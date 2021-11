Um das AKW Leibstadt zu ersetzen, bräuchte es 10'000 Solaranlagen

«A Lung Journey» Das Abenteuer seines Lebens: Dieser Lenzburger will zwei Monate auf hoher See verbringen

Unter dem Namen «A Lung Journey» nimmt Sandro Detig (28) an der Talisker Whisky Atlantic Challenge teil. Der Lenzburger will dabei 3000 Meilen über den Atlantik rudern. Damit will er auf die Krankheit Cystische Fibrose aufmerksam machen.