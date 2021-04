So soll der Aargau nach der Pandemie wieder Tempo aufnehmen

Die Aargauer Regierung stellt heute Nachmittag ihr Entwicklungsleitbild für die Jahre 2021 bis 2030 vor. Sie will damit aufzeigen, wie der Aargau zum Beispiel neue Firmen hierher bringen will. Die Regierung will sich auch für die Förderung schulergänzender Angebote stark machen.