Energiezukunft Aargau Regierung will für Förderprogramm Energie zusätzlich 51 Millionen Franken: Nachfrage nach Ersatz für fossile Heizungen ist ungebremst hoch Weil das Förderprogramm Energie im Gebäudebereich läuft wie verrückt und die Mittel nicht reichen, will die Regierung diese massiv um 51 Millionen Franken aufstocken. Dies soll Teil eines Gegenvorschlags zur Klimaschutzinitiative werden. Mathias Küng 01.04.2022, 16.32 Uhr

Bei den Wohnhäusern liegt noch ein enormes Energie-Sparpotenzial brach. Bruno Kissling

In einem Interview an dieser Stelle sagte Energiedirektor Stephan Attiger Ende 2021, im Gebäudebereich laufe das Förderprogramm Energie so erfolgreich, «dass nach heutigem Stand die bis 2024 gesprochenen Mittel schon Ende 2023 aufgebraucht sein dürften». Er kündigte einen Nachtragskredit an sowie einen indirekten Gegenvorschlag zur kantonalen Klimaschutzinitiative. Jetzt ist es soweit: Die Regierung gibt diese Vorschläge bis 5. Juni in eine öffentliche Anhörung.