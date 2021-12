Erklärung «Der einzige Weg aus dieser Krise führt über unsere Immunität»: SP will Debatte über Impfpflicht Jürg Knuchel, Arzt im Kantonsspital Aarau (KSA), verlas an der Grossratssitzung die Fraktionserklärung der SP. Die Fraktion fordert «mit Nachdruck» drei Punkte. Eva Berger 07.12.2021, 20.22 Uhr

Zu Beginn der Grossratssitzung am Dienstag wandten sich die Fraktionen von der Mitte und SP mit Fraktionserklärungen an ihre Kolleginnen und Kollegen. Die Mitte forderte den Regierungsrat auf, einen Entscheid zu den Tarifen in den Spitälern, Heimen und der Spitex zu fällen. Man sei dem Pflegepersonal enorm dankbar für ihre Leistungen, gerade in der Pandemie. Aber dieser Entscheid stehe immer noch aus, sagte Andre Rotzetter.