährten nehmen Abschied von Wahl-Aargauer Endo Anaconda Am Mittwoch wurde bekannt, dass Musiker Endo Anaconda nach kurzer Krankheit verstorben ist. Der 66-Jährige, der wegen der Liebe nach Erlinsbach umzog und dort die letzten Jahre wohnte, hinterlässt eine grosse Lücke und unvergessliche Momente. ArgoviaToday 04.02.2022, 07.53 Uhr

Mit seiner Band Stiller Has war Endo Anaconda seit 1989 auf den Schweizer Bühnen unterwegs. Stets an seiner Seite war der Oltner Roman Wyss, Pianist der Band und engster Freund von Andreas Flückiger, wie Endo Anaconda bürgerlich hiess. Wyss sagt über die Freundschaft zu Flückiger: «Es war nie ungerecht oder irgendso, es war immer sehr klar und verlässlich.»

Nicht nur im Leben von Roman Wyss hinterlässt Flückiger eine grosse Lücke, sondern auch in seiner Wahlheimat Erlinsbach, wo er seit fünf Jahren lebte, nach dem er der Liebe wegen in den Aargau übersiedelte. Für Tele M1 erinnert sich Markus Lüthy zurück an die Erstaugustfeier, die er organisierte und an der Endo Anaconda in gewohnt trockener und humorvoller Manier die Festrede hielt.

Auch Musiker Seven macht im Beitrag von Tele M1 (Video oben) klar, wie sehr Endo Anaconda fehlen wird – als Mensch und als Musiker.

Der in Burgdorf geborene Musiker Endo Anaconda ist am 2. Februar 2022 im Alter von 66 Jahren verstorben. Peter Klaunzer / KEYSTONE Bürgerlich hiess Anaconda Andreas Flückiger. Patrick Luethy Den Fantasienamen Endo wählte er, weil Ändu, die berndeutsche Abkürzung für Andreas, ausserhalb des Sprachgebiets nicht verstanden wurde. Bruno Kissling Anaconda in Höchstform: Eines seiner letzten öffentlichen Konzerte am 7. Januar 2022 in der Schüür in Luzern. Bild: Silvio Zeder Konzert von Endo Anaconda und Stiller Has vom 29. Oktober 2021 im Stadttheater Olten. Patrick Luethy 2020 veröffentlichte die Band ihr letztes Album «Pfadfinder». Patrick Luethy Anaconda war auch politisch aktiv, wie 2019 als 1.-Mai-Redner in Aarau. Ueli Wild Endo Anaconda erhielt 2017 in Basel den Schweizer Musikpreis 2017. Alexandra Wey / KEYSTONE Anaconda im Dezember 2002, fotografiert für ein Interview. Guido Röösli Anaconda (rechts) und Balts Nill von Stiller Has rocken 1998 an der Schweizer Nacht der Frankfurter Buchmesse. Keystone/Christoph Ruckstuhl